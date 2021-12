High Profile Dowry Harassment: दहेज प्रताड़ना का शिकार महिला ASP, डॉक्टर पति के खिलाफ मामला दर्ज

भोपाल में हाई प्रोफाइल दहेज प्रताड़ना (High Profile Dowry Harassment) का मामला सामने आया है. इस मामले में महिला एडिशनल एसपी की रैंक की अधिकारी (Dowry Harassment with Female Police Officer) ने डॉक्टर पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

omicron variant : नाइजीरिया से पुणे आए छह लोग संक्रमित, जयपुर में 9 लोग भी चपेट में

नाइजीरिया से पुणे आए छह लोग ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं. इसके अलावा जयपुर में भी 9 मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या आठ हो गई है. रविवार को ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित कुल 16 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक मामला दिल्ली में सामने आया है. देश में ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित कुल मामलों की संख्या 21 हो गई है.

Madhya Pradesh Weather Update: प्रदेश में फिर छाने लगे हैं बादल, अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड

MP Weather News: मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड पड़ने के आसार है. वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण कई जिलों में बादल भी छाये रहेंगे. मौसम विभाग की मानें तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में अच्छी ठंड पड़ेगी (MP may see coldest winter in december).

MP Panchayat Election 2022 का विरोध, आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की शरण में जाएगी कांग्रेस !

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 (Madhya Pradesh Panchayat Election 2022) की तारीखों की घोषणा होने के बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले ही ट्वीट कर आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए थे.

उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को मिलेगा प्रवेश, पूजन-आरती पर रहेगा प्रतिबंध, कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी

Ujjain latest news: महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है. भक्त अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश कर पाएंगे. सोमवार से ये सुविधा शुरू हो रही है. हालांकि, भक्त गर्भगृह में पूजन-आरती नहीं कर पाएंगे. इस दौरान भक्तों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन (necessary to follow corona guidelines) करना जरूरी होगा.

MP Corona Omicron Alert: स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी बोले- स्थिति फिलहाल नियंत्रण में, लेकिन सावधान रहें लोग

MP Corona Omicron Alert: मध्य प्रदेश में बीते दिनों कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है. प्रदेश की सरकार अलर्ट है.वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी (health minister prabhuram chaudhary on corona) ने कहा है कि फिलहाल हालात हमारे काबू में हैं, और आनेवाले समय में हमें सतर्क रहने की जरूरत है.

रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ तेंदुआ, 4 दिन बाद भी नहीं मिला, ढोल बजाकर ढूंढ रही टीम

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (Kamala Nehru Zoological Museum) से रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ तेंदुआ (Leopard Mysteriously Disappeared) 4 दिन बाद भी नहीं मिला. वन विभाग की टीम और प्राणी संग्रहालय के कर्मचारी लगातार तेंदूए को ढूंढने का प्रयास कर रहे है. तेंदूए को ढूंढ रही टीम पूरे क्षेत्र में ढोल नगाड़े बजा रही है, ताकि तेंदुआ बाहर आ सके.

अभी खत्म नहीं हुआ किसान आंदोलन, पर कुंडली बॉर्डर से लौटने लगे निहंग

तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन (farmer protest) अब अन्य मांगों पर आकर अटक गया है, लेकिन जिस तरह से सरकार किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है, उसको देखते हुए सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल गुरदासपुर के निहंग जत्थे पंथ काली गुरूनानक ने वापस जाने की तैयारियां (nihang sardar returning to punjab) शुरू कर दी हैं.

ग्वालियर में गुंडा राज! पांच दिन में हुए 7 कत्ल, पुलिस के हाथ भी खाली, अब तक सिर्फ एक आरोपी पकड़ाया

ग्वालियर अब वारदातों का गढ़ बनता जा रहा है. पिछले 5 दिनों में जिले में 7 हत्या के मामले सामने आए हैं. वहीं अभी तक सिर्फ आरोपी ही पुलिस के हत्थे चढ़ा है.

अपने खेत में टमाटर की फसल देखकर खुश हुए शिवराज, कहा-खेती के काम में सुख मिलता है

CM Shivraj In Vidisha: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रविवार को विदिशा पहुंचे, जहां वो फॉर्म हाउस में अपने खेत गए और टमाटर की फसल देख खुशी जताई. सीएम बीजेपी विधायक की बेटी की शादी में शामिल होने विदिशा पहुंचे हैं.