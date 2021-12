Notice To CM Shivraj Singh: शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, भूपेन्द्र सिंह को 10 करोड़ का नोटिस, विवेक तनखा ने किया मानहानि का दावा

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र सिंह पर मानहानि का दावा किया है. तन्खा की ओर से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने(Notice To CM Shivraj Singh of 10 crores ) 10 करोड़ का नोटिस भेजा है. नोटिस में तीन दिन में माफी मांगने को कहा गया है.

कपूरथला में निशान साहिब की बेअदबी नहीं चोरी का मामला : पुलिस

स्वर्ण मंदिर में शनिवार की घटना के बाद रविवार को कपूरथला के निजामपुर में कथित तौर पर बेअदबी (kapurthala sacrilege) का एक मामला सामने आया. यहां भी आरोपी की कथित तौर पर पिटाई कर दी गई. उसके बाद उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह मामला चोरी का है.

Live Suicide: फेसबुक लाइव करते हुए युवक ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

माधवनगर थाना क्षेत्र में लाइव सुसाइड मामला सामने आया है. (Live Suicide Video in Ujjain) यहां युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियों शेयर करते हुए सुसाइड कर लिया. युवक की उम्र 22 साल है. जानकारी के मुताबिक, युवक ने 18 दिसंबर की रात को आत्महत्या की. रात 8:40 बजे जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने बताया कि युवक रात करीब 8 बजे घर आया और गिर गया. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई.

भिंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि के दौरान करवाया फोटोसेशन, शहीदों का उड़ाया मखौल!

भाजपा कार्यकर्ता तमिलनाडु में हुए हवाई हादसे में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे. शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा कार्यकर्ता फोटोसेशन करवा रहे हैं. इसी पर अब कांग्रेस ने भाजपा की चुटकी ले ली है. (bhind bjp workers photoshoot during tribute to martyrs)

New Year Party के लिए बच्चों के डायपर में MDMA की तस्करी, पूर्व एयर होस्टेस गिरफ्तार, इंदौर में खपाया 2 किलो ड्रग्स

इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक कार्रवाई करते हुए मुंबई की एक युवती को 100 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है. युवती 31 दिसंबर की पार्टी के लिए तस्करों को एमडीएमए ड्रग्स की डिलीवरी करने आई थी. पुलिस ने युवती से बच्चों के डायपर में छिपी करीब 10 लाख रुपए की कीमत का 100 ग्राम एमडीएमए जब्त किया है. (Drug Trafficking in Baby Diapers)

MP Panchayat Election 2022: ओबीसी आरक्षण पर घमासान जारी, कांग्रेस का बीजेपी पर वार, ओबीसी विरोधी है भाजपा

MP Panchayat Election 2022 में OBC आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा सरकार एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है, और कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में ऐसी असंवैधानिक गलतियां की जिससे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के हित प्रभावित हों.

रणदीप हुड्डा ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में की जंगल सफारी, सोशल मीडिया पर लिखा 'My First Tiger Hunt'

फिल्म एक्टर रणदीप हुड्‌डा (Film Actor Randeep Hooda) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (Satpura Tiger Reserve) के बोरी अभयारण्य पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर के सामने बाघ शिकार के लिए दौड़ता हुआ नजर आया. रणदीप हुड्‌डा के साथ आए वाइल्ड लाइफ सरोज लोधी ने कैमरे में कैद किया. शिकार के लिए दौड़ते वीडियो रणदीप हुड्‌डा ने रविवार दोपहर सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए.

MP Panchayat Chunav 2022: ओबीसी आरक्षण पर फिर सियासी तकरार, किसके दावे में कितना दम

एमपी में हो रहे पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2021) के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आए फैसले ने नई सियासी तकरार को जन्म दे दिया है. भाजपा और कांग्रेस पार्टी जहां खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थक बता रही है, तो दोनों पार्टियों के नेता एक-दूसरे को इस वर्ग का विरोधी बताने में नहीं हिचक रहे. प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं. राज्य में 27 प्रतिशत पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे, इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी भी की थी.

आर्य समाज मंदिर को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार नहीं, ग्वालियर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कुछ संस्थाएं बन गई हैं दुकानें

ग्वालियर हाईकोर्ट ने आर्य समाज की संस्था पर तीखी टिप्पणी करते हुए कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आर्य समाज में होने वाली शादियों में कोर्ट द्वारा दिए गए कई निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है. थ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्य समाज मंदिर को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है. यह अधिकार सिर्फ प्राधिकृत अधिकारियों को ही है. (gwalior high court comment on marriage done in arya samaj)

MP Winter session 2021: प्रश्नकाल में नई व्यवस्था होगी लागू, ज्यादा विधायक पूछ सकेंगे सवाल

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान नई व्यवस्था लागू की जाएगी. इसका निर्णय विधानसभा की सर्वदलीय बैठक में हुआ है. विधानसभा अध्यक्ष गिरिश गौतम का कहना है कि पुरानी व्यवस्था से प्रश्नकाल में समय की कमी होती थी. इस व्यवस्था से प्रश्नकाल में समय की बचत होगी. अधिक विधायक अपने प्रश्न पूछ पाएंगे.