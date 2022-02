क्या भोपाल अब भोजपाल होगा ? नाम बदलने के लिए मंत्री विश्वास सारंग सीएम को लिखेंगे पत्र

मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और शिवपुरी के नाम बदल दिया गया है. वहीं अब भोपाल के नाम को लेकर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बदलने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह सीएम शिवराज को पत्र लिखेंगे.

इम्यूनिटी से हारा कोरोना, बच्चों पर नहीं दिखा तीसरी लहर का अधिक प्रभाव

बताया जा रहा था कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों पर हावी होगी. इस लहर में देखने में आया कि बच्चों ने हंसते-खेलते ही संक्रमण को मात दे दी. जिले में लगभग 50 से 60 फीसदी ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने परिवार के कोरोना की तीसरी लहर को निकाल दिया. (corona third wave impact on children in gwalior)

एमपी में सियासी संग्राम जारी, बीजेपी का दिग्विजय पर चारागाह खत्म करने के आरोप, कांग्रेस बोली 'गाय' भाजपाईयों का सियासी एजेंडा

गाय पर सियासी संग्राम जारी है. प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय पर चरनोई भूमि खत्म करने को लेकर आरोप लगाया, जिसका अब कांग्रेस ने जवाब दिया है.

सिंधिया को घर में घेरने के लिए ताकत दिखाएगी कांग्रेस, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ भी होंगे शामिल

सब्जी कारोबारी विस्थापन को लेकर कांग्रेस बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को घेरने में लगी है. इसी को लेकर शुक्रवार को ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय पर पहली बार हजारों की संख्या में कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री और कार्यकर्ता एकजुट हुए. यहां सिंधिया को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई.

भोपाल के अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आगः ट्रॉफी फैक्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान

भोपाल। राजधानी के ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया अचारपुरा में आग लगने की खबर है. यहां एक ट्रॉफी की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया. दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार दोपहर में हुई. हालांकि आग कैसे लगी इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में कोई जन हानि नहीं हुई है.

अब एमपी के स्कूलों में लगेगी 'हैप्पीनेस की क्लास' 9-12वीं के छात्रों को पढ़ाया जाएगा जीवन में आनंद का महत्व

मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को खुश रहना, जीवन का आनंद लेना सिखाया जाएगा. इसके लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए हैप्पीनेस क्लास होगी. अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की योजना है. (Happiness Class in MP Schools)

Election 2022: दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, ओवैसी और बीजेपी दोनों के बीच बताई साठगांठ

मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा. साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है.

क्या एमएसपी गारंटी के लिए कानून बनाएगी केंद्र सरकार, कृषि मंत्री ने संसद में दिया जवाब

आंध्र प्रदेश से निर्वाचित टीडीपी सांसद कनकमेदला रवींद्र कुमार ने किसानों की आत्महत्या और एमएसपी बढ़ाने से जुड़े सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. उन्होंने एमएसपी गारंटी के लिए कानूनी प्रावधान के प्रश्न पर कहा कि लागत पर 50 फीसद मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का फैसला सरकार ने वर्ष 2018-19 में लिया. इससे देशभर के किसानों को लाभ मिल रहा है.

नौकरी जाने से नाराज मैकेनिकल इंजीनियर का कारनामा! MP सरकार, UP के सीएम योगी आदित्यनाथ को डराने के लिए उठाया यह खौफनाक कदम

रीवा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, रेलवे ट्रैक, ब्रिज सहित अन्य जगहों पर टाइम बम रखकर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों को UP के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरोह का मास्टरमाइंड मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका है. यही नहीं इस इंजीनियर युवक और इसके साथियों ने UP के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव प्रचार के दौरान उड़ाने के धमकी दी थी.

Forest Tourism policy in MP: वन विभाग लीज पर 10 साल के लिए देगा 125 टूरिस्ट लोकेशन

मध्यप्रदेश में वनों की 125 पर्यटन विरासत अब 10 साल की लीज पर दी जाएगी. जो स्थान लीज पर दिए जाएंगे वहां स्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अस्थाई निर्माण की अनुमति होगी. (Forest tourism policy in MP)