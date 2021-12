CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी पंचतत्व में विलीन, बेटियों ने दी मुखाग्नि

तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. यहां उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई.

'वोट वाला मोती' खोजने सीएम लगाएंगे सागर में डुबकी! आज तोहफों की करेंगे बारिश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज सागर (CM Shivraj Singh will go to Sagar) में डुबकी लगाने वाले हैं क्योंकि सागर में डुबकी लगाए बिना बुंदेलखंड के बंजर में 'वोट वाला मोती' नहीं मिलने वाला है. इसीलिए आज तोहफों की बारिश से सागर को सराबोर करने वाले हैं, ताकि तोहफों की बारिश से बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर वोट की फसल लहलहा जाए.

ज्योतिरादित्य सिंधिया से दौड़ में जीतकर भी यूं हार गए नेताजी, देखें कैसे हुए धड़ाम

सियासी साम्राज्य हो या क्रिकेट की पिच या फिर दौड़ का ट्रैक! महाराज तो आखिर महाराज ही हैं, कोई उनसे आगे कैसे निकल सकता है, जो निकलने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही जमीन पर गिरा (Local leader fell before Jyotiraditya Scindia during race) मिलेगा, जैसे कि नेताजी आगे निकलकर भी अचानक से धड़ाम हो गए.

mp police commissioner system मकरंद देउस्कर भोपाल और इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्र होंगे पहले police commissioner , कांग्रेस ने उठाए सवाल

मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू (mp police commissioner system)होने के बाद दोनों शहरों के लिए पहले पुलिस कमिश्नर के नाम का ऐलान हो गया है. भोपाल मकरंद देउस्कर और इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्र पहले पुलिस कमिश्नर (police commissioner) होंगे. दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं.

Gwalior Drone Mela 2021: नई उड़ान की ओर MP, पहली बार ग्वालियर में लगेगा ड्रोन मेला, 11 दिसंबर को 20 कंपनियां देंगी प्रजेंटेशन

नई ड्रोन नीति बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार (Gwalior Drone Mela 2021 )ग्वालियर में ड्रोन मेला लगने जा रहा है. इसमें देश भर की 20 कंपनियां ड्रोन का प्रेजेंटेशन देंगी. केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में 11 दिसंबर को मेले का (scindia drone mela gwalior )आयोजन किया जाएगा.

MP Corona Update: तीसरी लहर के संकेत दे रहे कोरोना के बढ़ते केस, आज 19 संक्रमित मरीज मिले

मध्य प्रदेश में कोरोना केस एक बार (MP Corona Update) फिर से बढ़ गए हैं. शुक्रवार को 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. जबकि वर्तमान में 150 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है. कोरोना की बढ़ते मामले तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं.

नप गए खाकी वाले 4 पीक बहादुर! थाना परिसर को बना रखा था पीकदान, एसपी ने किया लाइन अटैच

यूं तो कहीं भी चलते-फिरते आपको पीक बहादुर मिल जाएंगे, जिन्हें कहीं भी पीक मारने की आजादी रहती है, ऐसा उनका मानना है, भले ही जहां-तहां पीक मारना गुनाह है, चलते फिरते पीक मारना तो आम बात है, लेकिन जहां लोग रहते हैं, उसके आसपास भी अपनी पीक से जमीन लाल किये रहते हैं, बस इसी पीक की लाली देख एसपी साहब की आंखें भी लाल हो गई और तीन अधिकारियों सहित चार (4 policemen line attached for spitting chewing tobacco) को लाइन हाजिर कर दिया.

Exclusive: Omicron से जंग! जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन की ट्रेनिंग लेने दिल्ली जाएंगे 3 डॉक्टर, एमपी में लगेगी 5 मशीन

ओमीक्रॉन वैरिएंट (Corona new variant Omicron) से जंग के लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है. प्रदेश में ओमीक्रॉन की जांच के लिए मध्य प्रदेश में पांच जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन (Five Genome Sequencing Machines to be Installed in MP) लगाई जाएगी. इसकी ट्रैनिंग के लिए 3 डॉक्टर और साइंटिस्ट के नाम का पैनल केंद्र को भेजा गया है.

चोरों को सौंपी चौकीदारी ! इंदौर की सड़कों पर यातायात संभालने उतरे बदमाश, राहगीरों को दिखाई राह

इंदौर की सड़कों पर पुलिस की जगह कुख्यात बदमाश ट्रैफिक व्यवस्था (Badmash Handling Traffic System on Roads) संभालेंगे. दरअसल इंदौर पुलिस ने नवाचार (Unique Initiative to Improve Badmash) किया है. इसके तहत पुलिस बदमाशों से बॉन्ड भरवा रही है. इसके बाद बदमाशों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जा रही है.

किस राह चले युवा? महंगे शौक और नशे की लत ने पकड़ाया गलत का रास्ता, 70 फीसदी अपराधी युवा (Crime Report Card)

इन दिनों चंबल अंचल में संगीन अपराध (Serious Crime in Gwalior Chambal Zone) बढ़ते जा रहे है. इन अपराधों के सूत्रधार सबसे ज्यादा युवा ही है. आज की युवा पीढ़ी महंगे शौक और नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराधों (Crimes to Satisfy Expensive Hobbies and Addictions) की राह पकड़ रहे है. पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों की बात की जाए, तो अपराधों में पकड़ाए गए आरोपियों में 70 फीसदी युवा शामिल है. (Crime Report Card)