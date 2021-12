फांसी पर टांगने वाले कलेक्टर साहब ! वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं होने पर अधिकारियों को दी धमकी

कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को फांसी पर लटकाने की धमकी दे डाली.(Collector Threatens if Target of Vaccination is Not Met) कलेक्टर ने कहा कि 'मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर एक दिन भी डिले हुआ तो मैं फांसी टांग दूंगा.'

up elections 2022: MP के नेताओं पर फोकस, जानिए क्या है कांग्रेस और बीजेपी प्लान

अगले साल चुनाव भले ही उत्तर प्रदेश (up elections 2022) में हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का फोकस (congress and bjp also focus on madhya pradesh leaders) मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं पर है. प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए जहां मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की सूची मांगी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की पूरी फौज उतारने की तैयारी में है.

अदार पूनावाला का एलान, अगले 6 महीनों में लॉन्च होगी 3 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला (Serum Institute of India's CEO Adar Poonawalla) ने कहा कि तीन साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अगले 6 महीनों में लॉन्च की जाएगी. पूनावाला ने यह बात CII पार्टनरशिप समिट में कही.

IG का उज्जैन दौरा: टीआई से तीन बार प्रयास में चली टियर गन, आईजी का सूझाव- परिवार के साथ सेहत का रखें ध्यान

उज्जैन रेंज के आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) संतोष सिंह ने पुलिस की व्यवस्थाओं का प्रति वर्ष होने वाला वार्षिक निरीक्षण किया. (Inspector General of Police Santosh Singh Visit to Ujjain) मॉक ड्रिल में देवास गेट टीआई राममूर्ति शाक्य से तीन बार कोशिश करने के बाद टीयर गन चली. इसके अलावा कुछ कमी भी दिखाई दी. इस दौरान आईजी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए. आईजी ने सबसे पहले परेड देखी.

Dewas illegal Sand Mining: रेत कंपनी का काला खेल, अवैध खनन से सरकार को करोड़ों का चूना,रेत कंपनी पर करोड़ों बकाया

मध्यप्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है. देवास, सीहोर जैसे ज़िलों में अवैध रेत खनन का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है. देवास में जिस कंपनी को रेत उत्खनन का ज़िम्मा सौंपा गया है वो स्टॉक की आड़ में अवैध उत्खनन कर रही है (Dewas illegal Sand Mining) और बिना राजस्व चुकाए रोज़ाना सैकड़ों ट्रक रेत निकाल रही है. परम नाम की इस कंपनी पर सरकार के करोड़ों बकाया है.

कैनेडियन बहू के पिया मिलन में रोड़ा बना कलेक्ट्रेट, सवा साल बाद भी खाली हाथ, जानिए क्या है मामला

सरकारी लेटलतीफी के चलते एक महिला सवा साल से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगा रही है. वो कनाडा में रहती है. मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण उसके पति को (Canadian girl ruckus for marriage certificate in gwalior)ग्वालियर में रहना पड़ रहा है. सवा साल में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद महिला को विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिला नतीजा ये कि उसका पति कनाडा नहीं जा पा रहा.

MP High Court News: MPPSC को राहत, मेडिकल ऑफिसर पदों के साक्षात्कार पर लगी रोक हटी

हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर पद के लिए 3 महीने पहले लगाई गई साक्षात्कार की रोक को हटा लिया है.(high court lift ban on medical officer interviews ) कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए ये फैसला दिया गया है.

Cyber Fraud Bhopal : गेहूं खरीदी के नाम पर 45 लाख ठगे, आप भी हो सकते हैं इनके शिकार

क्राइम ब्रांच ने गेहूं खरीदी के नाम पर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. ये लोग ऑनलाइन साइट से डेटा लेकर अपना शिकार चुनते थे. इन लोगों ने एक (fraud of 45 lakhs wheat purchasing bhopal )फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना रखी थी. सौदा होने के बाद एडवांस रकम के नाम पर पैसा ठग लेते थे.

Gwalior Smart City Project: करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल गए, फिर वही गलती दोहराने की तैयारी!

ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई करोड़ों रुपए की साइकिलें अब कबाड़ हो गई हैं. 3 साल पहले प्रशासन ने बाइक शेयरिंग स्कीम के लिए ये साइकिलें खरीदी थीं. अब ये साइकिलें किसी (bike sharing project failed gwalior ) काम की नहीं रही.