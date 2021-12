CDS बिपिन रावत के निधन पर बोले PM मोदी- भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं

पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दिवंगत CDS बिपिन रावत की सेवा को याद किया. उन्होंने कहा कि दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना प्रगति को. भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं.

Drone Fair In Gwalior किसान मित्र साबित होंगें ड्रोन, CM शिवराज का ऐलान प्रदेश में खुलेंगे 5 ड्रोन स्कूल

ग्वालियर में आज से शुरू हुए ड्रोन मेले (Drone Fair In Gwalior )में कई ड्रोन निर्माता कंपनियां शामिल हुईं हैं. मेले के आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रोन के साथ तकनीक का प्रयोग किसानों को किस(drones are becoming farmers frinds) तरह मालामाल बना सकता है.

MP Congress Rift: भाजपा में जाएंगे अरुण यादव? कमलनाथ के रवैये से दुखी अरुण यादव का बड़ा फैसला?

गुटबाज़ी और आपसी सिरफुटव्वल कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्यप्रदेश में भी आपसी खींचतान चरम पर पहुंच गई है (Congress factionalism in MP). मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरुण सुभाष यादव मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ के रवैये से इतना दुखी हैं (Kamalnath Arun Yadav rift) कि जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं (Arun Yadav to quit Congress). लोकसभा उपचुनाव में खंडवा से अरुण यादव का टिकट कटवाने के बाद से ही कमलनाथ और अरुण यादव के बीच तलवारें खिंची हुई हैं. अरुण यादव के नज़दीकी लोगों का कहना है कि जल्द ही 'नेताजी' ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शेकदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं.

Coal Crisis In MP प्रदेश में बिजली संकट के आसार, इलेक्ट्रिसिटी की मांग ने तोड़ा रिकार्ड,पॉवर प्लाटों में कोयले की सप्लाई कम

मप्र में बिजली की मांग नए रिकार्ड (high demand and low supply of electricity)की ओर बढ़ रही है. साथ ही कोयला संकट की आहट भी आ रही है. बैतूल के सतपुड़ा थर्मल पॉवर प्लांट सारनी के पास मात्र 61 हजार मीट्रिक टन कोयला है. जबकि सिंगाजी और बिरसिंहपुर प्लांट के पास महज एक-एक सप्ताह का कोल स्टॉक(coal crisis in mp) बचा है.

100 % वैक्सीनेटेड होने पर रतलाम को cm की बधाई, कांग्रेस पर बरसे- बोले पंचायत चुनाव रुकवाना चाहती है

शनिवार को विवाह समारोह में शामिल होने रतलाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Visit to Ratlam) ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता पंचायत चुनाव को रुकवाना (Congress Wants to Stop Panchayat Elections 2022) चाह रहे है. वहीं कोरोना की तीसरी लहर पर सीएम ने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है.

Today Gold Rate: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, जानें क्या है आज का भाव

शनिवार को सोने (Today Gold Rate) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोने का रेट आज 48,430 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. आज चांदी के दामों में 700 रुपये प्रति किलो पर कमी आई है. इस तरह चांदी 64,800 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है.

शिप्रा शुद्धीकरण के लिए अनशन कर रहे संत ज्ञानदास की तबियत बिगड़ी, मांग पूरी होने तक जारी रखेंगे अनशन

शिप्रा नदी के शुद्धीकरण (Puring Shipra) और उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने की मांग को लेकर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज अनशन पर हैं.27 दिनों से अन्न त्याग कर बैठे संत की तबियत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. संत ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं वो अनशन खत्म नहीं करेंगे.

Video: शिक्षा का मंदिर बना मयखाना, शराब पीकर सरकारी स्कूल में पढ़ाने पहुंचे प्रभारी शिक्षक

विदिशा। सिरोंज विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला भियांखेड़ी में शाला प्रभारी शिक्षक प्रकाश सिंह अहिरवार शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने पहुंच गए. (Teachers Arrived to Teach Children After Drinking Alcohol) दरअसल स्कूल में ताला लगा हुआ था. बच्चे बाहर बैठकर शिक्षक का इंतजार कर रहे थे. शिक्षक प्रकाश सिंह अहिरवार शराब पीकर वहां पहुंचे तो बच्चों ने ताला खोलने के लिए कहा. इस पर प्रकाश ने कहा कि चाबी अतिथि शिक्षक के पास है. वहीं ताला खोलेगा, मैं क्यों खोलूं? प्रकाश अहिरवार पहले भी कई बार स्कूल में शराब पीकर (Teacher Reached School After Drinking Alcohol) आ चुके है. एक बार तो प्रकाश को निलंबित भी कर दिया गया था. लेकिन अब प्रकाश ने स्कूल को अपना अड्डा (Teacher Made School Tavern) बना लिया है. स्कूल में प्रकाश ने खाना बनाने से लेकर सोने तक सब इंतजाम कर रखा है. शिक्षक का कहना है कि वह विधायक उमाकांत शर्मा (MLA Umakant Sharma) के साथ रहता है, उसका कुछ नहीं हो सकता.

आश्रम में धर्मांतरण ! भाई-बहन के धर्म परिवर्तन मामले में बाल अधिकार आयोग ने एसपी को भेजा नोटिस

श्यामपुरा के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम में धर्मांतरण (Religion Conversion to St Francis Sevadham) के मामले बढ़ते जा रहे है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने एक बार फिर इस मामले में पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजा है. नोटिस में लापता दो नाबालिग भाई-बहन को 48 घंटे में रेस्क्यू कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा गया है. (Minor Children Conversion in Sagar)

12 दिसंबर का पंचांगः जानिए दिन और रात का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय, क्या कहते है आपके सितारें?

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग...