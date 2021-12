MP Panchayat Election 2022: पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, 7 जनवरी को होगी याचिका पर सुनवाई

4 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने एमपी पंचायत (Madhya Pradesh Panchayat Election 2022) चुनाव की तारीखों का एलान किया था. इसके बाद आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में चुनाव पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजद नेता तेजस्वी यादव की हुई सगाई, पहली तस्वीर भी आई सामने

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज अपनी बचपन की दोस्त राजश्री के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस बीच उनकी सगाई की पहली तस्वीर (First picture of Tejashwi Yadav engagement ) सामने आई है, जहां दोनों स्टेज पर खड़े हैं और परिवार के तमाम सदस्य भी वहां नजर आ रहे हैं.

CONFIRM : कैटरीना कैफ-विक्की कौशल की हुई शादी, सवाई माधोपुर में लिए सात फेरे

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 9 दिसंबर यानी आज परिणय सूत्र में बंध गये. कपल की शादी में तकरीबन 120 मेहमान पहुंचे, जिन्होंने वर-वधू को भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया.

फिर खिंची सिंधिया और पवैया के बीच तलवार! बीजेपी नेता पवैया की नसीहत पर सिंधिया समर्थक मंत्री का ये कैसा जवाब?

ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आना लगता है बीजेपी नेताओं को अब भी रास नहीं आ रहा. कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच 23 साल की कड़वाहट ज्योतिरादित्य के बीजेपी में आने से दूर तो हुई लेकिन लगता है दिल अब भी नहीं मिल पाए हैं. यही वजह है कि जयभान सिंह पवैया और सिंधिया समर्थकों के बीच खींचतान चलती रहती है. बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने गुना पहुंचे जयभान पवैया ने सिंधिया और उनके समर्थकों को सीनियर बीजेपी नेताओं का सम्मान करने की नसीहत दी तो सिंधिया समर्थक मंत्री ने जवाब दिया(BJP Pawaiya gets reply) कि उन्हें मालूम है किसका सम्मान करना है.

देवर ने भाभी और भतीजे को कुल्हाड़ी से काटा, भाभी की मौत, भतीजे की हालत गंभीर

शिवपुरी जिले के भौंती कस्बे में देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला.(shivpuri devar attacked bhabhi nephew with axe) घर के पास बैठने के लिए एक पट्टी बनाने के चक्कर में ये हमला हुआ. हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.(shivpuri devar bhabhi murder)

आज सीहोर आएगा हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद जितेंद्र का पार्थिव शरीर, बेटे की मौत से बेखबर है बीमार मां, बेसुध हुई पत्नी

कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में धामंदा के जितेंद्र वर्मा भी शहीद हो गए. उनकी मौत की खबर के बाद गांव सीहोर के धामंदा में मातम पसरा (sehore Jitendra martyred in helicopter crash) हुआ है. उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है.

सूदखोरों ने ली जान! 20 हजार का उधार बन गया एक लाख, गाली गलौच से तंग आकर युवक ने दी जान

सूदखोरों ने जबलपुर में एक और युवक की जान ले ली. राकेश ने(trap of usurer youth suicide jabalpur ) सूदखोर से 20 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे. जो एक साल में 1 लाख हो गए. तनाव में आकर युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी.

Gwalior Doctor Laparwahi : निकालना था खराब दांत, उखाड़ दिया सही दांत, मरीज के पिता ने मंत्री से की शिकायत

ग्वालियर जिला अस्पताल में इलाज कराने गया युवक अब पछता रहा है. डॉक्टरों ने खराब दांत की जगह सही दांत उखाड़ दिया. युवक के पिता ने मंत्री तुलसी सिलावट से इसकी शिकायत की है. (Gwalior doctor laparwahi)इस दौरान कुछ देर के लिए अस्पताल में हंगामे जैसी स्थिति बन गई.

Farmers Protest : किसान आंदोलन स्थगित, 11 दिसंबर से घर लौटेंगे आंदोलनकारी

राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा था, है और रहेगा. संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये बड़ी जीत है. 11 तारीख से बॉर्डर खाली होने शुरू हो जाएंगे. कल जो दुखद घटना हुई है, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ हैं. जो हमारे किसान शहीद हैं, जवान शहीद हुए है, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ हैं. जो हमारे किसान शहीद हैं, जवान शहीद हुए हैं और 11 तारीख से हम इस विजय से गांव से जाना शुरू करेंगे.

Tips of the day : मां लक्ष्मी का दिन है शुक्रवार, इन उपायों से मिलेगा सुख वैभव का आशीर्वाद

मां लक्ष्मी या देवी मां को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन (Tip of the day) माता को सफेद मिठाई, मिश्री, खीर का भोग लगाना चाहिए. मां लक्ष्मी की पूजा (lakshmi puja on friday) स्तुति करने से धन-संपत्ति में वृद्धि होने लगती है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है, इसलिए शुक्रवार के दिन लोग मां लक्ष्मी की उपासना (lakshmi pooja on friday) करते हैं.