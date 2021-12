शहीद जितेंद्र वर्मा को CM ने दिया कंधा, पत्नी को नौकरी, 1 करोड़ की सम्मान निधि, शहीद के नाम पर होगा स्कूल

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए (Funeral of PSO Jitendra Verma today) पीएसओ जितेंद्र वर्मा का पार्थीव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव में पहुंचा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी शहीद की अर्थी को कंधा दिया. इस दौरान सीएम शिवराज ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि, पत्नी को सरकारी नौकरी और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की.

कोरोना हो जाए, लेकिन मोदी हट जाएं, ये हैं बड़ी बीमारी, जयपुर महंगाई रैली में बोले एमपी के दिग्गज

कांग्रेस की महंगाई हटाओ रेली में भीड़ तो खूब जुटी, लेकिन कोरोना महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल की धज्जियां (corona protocol flouted in congress rally) भी उड़ती नजर आई.

मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'महंगाई हटाओ रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं. मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं हिंदू हूं.

MP Panchayat Chunav 2022: एमपी पंचायत चुनाव को लेकर सभी को सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई का इंतजार

एमपी में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) को लेकर सभी की नजरें सर्वोच्च न्यायालय पर आकर ठहर गई है, क्योंकि पंचायतों के आरक्षण को लेकर सोमवार को सुनवाई होने वाली है. ज्ञात हो कि राज्य में पंचायतों के चुनाव वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर होने वाले है. भाजपा ने कांग्रेस पर हार का डर सताने का आरोप लगाया है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता के मंसूबों को समझ रही है. कांग्रेस को पता है कि अगर चुनाव होते हैं, तो जनता उसका क्या परिणाम देने वाली है.

kashi vishvnath corridor : 151 डमरु और 101 शंख की ध्वनि के साथ बाबा विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी का होगा स्वागत

यूपी के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम (kashi vishvnath corridor) के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को यहां पहुंचने वाले हैं. ऐसे में उनके स्वागत की तैयारी जोर-शोर से की जा रही है. बाबा के धाम के अंदर गर्भगृह तक एक के बाद एक 151 डमरु दल के सदस्यों और शंखनाद के द्वारा पीएम का स्वागत किया जाएगा.

बैंक के डूबने पर भी अब खाताधारकों को ₹5 लाख मिलेंगे : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान' कार्यक्रम (Bank deposit insurance programme) में कहा कि आज बैंकों में जमा पांच लाख रुपये तक सुरक्षित है. बैंक के डूबने पर भी खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक मिलेंगे. उन्होंने इसे बैंकिंग क्षेत्र का बड़ा सुधार बताया.

भिंड: छात्रा से छेड़खानी पड़ी महंगी, धुनाई कर मनचलों को पहुंचाया थाने

भिंड। जिले के वीरेंद्र नगर में दो मनचलों को एक छात्रा का पीछा करना और छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया. छात्रा के परिजन ने मनचलों की पहले तो जमकर धुनाई की और सबक सिखाया फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. पिटाई का ये वीडियो मौके पर मौजूद लोगों द्वारा कैमरों में कैद कर लिया गया. जानकारी के मुताबिक छात्रा शहर के कोचिंग हब महावीरगंज में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, पिछले तीन दिन से दो मनचले बाइक से उसका पीछा कर परेशान कर रहे थे, पीड़ित छात्रा ने समझदारी दिखाते हुए अपने परिजन को यह बात बतायी, जिसके बाद उसका भाई और भाई के दोस्तों ने पता लगाने के लिए कोचिंग से निगरानी रखी, इस दौरान उन्होंने दो मनचलों को एक बाइक से उनकी बहन का पीछा करते पाया साथ ही दो जगह उसे परेशान करता देख नगर पालिका के पास उन्हें पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी, बाद में मामले की जानकारी पुलिस को दी और मनचलों को पुलिस के हवाले कर दिया.

Global Warming: भोपाल पहुंचे कर्नाटक के दो युवा, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागृति लाने के लिए साइकिल से करेंगे 24000km की यात्रा

विश्व में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चुनौती बन रहा है, इसके लिए प्रति जनजागृति लाने के लिए कर्नाटक के दो युवा साइकिल यात्रा पर निकले हैं. यह दोनों युवा साइकिल यात्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुॅंचे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ पौधा भी रोपा. मुख्यमंत्री ने कहा मैं युवा धनुष और हेमंत को ग्लोबल वार्मिंग एवं वयस्कों की साक्षरता के प्रति जागृति के इस पुनीत प्रयास के लिए अभिनंदन करता हूं तथा इस पावन ध्येय की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं.

वैक्सीनेशन फर्जीवाड़ा ! बिना टीका लगाए लोगों को मिल रहा सर्टिफिकेट, 7 महीने में आई 19 हजार शिकायतें

भोपाल में वैक्सीनेशन फर्जीवाड़े (Vaccination Fraud in Bhopal) का मामला सामने आया है. लोगों का कहना है कि उन्हें बिना टीका लगाए सर्टिफिकेट मिल रहा है. इस संबंध में कोविड हेल्पलाइन 1075 (Covid Helpline 1075) पर 7 माह में 19 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी है. हालांकि शिकायत के बाद लोगों को वैक्सीन लग रही है.

Video: घर के आंगन में शावकों ने जमाया डेरा, रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचा वन अमला

कटनी। जिले के बरही के झिरिया गांव में 2 शावकों ने एक किसान के घर के पीछे बाड़ी में अपना डेरा जमा लिया. (Cubs Set up Camp in Courtyard of House) इस खबर से पूरा गांव दहशत में है. जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों ने बरही वन विभाग के कर्मचारियों को दी. वह मौके पर पहुंचे. और शावकों का रेस्क्यू शुरू कर दिया. मौके पर पहुंचे बरही वन परीक्षेत्र कर्मचारियों ने बताया कि ये 2 शावक जिनकी लगभग उम्र 2 से 3 माह है. यह बरही के झिरिया गांव के निवासी नरेश साहू नामक किसान के घर पीछे बने बाड़ी में अपना डेरा जमाए हुए है. (Two Tigers Entered Village) इसकी सूचना बांधवगढ़ के रेस्क्यू टीम को दी है. (Bandhavgarh Rescue Team Rescuing Cubs in Katni) सुरक्षा के मद्देनजर बरही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया है.