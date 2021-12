व्यापमं घोटाले का भंडाफोड करने वाले RTI activist आशीष चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी, किडनैपिंग की भी हुई कोशिश

RTI activist और मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी (rti activist ashish chaturvedi)को कुछ बदमाशों ने (Kidnaping in gwalior)किडनेप (threatening to kill rti activist) करने की कोशिश की गई.

सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

गुना जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. (Arrest warrant issued against Subrata Roy)

MP Assembly Winter Session 2021: विपक्ष के हंगामे के बीच 12 मिनट में बिना चर्चा पास हुए 5 विधेयक

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को पांच विधेयक (MP assembly winter session 2021) बिना चर्चा के पास हो गए. इनके लिए साढ़े तीन घंटे का समय रखा गया था, लेकिन तीनों ही बिल मात्र 12 मिनट में पास हो गए.

कुत्ते का शिकार करते हुए घर में घुसा तेंदुआ, अब ड्रोन से ढूंढ रहा पुलिस और वन विभाग

छतरपुर जिले के सबसे रिहायशी इलाके चौबे कॉलोनी में कुत्ते का शिकार करते हुए तेंदुआ लोकेश गर्ग के घर में घुस गया. (Leopard Entered House in Dog Hunting) तेंदुआ CCTV में कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए दिखाई भी दे रहा है. जैसे ही तेंदुआ दिखा, रहवासियों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी.

भोपाल में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का सम्मेलन 25 दिसंबर से

इस सम्मेलन में स्टार्टअप्स, MSME और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी. इसमें नीति आयोग, SBI के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP), CRRID Chandigarh, ISID एवं अन्य संस्थानों के पूर्व और वर्तमान अधिकारी व्याख्यान देंगे.

भोपाल पुलिस के Quick Action से खुश होकर गरीब महिला ने दिया 600 रुपये का इनाम, डीसीपी ने कहा- धन्यवाद !

भोपाल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खुश होकर महिला ने पुलिस को 600 रुपये का इनाम दिया है. इसके लिए DCP ने महिला को भोपाल पुलिस की ओर से धन्यवाद दिया.

MP Supplementary Budget 2021: विधानसभा में बिना चर्चा के पास हुआ दूसरा सप्लीमेंट्री बजट, आसान भाषा में समझे क्या होता है अनुपूरक बजट

शिवराज सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपना दूसरा अनुपूरक बजट (mp supplementary budget 2021) पास किया है. सरकार ने इस बजट में 21584.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

छात्राओं को पोर्न मूवी की क्लिप दिखाने वाला टीचर अरेस्ट, निलंबन की कार्रवाई शुरू, गुना के सरकारी स्कूल का मामला

गुना के एक सरकारी स्कूल के टीचर (guna teacher arrested) पर छात्राओं ने पोर्न मूवी दिखाने का (teacher arrested for doing obscene acts) आरोप लगाया है. बायोलॉजी के टीचर प्रदीप सोलंकी पर स्कूल की ही छात्राओं ने क्लास के दौरान पोर्न मूवी दिखाने की शिकायत दर्ज कराई थी.

ऑनलाइन सट्टे की लत ने बनाया चोर, ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ा फिर ऐसे निकाला जुलूस

शिवपुरी जिले के कोलारस में एक नाबालिग पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने चप्पल पहनाकर उसका जुलूस निकाला. जानकारी के अनुसार, नाबालिग को आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगाने की आदत थी. ऑनलाइन सट्टे में नाबालिग लगभग 65 हजार रुपए हार गया था. जिसे चुकाने के लिए उसने चोरी करना शुरू किया. नाबालिग ने बताया कि, उसने अपने पड़ोसी के घर में दो बार चोरी की. जब वह तीसरी बार चोरी करने पहुंचा, तो उसे पड़ोसी ने पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने उसकी धुनाई कर दी और चप्पल की माला पहनाकर जुलूस भी निकाला.

एमपी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ताली और थाली बजाकर किया सरकार का विरोध

प्रदेश भर में नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है. इंदौर में भी तीन दिनों से लगातार डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं (third day of junior doctors strike in indore). इसी दौरान जेडीए ने सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर सरकार प्रदर्शन किया. डॉक्टर्स की टीम प्रदर्शन करते हुए एमवाय हॉस्पिटल से महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज तक पहुंची.