अनूठा आयोजन: किन्नर के घर आया नन्हा मेहमान, पति के साथ आयोजित किया नामकरण कार्यक्रम

खंडवा में किन्नर ने अपने पति के साथ मिलकर गाय की बछिया का नामकरण कार्यक्रम का आयोजन किया. (Kinnar Celebrated Birthday of Cow baby With Her Husband) किन्नर सितारा ने बताया कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए उसने दान में मिली गाय के बच्चे को अपना मानकर रीति-रिवाजों के साथ उसका नामकरण कार्यक्रम आयोजित किया है.

पंचायत चुनाव पर 'सुप्रीम निर्देश' 2014 के नियमों के मुताबिक हो चुनाव, OBC सीटों को माना जाएगा सामान्य

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव से (supreme court comment on mp panchayat elections) संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव(mp panchayat elections 2022) OBC आरक्षण (elections held on 2014 based reservation criteria) के बगैर संविधान के मुताबिक होंगे.

दलित लड़की को सवर्ण युवक से लव मैरिज करना पड़ा भारी! दबंगों ने बंद किया पानी, मंदिर में नहीं घुसने देता पुजारी

हरदा में एक दलित युवती को जाति के नाम चार सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है. (Dalit woman harassed in harda)उसका कसूर ये है कि उसने सवर्ण जाति के युवक से लव मैरिज की है. आस पास के दबंग लोग उसे सरकारी नल से पानी नहीं भरने देते. महिला का आरोप है कि(dalit woman stopped taking water harda) उसे बार-बार जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है. युवती का आरोप है कि पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही है.

'महाराज' के महल वाली रोड पर 300 करोड़ खर्च! सिंधिया पैलेस के सामने बनेगा राजपथ, बाकी सड़कों के लिए नहीं बचेगा पैसा!

ग्वालियर में जय विलास पैलेस के सामने बन रहे राजपथ पर सवाल उठने लगे हैं. एक किलोमीटर लंबी इस सड़क का बजट 300 करोड़ रुपए रखा गया है. कुछ लोग कह रहे हैं केन्द्रीय मंत्री सिंधिया को (congress allegation corruption rajpath gwalior)खुश करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च हो रही है.(rajpath of 300 crores in front of scindia house) कांग्रेस का आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है.

MP PEB Paper Leak Case: एग्जाम एजेंसी NSEIT टर्मिनेट, लगेगा 3 करोड़ का जुर्माना, अटकेगा करोड़ों का भुगतान

PEB पेपर लीक मामले में व्यापम ने एग्जाम एजेंसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मुंबई को टर्मिनेट कर दिया है. एजेंसी पर करीब 3 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. (mp paper leak case exam agency NSIT terminate ) साथ ही 8 करोड़ का भुगतान भी रोकने की तैयारी है.कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर ये (mp peb paper leak penalty 3 crore )एक्शन लिया गया है.

मध्य प्रदेश के 'स्वच्छता मंत्री': स्कूल में जाकर खुद साफ किया टॉयलेट, कलेक्टर और डीईओ को लगाई फटकार

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाल से ग्वालियर लौटे और सीधे शासकीय कन्या विद्यालय हजीरा पहुंच गए. (Minister Pradyuman Singh Tomar Cleaned Toilet) यहां अंदर जाकर देखा तो टॉयलेट में गंदगी का अंबार लगा था. मच्छर भिनभिना रहे थे. यह देखकर ऊर्जा मंत्री को गुस्सा आ गया. पहले तो स्कूल प्रबंधन का फटकारा फिर ग्वालियर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और DEO को कॉल कर उनकी क्लास ली. इसके बाद ऊर्जा मंत्री तोमर ने खुद सफाई का जिम्मा संभाला.

Indore Sarafa Association Election 2021 : इस बार उम्मीदवार ने जेल से लड़ा चुनाव, 833 व्यापारी करेंगे 29 प्रतिभागियों के भाग्य का फैसला

इंदौर सर्राफा बाजार एसोसिएशन चुनाव में इस बार एक शख्स जेल से ही चुनाव लड़ रहा है. हुकुम सोनी धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद हैं. वहीं से वे चुनाव लड़ रहे हैं. उनका प्रचार और प्रबंधन उनके (Indore Sarafa Association Election 2021 )बेटे और भतीजे देख रहे हैं.

भिखारियों के पैसे से चमक रहा इंदौर! जानिए अपने शहर को संवारने में कैसे दिया योगदान?

इंदौर शहर के भिखारी भले ही दो जून की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन कचरा प्रबंधन टैक्स जमा करने (Beggars pay cleanliness tax to Indore Municipal Corporation) के लिए पाई-पाई जोड़ते रहते हैं. इसके पीछे उनका मकसद है कि टैक्स देने से शहर की साफ-सफाई ठीक से होगी और इंदौर अगली बार भी देश के स्वच्छ शहरों की प्रतियोगिता में टॉप करेगा.

Trained कांग्रेसी खोलेंगे शिवराज सरकार की पोल! महंगाई के खिलाफ होगा हल्लाबोल, 25 दिसंबर से ट्रेनिंग चालू

सरकार की पोल खोलने के लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी. 25 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरु होगी. (congress padyatra against inflation bhopal)पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में शनिवार से जगह-जगह पदयात्रा निकाली जाएंगी. (mahanagai ke khilaf congress padyatra mp)

Varshik Rashifal 2022 kark rashi : चांदी ही चांदी होगी बुद्धिमान और मेहनती कर्क राशि वालों की चांदी के इस उपाय से, इन बातों का रखें ध्यान

वर्ष 2022 में हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है. क्या आने वाले साल में हमारे सपने पूरे होंगे! हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं हाल होंगी या नहीं. आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा इस वार्षिक राशिफल (varshik rashifal 2022 mithun rashi) वीडियो में. इस वीडियो में आचार्य पी खुराना आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आने वाला नया साल.