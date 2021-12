कश्मीर में सुरक्षा बल की बस पर आतंकियों ने किया हमला, दो जवान शहीद

श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन में पुलिस बस पर आतंकवादियों ने की गोलीबारी की है. हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. घायल जवानों में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है.

Comedian कुणाल कामरा और फारूकी को न्योता देने पर कांग्रेस में ही हुई दिग्विजय सिंह की किरकिरी, नहीं मिला पार्टी का साथ- बताया निजी बयान

Stant Up Comedian Controversy: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ताजा बयान से फिर विवाद पैदा हो गया है. दिग्विजय सिंह ने स्टैंडअप काॅमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में शो कराने का न्योता दिया है (digvijay singh invites stand up comedians kunal kamra munawar faruqui)और कहा कि पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी. इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर शो नहीं होने देंगे.

शादी के 4 साल बाद भी नहीं हुआ बच्चा, मां बनने की चाहत में किया मासूम का अपहरण, आरोपी दंपत्ति गुजरात से गिरफ्तार

उज्जैन के शंकराचार्य चौराहे से अपहृर्त मासूम बच्ची को पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 23 दिन बाद गुजरात के मोरवी से बरामद कर लिया है. अपहरणकर्ता दंपत्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों का कहना है कि चार साल से उन्हें बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए यह गलत कदम उठाया.

अपराधियों की शामत, गैंगस्टर जफ्फू खान के मकान पर चला बुलडोज़र, संगीन अपराधों में वांछित

मध्यप्रदेश में अपराधियों की शामत आ गई है (strict action against criminals). प्रशासन अब बड़े बड़े अपराधियों को टार्गेट कर रहा है . अपहरण हत्या की कोशिश जैसे अपराध में शामिल जफ्फु खान नाम के गैंगस्टर के खिलाफ छतरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया (Action against gangster jaffu khan). प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.(gangster jaffu khan house demolished)

भोपाल में बड़ा हादसा: सीवेज में सफाई करते वक्त गड्ढे में गिरे मजदूर, इंजीनियर सहित 2 की मौत

भोपाल में सीवेज की सफाई करते समय एक मजदूर और इंजीनियर की मौत हो गई. (Big Accident in Bhopal) नगर निगम के जोन-1 लाऊखेड़ी गांधीनगर में सीवेज के काम के लिए अंकिता कंस्ट्रक्शन को ठेका दे रखा है. काम करते समय एक मजदूर और इंजीनियर सीवेज में गिर गए. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. (Two Laborers Fell Into 20 Feet Pit While Working in Laukhedi Area)

4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, चिल्लाने पर भागा दरिंदा, पुलिस ने दबोचा

मनगवां थाना इलाके में घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की. बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया, जिसे पुलिस ने बाद(Rewa bacchi se dushkarm ki koshish ) में गिरफ्तार कर लिया.

शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर संतो का धरना खत्म, मंत्री मोहन यादव और कलेक्टर ने दिया आश्वासन, 6 महीने में पूरा होगा प्लान

शिप्रा नदी किनारे दत्त अखाडा घाट पर शिप्रा शुद्धिकरण (purification of shipra river) की मांग को लेकर चल रहा संतों का धरना(ujjain saints dharna end) खत्म हो गया. 6 दिन बाद सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने संतों को मना लिया है.

शहीद की पत्नी का एलान-ए-जंग: वीरवधू की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, प्रशासन ने भी फेरी आंखें

भिंड की एक वीरांगना अफ़सरों की मनमानी का शिकार हो रही है. 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीद रामलखन गोयल का परिवार आज अपनी ज़मीन पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है. (bhind shaheed widow struggle)केन्द्र से लेकर सीएम तक ने इनकी मदद के आदेश दिए, (shaheed ramlakhan goyal widow demand) लेकिन प्रशासन उनके आदेश भी नहीं मान रहा.

करीना कपूर और अमृता हुईं कोरोना पॉजिटिव, भारी पड़ी लापरवाही

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं. उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है. उनके साथ उनकी सबसे खास दोस्त अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं हैं. हाल ही में करीना और अमृता अपने दोस्तों के साथ कई पार्टी में शामिल हुई थीं.

ओमीक्रान से जंग की तैयारी: वार्ड स्तर पर खुलेंगे 'संजीवनी क्लिनिक', लोगों पर होगी निगरानी

मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट से जंग के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है. (Third Wave of Corona Infection in Madhya Pradesh) ग्वालियर जिला प्रशासन ने तीसरी लहर को रोकने के लिए वार्ड स्तर पर संजीवनी क्लीनिक (Sanjeevani Clinic Will Open at Ward Level in Gwqalior) बनाने की तैयारी कर रहा है. इन क्लिनिक के माध्यम से लोगों पर निगरानी भी रखी जाएगी.