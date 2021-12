MP Panchayat Election 2022: 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान, 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, आचार संहिता लागू

MP Panchayat Election 2021 की तारीखों का एलान हो चुका है. चुनाव तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया है. पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

शनिवार को गुना जिले के राघोगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया (jyotiraditya scindia in raghogarh). इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह पर निशाना साधा (scindia allegations on digvijay singh). सिंधिया ने 2000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई (2000 congress workers joined bjp).

Tantya Mama Balidaan Diwas 2021: जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस को शिवराज सरकार ने भव्य तरीके से मनाया है. टंट्या मामा के कर्मस्थली पातालपानी में जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं इंदौर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम शिवराज ने पातालपानी को करोड़ों के विकास योजना की सौगात दी है (Patalpani will be developed as pilgrimage site).

Dance on Tantya Mama Balidaan Diwas: एक ओर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बलिदान दिवस पर भव्य आयोजन कर, सौगातों की छड़ी लगाकर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की है, वहीं बलिदान दिवस पर सीएम के डांस को लेकर कांग्रेस हमलावर है. कांग्रेस ने इसे क्रांतिकारी का अपमान बताया है (Insult of martyr Tantya mama). वहीं बीजेपी कांग्रेस को ही नसीहत देती नजर आ रही है.

टंट्या मामा बलिदान दिवस 2021: जननायक शहीद टंट्या भील के बलिदान दिवस पर शिवराज सरकार ने भव्य आयोजन कर एकबार फिर प्रदेश की राजनीति को आदिवासियों के इर्द-गिर्द घुमा दिया है. एक ओर सीएम शिवराज आदिवासी जननायक की प्रतिमा का अनावरण कर, उनके कर्मस्थली पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टंट्या मामा के वंशज आज भी मुफलिसी में जी रहे हैं (descendants of tantya mama feeling cheated). ना तो उचित आवास मिला है, ना ही दूसरी सरकारी सुविधाएं.

सीहोर (Sehore Latest News)। टीकाकरण दल के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है. जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल नसरुल्लागंज तहसील के निमना गांव में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत डोर-टू-डोर सम्पर्क किया जा रहा था. इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहयोगियों के साथ बदसलूकी की गई.

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को देखते हुए एमपी में होने वाली आईएएस सर्विस मीट (ias service meet in mp) को स्थगित कर दिया गया है. यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव ने दी.

भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स (bhopal air quality index today) 258 पर पहुंच चुका है. यह स्थिति बहुत है चिंता जनक है. अगर प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (bhopal aqi) भी अब वायु प्रदूषण पैमाने में डेंजर जोन में आ चुकी है.

उज्जैन में शनिचरी अमावस्या (shanichari amavasya 2021) पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही. वहीं श्रद्धालुओं ने घाट पर लगे फव्वारों में स्नान किया. इसके बाद प्रार्थना की. इस दौरान जिला प्रशासन ने लोगों के लिए खासे इंतजाम किये.

देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस कड़ी में देशभर में वीर शहीदों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई. आज की 'ईटीवी भारत' की विशेष पेशकश में मध्य प्रदेश के हरदा शहर से जुड़ी उनकी यादों पर खास रिपोर्ट.