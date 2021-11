mp में 1 हजार करोड़ से बनेगी स्टेच्यू ऑफ 'वननेस', ओंकारेश्वर में स्थापित होगी आदि शंकराचार्य 108 फीट ऊंची प्रतिमा

मध्य प्रदेश सरकार प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. आपको बता दें सीएम शिवराज सरकार ने 2017 में नर्मदा यात्रा के दौरान संकल्प लिया कि वे भगवान आदिगुरु शंकराचार्य की विशालकाय मूर्ती बनवाएगें. खास बात यह है कि यह प्रतिमा विश्व में सबसे ऊंची होगी. राज्य सरकार ने प्रतिमा स्थापना को लेकर तैयारी तेज कर दी हैं.

34000 रुपए में बिके 'कंगना-आर्यन', गधों के मेले में हुई नीलामी, 14000 में 'वैक्सीन' भी बिका

उज्जैन (Ujjain News) की शिप्रा नदी के पास लगे गधों के मेला (Gadhon Ka Mela) में कंगना-आर्यन नाम के गधे का जोड़ा बेचने के लिए लाया गया (donkey kangana Aryan). जिसे एक व्यापारी ने 34 हजार रुपए में खरीद लिया. वैक्सीन नाम का गधा भी 14 हजार रुपए में बिका है(Donkey Vaccine Sold Out At 14000 Rupees). इसके अलावा कई घोड़े भी मोटी रकम में बिके.

महाकाल के दर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आम श्रद्धालु की तरह नंदी हॉल में बैठे नजर आए

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया जस्टिस एनवी रमना गुरूवार को उज्जैन पहुंचे. यहां वे सपरिवार महाकाल मंदिर में होने वाली संध्या आरती में शामिल हुए.वे शुक्रवार सुबह होने वाली भस्म आरती में भी शामिल होंगे.

30 साल छोटी लड़की से शादी करना चाहता है डकैत, गुड्‌डा गुर्जर ने कहा- शादी कराओ वरना चाचा को मार दूंगा

चंबल के कुख्यात डकैत गुड्‌डा गुर्जर ने अपने से 30 साल छोटी लड़की से शादी करने के लिए उसके चाचा का अपहरण कर लिया. परिवार वालों ने धमकी मिलने के बाद पुलिस से शिकायत की है. डकैत के खिलाफ 70 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है. पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही है.

महिलाओं के हाथ में सुरक्षा: पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेगी महिलाएं गार्ड, 10 हजार को मिलेगा रोजगार

मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने का निर्णय (Responsibility of Security in Hands of Women) लिया है. प्रदेश सरकार की इस पहल से 10 हजार महिलाओं को रोजगार मिलेगा. इसके तहत 4 हजार महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

'शराब चाहिए, तो वैक्सीन लगवाइए' आबकारी विभाग का आदेश, दोनों डोज लगवाना जरूरी

खंडवा जिला आबकारी विभाग (Khandwa District Excise Department) ने वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए आदेश जारी किया है. आदेश के तहत शराब दूकानों में उन लोगों को ही शराब बेची जाएगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए है. जिले की 56 देशी शराब दुकानों और 19 विदेशी शराब दुकानों पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू हो गया है.

सस्ते हवाई सफर को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 राज्यों को लिखा लेटर, वैट घटाने की मांग

नागरिक उड्‌डयन मंत्री (civil aviation Minister) ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiradiya scindia) ने गुरुवार को एटीएफ (air turbine fule) एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट घटाए जाने के संकेत दिए हैं. इसके लिए उन्होंने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उप राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के पत्र लिखा है.

27%ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, शिक्षा विभाग जारी कर चुका है अंतिम चयन सूची

स्कूली शिक्षा विभाग में ओबीसी को 27% आरक्षण दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने रोक लगा दी है. इस मामले में अंतिम सुनवाई 6 दिसंबर को की जाएगी.

बदलेगा Habibganj Police Station का नाम! गृह विभाग को भेजा गया प्रस्ताव, गृहमंत्री बोले- जल्द किया जाएगा विचार

भोपाल (Bhopal News) के हबीबगंज पुलिस थाने (Habibganj Police Station) का नाम भी अब बदल सकता है. इस संबंध में एक प्रस्ताव भी गृह विभाग को भेजा गया है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) के मुताबिक, इसपर जल्द ही विचार किया जाएगा. बता दें हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर (Habibganj Railway Station Renamed) इसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (Rani Kamlapati Railway Station) कर दिया गया है.

सियासी मैदान की दहलीज पर 'एक और सिंधिया'

ग्वालियर में बुधवार को महाआर्यमन के जन्मदिन के मौके पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जयविलास पैलेस (Jaivilas Palace) में केक काटने का पूरे दिन दौर चला, आतिशबाजी भी हुई और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से लोग भी यहां पहुंचे. जलसा जोरदार रहा. महाआर्यमन के जन्मदिन के मौके पर (mahaaryman scindia 26th birthday) आयोजित समारोह से महाआर्यमन के राजनीति में प्रवेश के कयास लगने लगे हैं.