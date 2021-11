Corona Third Wave Alert in MP: सीएम की प्रदेशवासियों से अपील, तीसरी लहर को रोकने के लिए अपनाएं बचाव के सभी तरीके

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर (Corona Third Wave Alert in MP) जैसी किसी समस्या या आशंका को ध्यान में रखकर लोगों से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाने की अपील की है. मुख्यमंत्री चौहान ने वैक्सीनेशन को कारगर हथियार (Vaccination in MP) बताते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि दिसम्बर माह तक वैक्सीन के दोनों डोज प्रदेश के सभी नागरिकों को लगाना हमारी प्राथमिकता है. यही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है.

Corona Omicron Variant ने बढ़ाई टेंशन! अलर्ट मोड पर एमपी सरकार, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Corona Omicron Variant के खतरे के बीच मध्य प्रदेश सरकार सतर्क (MP government on alert mode ) नजर आ रही है. सीएम शिवराज जहां बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं. वहीं विभिन्न जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोरोना गाइडलाइन (MP Corona Guideline) का पालन कर खतरे से बचा जा सकता है.

Tiger Death in MP 2021: उमरिया में एक और बाघ की मौत, मृतक बाघों की संख्या 40 हुई

उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Tiger dead body found in Bandhavgarh National Park) में एक और बाघ के मरने की सूचना मिली है, राज्य में इस साल अब तक मरने वाले बाघों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है.

BL Santosh Meeting With Ministers: बीएल संतोष ने ली मंत्रियों की क्लास, जनता से संवाद कायम करो, वर्ना पछताओगे!

बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष सरकार के(BL Santosh Meeting With Ministers) मंत्रियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक संतोष ने मंत्रियों से साफ कह दिया है कि (BL Santosh Meeting With Ministers)आपका जनता के साथ संवाद में कमी है. इसी कारण हम रैगांव सीट हार गए.

जबलपुर में किसान की जघन्य हत्या, सिर काटकर साथ ले गए हत्यारे

jabalpur Crime News: बुजुर्ग किसान की जबलपुर में निर्मम हत्या की गई है. जहां अज्ञात अपराधियों ने गांव के बाहर खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे किसान का सिर काट डाला, इतना ही नहीं अपराधी किसान का कटा सिर भी साथ ले गए है. अब जबलपुर पुलिस हत्यारों के साथ-साथ किसान के सिर को भी तलाश रही है (farmer killed by beheading in MP).

Bhopal Gas Tragedy Victims : आज भी याद है खौफ का वो मंजर, हादसे का जिक्र करती ही लड़खड़ाने लगती है पीड़ितों की जुबान

भोपाल गैस त्रासदी को 37 साल हो रहे हैं. यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जान चली गई थी. कई लोगों ने अपनों को खो दिया.(Bhopal Gas Tragedy Victims ) इस त्रासदी के पीड़ित आज भी उस दिल दहला देने वाले मंजर को याद(story of accident 2nd december 1984) कर सिहर जाते हैं.

Bhopal Suicide Case: 5वीं मौत के बाद खत्म हो गया परिवार, जेल गई परेशान करने वाली सूदखोरों की गैंग

भोपाल में हुई हृदय विदारक घटना में संजीव जोशी ने मौत से पहले कई खुलासे किये हैं. उस दौरान उन्होंने भोपाल पुलिस को बताया कि बबली गैंग ने उन्हें बहुत परेशान किया है. उनकी पत्नी ने उन्हें बिना बताये 3.70 लाख रुपये उधार लिये थे. जिसे देने के लिए बबली गैंग रोजाना गाली-गलौच करती थी. आज परिवार के 5वें सदस्य की भी मौत हो गई.

ujjain mahakal sawari 2021: उज्जैन में निकली भगवान महाकाल की शाही सवारी, चंद्रमौलेश्वर रूप में दिए दर्शन

भगवान महाकाल की सवारी गाजे बाजे के साथ धूमधाम से (ujjain mahakal sawari 2021)शहर में निकली. लोगों ने जगह जगह बाबा महाकाल पर फूलों की बारिश की. कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद पहली बार पुराने मार्ग से निकली(mahakal darshan form of chandramouleshwar) महाकाल की सवारी में हजारों लोग इकट्ठा हुए.

Hari Singh Gaur Bharat Ratna Demand:डॉ. हरिसिंह गौर को भारत रत्न दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा यूथ फोरम

डॉ. हरिसिंह गौर को भारत रत्न दिलाने के लिए सागर का यूथ फोरम सुप्रीम कोर्ट (hari singh gaur bharat ratna demand supreme court)का दरवाजा खटखटाएगा. (sagar youth forum demand harisingh gaur bharat ratna)जल्द ही इस बारे में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी.

Dog Viral Video: डॉक्टर का पागलपन, जिंदा कुत्ते को चाकू से काटा

ग्वालियर जिले की डबरा तहसील से एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है. जहां एक झोलाझाप डॉक्टर कुत्ते को जिंदा काटता नजर आ रहा है. दर्द से वह कुत्ता जोर-जोर से चीख रहा है. लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुकता है, और कुत्ते का पैर चाकू से काटता रहता है.