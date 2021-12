MP में बदलेगी ड्रोन नीति, ब्लूप्रिंट तैयार करेगा टास्क फोर्स, 9 सरकारी विभागों में होगा ड्रोन का इस्तेमाल

मध्यप्रदेश सरकार अब प्रदेश को लेकर बनाई गई ड्रोन नीति (mp government drone policy) में बदलाव करने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने (changes in drone policy task force formed)टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है.

शिवराज सरकार ने दी निगम मंडल में नियुक्ति को हरी झंडी, सिंधिया समर्थकों का दिखा दबदबा

एमपी कॉरपोरेशन बोर्ड (MP Corporation Board) में नियुक्तियां की गई हैं. जिसमें विनोद गोटिया को पयर्टन निगम का जिम्मा सौंपा गया है. वहीं इमरती देवी को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

सेना में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, 10वीं पास आरोपी ने ऐंठे डेढ़ लाख रुपए, सायबर सेल ने 2 को किया गिरफ्तार

दो आरोपियों ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से धोखाधड़ी की. (Fraud in Name of Army Job) भोपाल सायबर सेल की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी में शामिल मुख्य आरोपी 10वीं पास है. पुलिस दोनों से पुछताछ कर रही है.

इस पेड़ ने तानसेन को बनाया सुर सम्राट, यहां आने वाले गायक आज चबाते है इसकी पत्तियां, जानिए रोचक कहानी

सुरों के सम्राट तानसेन को एक इमली के पेड़ की पत्तियों ने सुरीला बनाया था. कहानी प्रचलित है कि, तानसेन लगभग 5 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं सकते थे. जिसके बाद उन्हें उस्ताद मोहम्मद गौस ने गोद ले लिया और संगीत की शिक्षा दी. इस दौरान तानसेन की बोलने तो लगे, लेकिन उनकी आवाज सुरीली नहीं हुई थी. जिसके बाद उन्होंने इस इमली के पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू किया. जानिए पेड़ से जुड़ी और रोचक कहानियां...

SEZ का सच : 2007 में ली गई जमीन, 13 सालों में ना फैक्ट्री लगी-ना मिली नौकरी,अब दाने-दाने को मोहताज हैं किसान

छिंदवाड़ा के सौंसर के विकास के लिए 2007 इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ in Chhindwara) घोषित किया गया. 8 गांवों के किसानों से 8000 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित की गई. किसानों को लगा की उनके भी दिन बदलेंगे, लेकिन 13 सालों में इलाके में ना कोई उद्योग-धंधा शुरू हुआ, ना ही किसानों को रोजगार ही मिला, अब अन्नदाता खुद ही दाने-दाने को मोहताज है.

जहरीली दुकान: साबुन, सर्फ और सोडा में सल्फास मिलाकर बेच रहा था दुकानदार, छापे में

उज्जैन में गोल्डन केमिकल नाम की एक दुकान लोगों को रोजमर्रा के सामान में जहर मिलाकर बेच रहा था. बिना लाइसेंस के चलाई जा रही दुकान को ड्रग विभाग ने छापामार कार्रवाई के बाद सील कर दिया. दुकान से 6 हजार लीटर एसिड और अन्य जहरीला पदार्थ जब्त किया गया है.

MP में नए साल का आगाज 100 करोड़ रुपये की चपत के साथ! जानिए सरकार ने ऐसा क्या किया?

MP में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है. इस फैसले से क्रिसमस और नए साल के जश्न पर तो असर पड़ेगा ही साथ ही होटल और रेस्तरां उद्योग को करोड़ो रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा.

MP में लगेगा लॉकडाउन! कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने दिए लॉकडाउन के संकेत

MP में कोरोना के नए मामलों में उछाल के बाद सरकार ने संकेत दिए हैं कि हालात को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं. इसके लिए नाइट कर्फ्यू के बाद कंप्लीट लॉकडाउन पर भी सरकार विचार कर सकती है. लॉकडाउन से बचने के लिए सरकार अपील कर रही है कि आम लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें. जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. साथ ही सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा.

मुरैना के सरकारी स्कूल में सांप अंदर और बच्चे बाहर, जानें क्या है पूरा मामला

मुरैना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल को सांपो ने अपना घर बना लिया है. जर्जर भवन मरम्मत नहीं होने के चलते कभी भी गिर सकता है. सांप के डर के मारे बच्चे इमारत के भीतर दाखिल होने से भी डरते हैं और बाहर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. देखिए ये खास रिपोर्ट.

Desh ka Dil Dekho:वनराज के साथ करें 2022 का आगाज, Nauradehi Wildlife Sanctuary पर्यटकों के स्वागत को तैयार

पन्ना टाइगर रिजर्व पूरे दुनिया में वाइल्डलाइफ टूरिज्म का प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है. हाल ही में नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी को टूरिस्टों के लिए नाइट सफारी के तौर पर विकसित किया गया है. सेंचुरी में पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ताकि नए साल के मौके पर पर्यटक बडी संख्या में यहां का रुख करें. नौरादेही सेंचुरी में बाघों की संख्या भी बढ़ी है जो सातहो गई है. (Nauradehi sanctuary increases facilities for tourist).