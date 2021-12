जबलपुर में करुणा सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज, NCPCR की टीम ने किया था निरीक्षण, काफी गड़बड़ियां आई थी सामने

जबलपुर में करूणा नवजीवन रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. हाल ही में NCPCR की टीम ने यहां निरीक्षण किया था. यहां कई अनियमितताएं सामने आई थीं. खास तौर पर बच्चों को जबरन बाइबिल पढ़ाने की शिकायत भी (fir against jabalpur karuna cente)मिली थी.

MP High Court News: MPPSC को राहत, मेडिकल ऑफिसर पदों के साक्षात्कार पर लगी रोक हटी

हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर पद के लिए 3 महीने पहले लगाई गई साक्षात्कार की रोक को हटा लिया है.(high court lift ban on medical officer interviews ) कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए ये फैसला दिया गया है.

Dewas illegal Sand Mining: रेत कंपनी का काला खेल, अवैध खनन से सरकार को करोड़ों का चूना,रेत कंपनी पर करोड़ों बकाया

मध्यप्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है. देवास, सीहोर जैसे ज़िलों में अवैध रेत खनन का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है. देवास में जिस कंपनी को रेत उत्खनन का ज़िम्मा सौंपा गया है वो स्टॉक की आड़ में अवैध उत्खनन कर रही है (Dewas illegal Sand Mining) और बिना राजस्व चुकाए रोज़ाना सैकड़ों ट्रक रेत निकाल रही है. परम नाम की इस कंपनी पर सरकार के करोड़ों बकाया है.

Gwalior Smart City Project: 200 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए, फिर वही गलती दोहराने की तैयारी!

ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई 200 करोड़ रुपए की साइकिलें अब कबाड़ हो गई हैं. 3 साल पहले प्रशासन ने बाइक शेयरिंग स्कीम के लिए ये साइकिलें खरीदी थीं. अब ये साइकिलें किसी (bike sharing project failed gwalior ) काम की नहीं रही.

Cyber Fraud Bhopal : गेहूं खरीदी के नाम पर 45 लाख ठगे, आप पर भी हो सकते हैं इनके शिकार

क्राइम ब्रांच ने गेहूं खरीदी के नाम पर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. ये लोग ऑनलाइन साइट से डेटा लेकर अपना शिकार चुनते थे. इन लोगों ने एक (fraud of 45 lakhs wheat purchasing bhopal ) फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना रखी थी. सौदा होने के बाद एडवांस रकम के नाम पर पैसा ठग लेते थे.

IPS पुरुषोत्तम शर्मा 3 महीने और रहेंगे निलंबित, जानिए क्यों हुए थे सस्पेंड

सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा (IPS Purushottam Sharma) की निलंबन अवधी तीन माह के लिए और बढ़ गई है. आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड हुए थे. 29 सितंबर 2020 के बाद से शर्मा लगातार सस्पेंड में चल रहे है.

Video: ईटीवी भारत पर देखें भारतीय सेना का सबसे ताकतवर हथियार 'धनुष' की खासियत...

आजादी के 74वीं सालगिरह पर स्वर्णिम महोत्सव मनाकर भारतीय सेना की ताकत को सबसे रूबरू करवाया जा रहा है. इसी कड़ी में जबलपुर के जीसीएफ फैक्ट्री में प्रदर्शनी मेला (Exhibition Fair in Jabalpur GCF Factory) लगा है. जिसमें भारतीय सेना की सबसे दमदार धनुष तोप भी है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है. इस तोप को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है.

General Bipin rawat: छोटे साले यशवर्धन ने सोशल मीडिया पर की पोस्ट, मच गया बवाल

जनरल बिपिन रावत के छोटे साले यशवर्धन सिंह ने राज्य सरकार पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया (General Bipin rawat brother in law posted in social media)पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब में जीजाजी ( जनरल बिपिन रावत) के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिल्ली में था (my land was occupied when i was at the funeral)तभी उनकी निजी जमीन को नेशनल हाई वे का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जिस जमीन पर सड़क का निर्माण हो रहा है वह उनकी निजी है.

कैनेडियन बहू के पिया पिलन में रोड़ा बनी कलेक्ट्रेड, सवा साल बाद भी खाली हाथ, जानिए क्या है मामला

सरकारी लेटलतीफी के चलते एक महिला सवा साल से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगा रही है. वो कनाडा में रहती है. मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण उसके पति को (hangama mahila canada marriage certificate gwalior)ग्वालियर में रहना पड़ रहा है. सवा साल में लाखों रुपए बर्बाद करने के बावजूद महिला को अभी तक विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिला.

सड़क नहीं, तो वोट नहीं! ग्रामीण Panchayat Elections 2022 का करेंगे बहिष्कार

उज्जैन से करीब 50 किमी दूर बड़नगर तहसील के गांव पीरझालर के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव 2022 का बहिष्कार (Boycott of Panchayat Elections 2022 in Ujjain) करने की बात कही है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क और मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तब तक मतदान नहीं करेंगे. मंगलवार को ग्रामीणों ने मिलकर शासन प्रशासन को चेतवानी दी कि गांव के करीब एक हजार से ज्यादा मतदाता वोटिंग नहीं करेंगे.