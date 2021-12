शिवराज कैबिनेट में कई बड़े फैसले, जानिए दंगा भड़काने और तोड़फोड़ पर किस कानून के तहत कुर्क होगी संपत्ति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक (madhya pradesh cabinet meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई किए जाने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया है. अब इसे मंजूरी के लिए विधानसभा में लाया जाएगा.

15 फीट गहरे बोरवेल में गिरी एक साल की बच्ची, SDRF की टीम 8 फीट तक खोदा गड्ढा

छतरपुर में डेढ़ साल की एक बच्ची 15 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई. (Girl Fell in Borewell in Madhya Pradesh) बोरवेल में गिरने के बाद बच्ची रोने लगी, तभी उसकी आवाज सुनकर परिजनों ने बच्ची का रेस्क्यू शुरू किया. मशक्कत के बाद भी बच्ची बाहर नहीं निकली, तो प्रशासन को सूचना दी गई. जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं.

Land On Moon: 2 साल का अव्यान बना चांद पर जमीन का मालिक, आप भी खरीदना चाहते हैं चांद पर प्रॉपर्टी!

बेटे को जन्मदिन पर हर कोई कुछ न कुछ गिफ्ट देता है. लेकिन (2 year avyan owner of plot on moon satna) सतना के एक शख्स ने अपने दो साल के बेटे को चांद का टुकड़ा ही खरीदकर दे दिया. सतना के भरहुत नगर निवासी अभिलाष मिश्रा ने अपने बेटे को जन्मदिन के उपहार में चांद पर जमीन दी है.

MP में बिक गया लोकतंत्र! सरपंच के लिए लगी 44 लाख की बोली , न चुनाव न प्रचार, सौभाग सिंह बना पहला सरपंच

चुनाव जितना छोटा हो उतना ही खर्चीला होता है. यह बात कई बार सुनने को मिली होगी. लेकिन अशोकनगर जिले के भटौली ग्राम पंचायत में सटीक साबित हुई है. यहां निर्विरोध सरपंच बनने के(mp Sarpanch bhatoli chanderi 44 lakhs boli) लिए 44 लाख रुपये सरपंच पद की बोली लगा दी गई.(sarpach elected for 44 lakhs rupees in bidding mp) इस राशि पर ग्रामीण भी तैयार हो गए और इस तरह बगैर चुनाव कराए ही मध्य प्रदेश का पहला सरपंच भी चुन लिया गया.

MP Electricity News: MP में फिर महंगाई का करंट, 1 साल में तीसरी बार महंगी होगी बिजली

राज्य के उपभोक्ताओं को साल में तीसरी बार महंगी बिजली की मार सहनी होगी.(mp electricity expensive) जल्द ही बिजली 9 फीसदी महंगी हो सकती है. विद्युत वितरण कंपनियों ने 2022-23 के लिए(current rates hike in mp) कुल 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है. इसलिए बिजली के रेट बढ़ाना जरूरी हो गया है.

Adiwasi Politics In MP: बीजेपी को आदिवासियों से नहीं, उनके वोट से मतलब , कांग्रेस का हमला, सिर्फ चुनावों में इन्हें आती है याद

कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है. पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी को आदिवासियों से नहीं, सिर्फ उनके वोट से मतलब है. (congress pc targets bjp on adiwasi politics mp)पिछले 17 सालों में यहां बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आदिवासियों की भलाई का कोई काम नहीं हुआ. सिर्फ चुनावी सीजन में ही बीजेपी को आदिवासियों की याद आती है.

Varshik Rashifal 2022 Tauras : वृष राशि (Tauras) को इस काम से मिलेगा धन और इन महीनों में रहना होगा सावधान, ये एक उपाय करेगा मनोकामना पूरी

नए साल के शुरू होते ही सभी लोगों के मन में जिज्ञासा होने लगती है कि इस वर्ष हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है. क्या आने वाले साल में हमारे सपने पूरे होंगे! हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं हाल होंगी या नहीं. आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा इस वार्षिक राशिफल (Varshik Rashifal 2022 vrishabh Rashi) वीडियो में.

Gwalior Tasen Festival: तानसेन समारोह का 25 दिसंबर से आयोजन, अभी तक कलाकारों का नाम नहीं हो पाया तय

ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का हर साल दिसंबर के महीने में आयोजन किया जाता है. जिसमें सुरों के माध्यम से संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए देश-दुनिया के जानेमाने संगीतज्ञ हिस्सा लेते हैं. समारोह का आयोजन 4 दिन तक किया जाता है. 10 दिन बाद होने वाले इस समारोह में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है. अभी तक समारोह में शामिल होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार फाइनल नहीं किए गए हैं.

CM Shivraj Appeal: सीएम ने कहा फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा, सावधान हो जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं

सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj statement on corona in bhopal) ने कोरोना के केसों को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है. हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाना बिल्कुल न छोड़े, भीड़ में जाने से बचें.

नम हुईं भोपाल की आंखें, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को CM ने दी श्रद्धांजलि, शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार, शहीद के दर्शनों को उमड़ा जनसैलाब

सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग हार गए, बेंगलुरू में सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. शहीद कैप्टन की पार्थिव देह भोपाल (Mortal remains of Group Captain Varun Singh who injured in Coonoor Helicopter Crash) पहुंच चुकी है, जहां शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.