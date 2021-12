CM Shivraj On Omicron: कोरोना की थर्ड वेव को लेकर सीएम शिवराज ने जताई चिंता, कहा- रोकने की पूरी कोशिश करेंगे

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj On Omicron) ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि थर्ड वेव को रोकने के लिए पूरे प्रयास करेंगे. यहां उन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मदद करने के लिए एआईएफ का भी साधुवाद किया.

MP Corona Update: 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 17 नए कोरोना संक्रमित, राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 8 मरीज मिले

MP corona update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 17 नए मरीज मिले हैं (17 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस राजधानी भोपाल में मिले. जबकि इंदौर से 6 मरीज, जबलपुर से 2 और छिंदवाड़ा में 1नए केस की पुष्टि हुई है.

यही रवैया रहा तो जा सकती है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की कुर्सी, MP में अवैध ऑटो की भरमार, जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार

Jabalpur High Court News: प्रदेश की सड़कों पर मनमाने तरीके से चलने वाले अवैध ऑटो रिक्शा के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हाईकोर्ट ने एमपी सरकार को लगाई फटकार, और कहा कि दो हफ्तों में बस कगजी कार्रवाई हुई है. वहीं मामले पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को डांट लगाते हुए कहा कि यही रवैया रहा तो आपकी नौकरी छिन सकती है. मामले पर सरकार से बुधवार को जवाब मांगा गया है.

एमपी में गद्दारी पर गदर! बीजेपी ने जारी किया दिग्विजय सिंह के पिता का पत्र, 1939 में राजा बलभद्र ने अंग्रेजों को लिखा था

MP Political News: प्रदेश की राजनीति में गद्दारी पर गदर जारी है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया (Digvijay Singh on Scindia) को गद्दार बताया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है. अब एमपी बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के पिता राजा बलभद्र का लिखा एक पत्र जारी करते हुए उन्हें गद्दार ठहराया है. ये पत्र साल 1939 में राजा बलभद्र ने अंग्रेजों को लिखा था.

कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी: साथियों के साथ घर में घुसकर पीटा, रखी एक करोड़ रुपए की डिमांड

ग्वालियर शहर में एक मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स के घर में घुसकर उसकी मारपीट कर रहे हैं. वायरल वीडियो ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो में कांग्रेस नेता भीकम सिंह गुर्जर और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप है. मारपीट की वजह पारिवारिक जमीनी विवाद बताया जा रहा है.

आपके बच्चे के लिए कितनी खतरनाक है कोरोना की तीसरी लहर, जानिए देश के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ से

कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर अधिक मंडराया हुआ है. ऐसे में बच्चों का इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है और बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है तीसरी लहर. आएये जानते हैं इस खास इंटरव्यू में-

कांग्रेस नेत्री नूरी खान का शिव तांडव करते Video Viral

उज्जैन। (Ujjain latest News) कांग्रेस नेत्री नूरी खान का शिव तांडव करते हुए वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल (Video Viral on Social Media) हो रहा है. बता दें कि कल ही नूरी खान ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि 2 घंटे बाद इस्तीफा वापस भी ले लिया था. अब नूरी खान ने एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Shiv Tandav video of Noori Khan) किया है, जिसमें वो शिव तांडव करती हुईं नजर आ रही हैं.

शिवपुरी में मोमोज के पैसे मांगे तो दबंगों ने बेरहमी से पीटा, देखें वीडियो

शिवपुरी शहर से हैरान करने वाली गुंडा राज की तस्वीरें सामने आईं है. जहां कुछ युवा दो युवकों की बेरहमी से पिटाई (youth beat up in shivpuri) करते हुए नजर आ रहे हैं. यहां इन युवाओं के चेहरे पर पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा है. गुंडई का यह वीडियो शिवपुरी शहर के फतेहपुर चौराहा का है. जहां 7-8 युवकों ने दो युवकों को बेरहमी से डंडों और लात-घूसों से पीटा है. आरोपी युवकों को तब तक मारते रहे, जब तक कि वह बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिरे. इसके बाद युवकों का झुंड मौके से भाग गया. जानकारी के मुताबिक, झगड़ा मोमोज खाने (youth beaten for momos in shivpuri) के बाद पेमेंट न देने को लेकर हुआ था.

MP Urban Body Election: आरक्षण में रोटेशन वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को होगी सुनवाई

MP Urban Body Election:नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण में रोटेशन वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एकसाथ सुनवाई होगी. उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्र की है.

मंगलवार को हनुमान जी की कथा पढ़ने से दूर होंगे संकट लेकिन भूलकर भी न करें ये काम

मान्यता है कि संसार में 8 लोगों को चिरंजीवी (दीर्घायु) होने का वरदान मिला हुआ है. ऋषि के महान आशीर्वाद से चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन माता अंजनी भगवान शंकर के 11वें अवतार श्री हनुमानजी को जन्म देती हैं. मंगलवार (lord shri hanuman ji puja vrat) के शुभ दिन श्रीराम रक्षा स्तोत्र, रामचरितमानस, श्रीहनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमाष्टक, सुंदरकांड, श्री हनुमान बाहुक का आस्था पूर्वक पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है.