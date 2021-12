Golden Temple में गुरुग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की घटना (desecration attempt at golden temple) सामने आई है. स्वर्ण मंदिर में घुसे एक शख्स ने गुरुग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश की. हालांकि, एसजीपीसी के सेवादारों ने शख्स को पकड़ लिया.

OBC RESERVATION कानून में संशोधन पर विचार, सरकार ले रही है विधि विशेषज्ञों से राय, शिवराज के मंत्री का बड़ा बयान

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC RESERVATION IN PANCHAYAT ELECTION )को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकारआरक्षण कानून में संशोधन (obc-reservationon will change if need) का विचार कर रही है. इस बारे में विधि विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है.

केन बेतवा लिंक परियोजना का जल्द होगा भूमिपूजन, 44 हजार करोड़ से बदलेगी नदियों की तस्वीर

भोपाल पहुंंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा की प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना केन बेतवा लिंक परियोजना (Ken Betwa Link Project) का जल्द भूमिपूजन होगा. इसके साथ ही पटेल ने इस बात की भी जानकारी दी कि एमपी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 10% की ग्रोथ लगातार कायम है.

एमपी पंचायत चुनाव से पहले हो रहा हथियारों का सौदा, भिंड पुलिस ने पकड़ा जखीरा

भिंड के गोरमी पुलिस ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले हथियारों का जखीरा पकड़ा है. पुलिस ने आरोपी के पास से दस देसी कट्टे और ग्यारह जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, वहीं पुलिस आरोपी से मामले की पूरी जानकारी ले रही है. (illegal weapons in mp panchyat election 2022)

एमपी में 271 नर्सिंग कॉलेजों की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कमेटी बनाने का दिया आदेश

प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन ने 271 कॉलेजों की जांच के लिए आयोग का गठन किया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने निराकरण कर दिया है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए की नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए नई कमेटी बनाई जाए.

हत्यारे बंदर ! एक महीने के 6 कुत्तों को उतारा मौत के घाट, जानिए क्यों मर्डर कर रहे बंदर

महाराष्ट्र के बीड जिले के माजल गांव में बंदरों ने एक महीने में 6 से ज्यादा कुत्तों के बच्चों की जान ले ली. ग्रामीणों का कहना है कि, बंदर एक-एक करके कुत्तोंं के बच्चों को उठाते है. फिर पेड़ या किसी घर की छत पर ले जाते है और वहां से फेंक देते हैं. अब तक यह बंदर कई पिल्लों मर्डर चुके हैं.

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण:एमपी में सियासी घमासान, बीजेपी ने बतााय साजिश, कांग्रेस ने की चुनाव रद्द करने की मांग

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (panchayat election in madhya pradesh) को लेकर आए सुप्रीम निर्देश के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरते हुए पंचायत चुनाव को रद्द (congress demands canceled panchayat election) किए जाने की मांग की है. दूसरी तरफ बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध करने को कांग्रेस की साजिश बताया है.

सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को परोसा खाना, साथ बैठकर खाया भी, खुश करने का जतन

कार्यकर्ताओं का दिल जितने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों खुब जतन कर रहे है. (Jyotiraditya Scindia Served Food to Workers) यही वजह है कि वह एक महीने में 4 बार ग्वालियर का दौरा कर चुके है. शनिवार को कार्यकर्ता से परिचय करने ग्वालियर आए सिंधिया ने पहले तो कार्यकर्ताओं का अपने हाथों से खाना परोसा. इसके बाद उनके साथ बैठकर भोजन भी किया.

भय्यू महाराज के आश्रम में पत्नी डॉक्टर आयुषी ने मनाई दत्त जयंती, ईटीवी भारत से की खास बातचीत

राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज के श्री सद्गुरू दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट ने दत्त जयंती का आयोजन किया. इस आयोजन को भय्यू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी ने पूरा किया. इस दौरान आयषी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बेटी कुहू से चल रहे विवाद को लेकर भी चर्चा की.

MP में बुलेट से हीरोगिरी करने वालों की हवा टाइट, देवास ट्रैफिक स्टेशन बुलेट शोरूम में तब्दील, Video में देखिए आखिर ऐसा हुआ क्या?

Royal Enfield बुलेट में एक्सट्रा आवाज करने वाले साइलेंसर का प्रयोग करने वाले बाइकर्स की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं. पुलिस प्रशासन ऐसे बाइकर्स को रोक कर उनका तगड़ा चालान काट रही है. ताजा मामला देवास का है, जहां यातायात पुलिस द्वारा 23 बुलेट बाईक के साइलेंसर से अजीब आवाज निकलने के चलते चालान काटा गयाय उन सभी बाईकों को पुलिस यातायात स्टेशन लेकर आई. (Royal Enfield challan in madhya pradesh) कार्रवाई के दौरान यातायात थाने पर 23 बुलेट बाईक देखने के लिए आम जनता की भीड़ लग गई.