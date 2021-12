BJP का माइक्रो मैनेजमेंट VS कांग्रेस का मिनी माइक्रो मैनेजमेंट: MP में आदिवासी वोट बैंक (Cong BJP race to woo tribal voters) को साधने की जंग जारी

मध्य प्रदेश में चुनाव अभी 2 साल दूर है लेकिन राज्य में सरकार बनाने में अहम् भूमिका निभाने वाले आदिवासी वोट को लुभाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच होड़ मच गई है (Cong BJP race to woo tribal voters). बीजेपी की शिवराज सरकार आदिवासियों के लिए नए नए ऐलान करने में जुटी है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के शासनकाल में आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी नेता टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण किया तो कांग्रेस ने आदिवासी महानायक टंट्या भील के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की,(politics hots up on Bhil tribal leader Tantya mama) हालांकि उसमें केवल 10 कांग्रेसी जुटे, जबकि 3 गुना मीडिया कर्मी कार्यक्रम में मौजूद थे.

MP Panchayat Election 2022: 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान, 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, आचार संहिता लागू

MP Panchayat Election 2021 की तारीखों का एलान हो चुका है. चुनाव तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया है. पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

Video: शपथ ग्रहण करने के बाद ऑटो में सवार हुए बीजेपी सांसद, परिवार संग पहुंचे घर

बुरहानपुर। हाल ही में खंडवा लोकसभा उपचुनाव (Khandwa Lok Sabha By-Election) से निर्वाचित सांसद नेपानगर की सड़कों पर ऑटो की सवारी करते नजर आए. इस दौरान सांसद के साथ उनकी पत्नी और भतीजा भी था. दरअसल सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल (MP Gyaneshwar Patil) सांसद बनने के बाद शपथ ग्रहण करने दिल्ली पहुंचे थे. शपत ग्रहण करने के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल शनिवार सुबह करीब 4 बजे ट्रेन से नेपानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे. इस दौरान लोगों ने पूछा आपकी कार कहां खड़ी हैं. इस पर सांसद पाटिल ने कहा कार की आवश्यकता नहीं है. मैं और मेरी पत्नी जयश्री पाटिल (पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष), भतीजा ओम, गार्ड सत्येंद्र ऑटो से घर जाएंगे. प्लेटफार्म से बाहर आते ही सांसद ने ऑटो बुलवाई और उसमे बैठकर घर चले गए.

'राजा' के गढ़ में 'महाराज' की सेंध, दिग्विजय के करीबी ने थामा 'कमल', सिंधिया बोले- एक नया अध्याय शुरू करेंगे

शनिवार को गुना जिले के राघोगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया (jyotiraditya scindia in raghogarh). इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह पर निशाना साधा (scindia allegations on digvijay singh). सिंधिया ने 2000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई (2000 congress workers joined bjp).

Tantya Mama Balidaan Diwas 2021: तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित होगा पातालपानी, एमपी में आज से पेसा कानून लागू

Tantya Mama Balidaan Diwas 2021: जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस को शिवराज सरकार ने भव्य तरीके से मनाया है. टंट्या मामा के कर्मस्थली पातालपानी में जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं इंदौर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम शिवराज ने पातालपानी को करोड़ों के विकास योजना की सौगात दी है (Patalpani will be developed as pilgrimage site).

शराब बनाकर बेच सकेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी, CM शिवराज ने आदिवासियों पर की सौगातों की बौछार

मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सरकार मेहरबान है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अब कच्ची शराब बनाने और उसे बेचने की छूट (MP tribals to brew and sell crude liquor) दे दी है. इसके अलावा आदिवासियों पर तोहफों की बौछार कर दी है (CM Shivraj showers sops on tribals). आदिवासी जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर CM शिवराज सिंह चौहान ने सूदखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ने, ज़मीन का पट्टा देने के अलावा रोज़गार को लेकर बड़े ऐलान किए. आदिवासी वोटबैंक को किसी भी कीमत पर न खिसकने देने के लिए शिवराज सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती.

सीएम शिवराज के डांस को कांग्रेस ने बताया क्रांतिकारी टंट्या का अपमान, बीजेपी बोली- कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों?

Dance on Tantya Mama Balidaan Diwas: एक ओर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बलिदान दिवस पर भव्य आयोजन कर, सौगातों की छड़ी लगाकर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की है, वहीं बलिदान दिवस पर सीएम के डांस को लेकर कांग्रेस हमलावर है. कांग्रेस ने इसे क्रांतिकारी का अपमान बताया है (Insult of martyr Tantya mama). वहीं बीजेपी कांग्रेस को ही नसीहत देती नजर आ रही है.

बलिदान दिवस पर खुद को ठगा महसूस कर रहे टंट्या मामा के वंशज! आज भी टूटे घर में रहने को मजबूर, सरकारी योजनाओं का नहीं मिला लाभ

टंट्या मामा बलिदान दिवस 2021: जननायक शहीद टंट्या भील के बलिदान दिवस पर शिवराज सरकार ने भव्य आयोजन कर एकबार फिर प्रदेश की राजनीति को आदिवासियों के इर्द-गिर्द घुमा दिया है. एक ओर सीएम शिवराज आदिवासी जननायक की प्रतिमा का अनावरण कर, उनके कर्मस्थली पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टंट्या मामा के वंशज आज भी मुफलिसी में जी रहे हैं (descendants of tantya mama feeling cheated). ना तो उचित आवास मिला है, ना ही दूसरी सरकारी सुविधाएं.

VIRAL VIDEO: दो व्यक्तियों ने महिला हेल्थ वर्कर्स को खदेड़ा, ईंट से किया हमला, देखें वीडियो

सीहोर (Sehore Latest News)। टीकाकरण दल के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है. जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल नसरुल्लागंज तहसील के निमना गांव में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत डोर-टू-डोर सम्पर्क किया जा रहा था. इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहयोगियों के साथ बदसलूकी की गई.

ओमीक्रॉन का खतराः 17 से 19 दिसंबर को होने वाली आईएएस सर्विस मीट स्थगित, अब थ्री-टी रणनीति से होगा काम

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को देखते हुए एमपी में होने वाली आईएएस सर्विस मीट (ias service meet in mp) को स्थगित कर दिया गया है. यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव ने दी.