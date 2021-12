सबसे बड़ा भंडारा ! क्रंकीट मिक्सर मशीन में बना मालपुआ, 15 ट्रॉलियों में भरकर परोसा खाना

शनिवार को चंबल में सबसे विशाल भंडारे (Chambal biggest Bhandara) का आयोजन हुआ. इस भंडारे में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने खाना खाया. मालपुआ का आटा घोलने के लिए क्रंकीट मिक्सर (Malpua Made in Concrete Mixer) का उपयोग किया गया. वहीं लगभग 15 ट्रॉलियां भरकर खाना परोसा गया. यह भंडारा रात 11 बजे तक चलेगा.

MP CORONA UPDATE हाईरिस्क जोन में इंदौर, नाइजीरिया से लौटे 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए, ओमीक्रॉन का आशंका

दुनिया भर में मंडराते ओमीक्रोन वायरस के खतरे के बीच अब इंदौर (MP CORONA UPDATE)में भी इस वायरस के पाए जाने की आशंका बढ़ गई है. दरअसल यहां हाल ही में ओमीक्रोन संक्रमित माने जा रहे देश नाइजीरिया से लौटे(Indore two children returned from nigeria) दो बच्चों के कोरोना पॉजिटिव (infected omicron suspected )पाए जाने पर शहर में ओमीक्रोन की दस्तक की आशंका गहरा गई है.

Coal Crisis In MP प्रदेश में बिजली संकट के आसार, इलेक्ट्रिसिटी की मांग ने तोड़ा रिकार्ड,पॉवर प्लाटों में कोयले की सप्लाई कम

मप्र में बिजली की मांग नए रिकार्ड (high demand and low supply of electricity)की ओर बढ़ रही है. साथ ही कोयला संकट की आहट भी आ रही है. बैतूल के सतपुड़ा थर्मल पॉवर प्लांट सारनी के पास मात्र 61 हजार मीट्रिक टन कोयला है. जबकि सिंगाजी और बिरसिंहपुर प्लांट के पास महज एक-एक सप्ताह का कोल स्टॉक(coal crisis in mp) बचा है.

Ken Betwa Link Project: सियासी फायदे के लिए पर्यावरण की बलि?

मोदी सरकार केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन पर्यावरण से जुड़े एक्टिविस्ट इस परियोजना को पूरे इलाके के लिए घातक बता रहे हैं. दरअसल यूपी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने केन बेतवा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है ताकि इसका फायदा चुनाव में उठाया जा सके. आइए जानते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर उठ रहे विरोध में कितना दम है.

शिप्रा शुद्धीकरण के लिए अनशन कर रहे संत ज्ञानदास की तबियत बिगड़ी, मांग पूरी होने तक जारी रखेंगे अनशन

शिप्रा नदी के शुद्धीकरण (Puring Shipra) और उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने की मांग को लेकर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज अनशन पर हैं.27 दिनों से अन्न त्याग कर बैठे संत की तबियत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. संत ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं वो अनशन खत्म नहीं करेंगे.

Drone Fair In Gwalior किसान मित्र साबित होंगें ड्रोन, CM शिवराज का ऐलान प्रदेश में खुलेंगे 5 ड्रोन स्कूल

ग्वालियर में आज से शुरू हुए ड्रोन मेले (Drone Fair In Gwalior )में कई ड्रोन निर्माता कंपनियां शामिल हुईं हैं. मेले के आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रोन के साथ तकनीक का प्रयोग किसानों को किस(drones are becoming farmers frinds) तरह मालामाल बना सकता है.

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को पसंद आई बुरहानपुर की गजल, फिल्मों में आने का दिया ऑफर

बुरहानपुर के उर्दू शायर नईम अख्तर खादमी (Urdu Poet Naeem Akhtar Khadmi) की गजल बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को पसंद आई है. सलमान खान ने शायर खादमी से फोन पर बात कर (Salman Khan Talks to Poet of Burhanpur) उन्हें फिल्मों में गजल लिखने का ऑफर भी दिया है.

MP Congress Rift: भाजपा में जाएंगे अरुण यादव? कमलनाथ के रवैये से दुखी अरुण यादव का बड़ा फैसला?

गुटबाज़ी और आपसी सिरफुटव्वल कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्यप्रदेश में भी आपसी खींचतान चरम पर पहुंच गई है (Congress factionalism in MP). मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरुण सुभाष यादव मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ के रवैये से इतना दुखी हैं (Kamalnath Arun Yadav rift) कि जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं (Arun Yadav to quit Congress). लोकसभा उपचुनाव में खंडवा से अरुण यादव का टिकट कटवाने के बाद से ही कमलनाथ और अरुण यादव के बीच तलवारें खिंची हुई हैं. अरुण यादव के नज़दीकी लोगों का कहना है कि जल्द ही 'नेताजी' ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शेकदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं.

आश्रम में धर्मांतरण ! भाई-बहन के धर्म परिवर्तन मामले में बाल अधिकार आयोग ने एसपी को भेजा नोटिस

श्यामपुरा के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम में धर्मांतरण (Religion Conversion to St Francis Sevadham) के मामले बढ़ते जा रहे है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने एक बार फिर इस मामले में पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजा है. नोटिस में लापता दो नाबालिग भाई-बहन को 48 घंटे में रेस्क्यू कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा गया है. (Minor Children Conversion in Sagar)

महान फुटबॉलर Diego Maradona की चोरी हुई घड़ी असम से बरामद

असम पुलिस ने शिवसागर जिले से महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना (Diego Maradona watch recovered) की चोरी हुई घड़ी बरामद की है. अर्जेंटीना के दिवंगत फुटबॉलर माराडोना की यह घड़ी दुबई में चोरी हुई थी. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था.