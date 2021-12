बेटे की जान बचाने सियार से भिड़ गई मां! जान पर खेल मौत के मुंह से खींच लाई 'जिगर का टुकड़ा'

अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए एक मां खुद भी मौत से टकरा गई और पांच साल के बेटे को मौत के मुंह (Mother fights with jackal to save son life) से सुरक्षित खींच लाई. अब मां-बेटा दोनों सुरक्षित हैं. घर के बाहर खेल रहे बेटे पर सियार ने हमला कर दिया था, तभी बेटे को बचाने के लिए मां सियार से भिड़ गई.

MP Recovery Bill-2021 पर विधानसभा में आज होगी चर्चा, पत्थरबाजों के घरों से निकाले जाएंगे पत्थर: HM

मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021 (Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public Private Property and Recovery of Damage Bill-2021 will be discussed in assembly today) को बुधवार को गृह मंत्री ने विधानसभा में पटल पर रखा था, आज उस पर चर्चा होगी.

अमेजन ने ED के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका

अमेजन ने आरोप लगाया है कि यह जांच पूरी तरह से परेशान करने के लिए की जा रही है, जिसमें कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों व भारत प्रमुख को समन जारी किया गया है. अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने अदालत से अपील की है कि संबंधित मामले में ईडी को किस तरह की जांच का अधिकार है, इसे स्पष्ट किया जाए.

Stunt के दीवाने: जान जोखिम में डालकर पहाड़ियों पर स्टंट कर रहे युवा, हो सकती है कार्रवाई

छिंदवाड़ा जिले के परासिया में बड़कुही की पहाड़ियों पर युवा जान जोखिम में डालकर कर बाइक स्टंट कर रहे है. (Stunts on Hills in Chhindwara) प्रतिबंध होने के बावजूद युवा अपनी जान को जोखिम में डाल रहे है. इतना ही नहीं ये लोग स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर रहे है.

Omicron variant: पीएम मोदी ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक, आज ले सकते हैं अहम फैसला

देश में ओमीक्रोन की बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है.

चलती ट्रेन में लूट: मालगाड़ी में से बदमाशों ने खाद और नमक को लूटा, 200 बोरियां बरामद

दक्षिण भारत की ओर जा रही मालगाड़ी में से बदमाशों ने खाद्य और नमक को लूट लिया. (Fertilizer Looted From Moving Train) उज्जैन के मक्सी रोड जीरो पॉइंट ब्रिज के पास रोल्स रॉयल कॉलोनी की दीवार फांद कर बदमाशों ने रेलवे की मालगाड़ी से IFFCO कंपनी की खाद्य और टाटा नमक की बोरियां चुराई. आरपीएफ को नमक और खाद की लगभग 200 बोरियां मिली है.

100% Vaccination के करीब MP: अब तक 10 करोड़ से ज्यादा डोज लगी, दिसंबर तक कुल 11 करोड़ डोज लगाने का टारगेट

मध्य प्रदेश में 95% से अधिक लोगों ने पहला टीका लगा लिया है. जबकि सेकंड डोज 75% से ज्यादा लोग ले चुके हैं. ऐसे में 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 5.50 करोड़ लोगों को (100% vaccination target sarang bhopal ) वैक्सीन लगानी है.अब तक एमपी में वैक्सीनेशन के 10 करोड़ डोज लग चुके हैं. टारगेट 11 करोड़ डोज लगाने का है.

देश का दिल देखो: पर्यटकों को लुभा रहा हनुवंतिया, साल के आखरी दिनों में देशभर से पहुंच रहे हैं सैलानी

मध्य प्रदेश के गोवा कहे जाने वाला जल पर्यटन स्थल हनुवंतिया पर्यटकों को लुभा रहा है. (New Year Celebration in Hanuwantia) साल के आखरी महीने में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है. परिवार के साथ तो कोई ग्रुप बनाकर यहां पहुंच रहे है. महाराष्ट्र, गुजरात और प्रदेश के अन्य शहरों से पर्यटकों का यहां पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है.

1857 की क्रांति का गवाह है यह चर्च, सिंधिया राजवंश से मिला था अनोखा तोहफा, जानिए खासियत

ग्वालियर में 300 साल पहले बना क्राइस्ट चर्च इतिहास के लम्हों को अपने में समेटे है. (History of Christ Church of Gwalior) 1857 की क्रांति हो या देश की आजादी. सभी का साक्षी है यह चर्च. इस चर्च को सिंधिया राजवंश के राजा माधवराव प्रथम ने खास तोहफा भी दिया था. जिसका स्तेमाल हर साल क्रिसमस के दिन किया जाता है. हर साल देश-विदेश से पर्यटक इस चर्च को देखने आते है. जानिए इस चर्च की खासियत...

यात्री गण कृपया ध्यान दें! इंडियन रेलवे ने इन ट्रेनों को कर दिया है कैंसिल, यात्रा से पहले लिस्ट देख लें

फिरोजपुर मंडल पर चल रहे धरना-प्रदर्शन (protest in firozpur mandal) के कारण कई ट्रेनों के रूटों में बदलाव किया गया है. वहीं कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी करने का फैसला लिया गया है.