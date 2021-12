BJP के 'आदिवासी ढोल' की खुली पोल: MP में आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ी गरीबी , नीति आयोग की रिपोर्ट से सकते में शिवराज सरकार

नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने बीजेपी सरकार को आईना दिखा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी है. जबकि शिवराज सरकार दावा करती है कि उनसे आदिवासियों के कल्याण का काम (mp 4th most poor state )सबसे ज्यादा किया है. 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले इस (niti aayog report in 6 tribal-districts mp )रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी है.

Exclusive Interview MP Vivek Tankha: ईटीवी भारत की खास बातचीत में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने देश में बढ़ रही महंगाई (Congress MP Vivek Tankha on Inflation) सहित कई मसलों पर बात की. हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के कांग्रेस पर दिए बयान पर चुप्पी साधते हुए कहा कि मैं उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करता.

मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी (acs of the health department moh.suleman) मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि जनवरी में मध्य प्रदेश में भी कोरोना का नया वेरिएंट (Omicron Corona New Variant) डिवेलप (Corona New Variant develop mp in January) हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान आदिवासी इलाका शहडोल बुरी तरह प्रभावित हुआ था. अब कोरोना के ओमीक्रॉन वैरिएंट (Omicron variant makes hospital alert ) की आहट के साथ ही स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है. शहडोल के मेडिकल कॉलेज ने इस बार किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं (Shahdol Medical College fully prepared to handle possible Corona 3rd wave ). टेस्ट से लेकर बेड और ऑक्सीजन तक प्रशासन का दावा है इस बार किसी की कमी नहीं होगी.

Ujjain Latest News: मध्य प्रदेश सरकार के विकास के तमाम दावों के बीच, महाकाल की नगरी उज्जैन से 62 किमी दूर से जमीनी हकीकत बयां करती एक तस्वीर सामने आई है, जहां कच्ची सड़क के कारण समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी, और महिला की डिलीवरी सड़क पर ही हो गई.

विधायक रामबाई परिहार ने 'मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैंया दीवाने' गाने डांस किया. रामबाई अपने भांजे के शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी.वहां लेडीज संगीत के दौरान उन्होंने मंच पर जमकर डांस किया.

कांग्रेस ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव 2023 में वो 175 सीटें जीतेगी. (congress janjagran yatra against inflation)ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है.वो शिवराज सरकार को जल्द से जल्द रवाना (congress claim 175 seats 2023 election)करना चाहती है.

World Disabilities Day 2021: 3 दिसंबर को दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के मकसद से विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है. इंदौर के विक्रम अग्निहोत्री केवल दिव्यांगों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं, जो अपनी जिंदगी से निराश हैं (Divyang Icon Vikram Agnihotri). 7 साल की छोटी उम्र में अपने दोनों हाथ गंवा चुके विक्रम आज ना सिर्फ अपना हर काम खुद करते हैं, बल्कि वो पैरों से बखूबी गाड़ी चलाते हैं. वो देश के पहले दिव्यांग हैं जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है.

ज्यादातर लोगों के लिए शनि की साढ़े साती (shani ki sadhe sati) या ढैय्या (Shani Dhaiya) या दशा का समय कष्टदायक ही रहता है. इन कष्टों से मुक्ति के लिए शनि देव की पूजा (Shani dev puja) शनिवार के दिन की जाती है. इस बार शनिवार 4 दिसंबर को शनिवार के साथ अमवस्या (Amavasya) और सूर्य ग्रहण (surya grahan )का अत्यंत ही दुर्लभ सुखद संयोग बन रहा है. इस दिन शनिवार होने के कारण इसे शनिचरी या फिर शनैश्चरी अमावस्या (Shanishchari Amavasya) कहा जाता है.

दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम ने अचानक करवट ली है जिससे ठंड बढ़ने (Gwalior in grip of cold) के साथ ही बीमारों की संख्या भी बढ़ने लगी है.