Omicron Corona New Variant: मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के ACS मोहम्मद सुलेमान ने कहा जनवरी में बढ़ सकता है खतरा

मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी (acs of the health department moh.suleman) मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि जनवरी में मध्य प्रदेश में भी कोरोना का नया वेरिएंट (Omicron Corona New Variant) डिवेलप (Corona New Variant develop mp in January) हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

Ujjain Latest News: कीचड़ में सना विकास! सड़क पर हुई महिला की डिलीवरी, कच्ची सड़क के कारण नहीं पहुंच सकी एंबुलेंस

Ujjain Latest News: मध्य प्रदेश सरकार के विकास के तमाम दावों के बीच, महाकाल की नगरी उज्जैन से 62 किमी दूर से जमीनी हकीकत बयां करती एक तस्वीर सामने आई है, जहां कच्ची सड़क के कारण समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी, और महिला की डिलीवरी सड़क पर ही हो गई.

Congress Janjagran Yatra Gwalior :सिंधिया के घर में गरजी कांग्रेस, विधानसभा 2023 में 175 सीटें जीतने का दावा

कांग्रेस ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव 2023 में वो 175 सीटें जीतेगी. (congress janjagran yatra against inflation)ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है.वो शिवराज सरकार को जल्द से जल्द रवाना (congress claim 175 seats 2023 election)करना चाहती है.

Hoshangabad train accident: घरेलू विवाद में युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान, बेटे का शव देख सुध खो चुके पिता को दूसरी ट्रेन से कटकर मौत

Hoshangabad train accident: जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पत्नी के घर छोड़कर जाने से दुखी युवक ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी. वहीं जवान बेटे के शव को देख बेसुध हुआ पिता दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई. इस घटना के बाद से इलाके में गमगीन माहौल है.

Custodial Deaths in MP: हिरासत में मौत तो कलेक्टर ही करेंगे जांच, पुलिस को मिलेंगे 14 अधिकार, कल फाइनल प्रजेंटेशन

मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है. भोपाल और इंदौर के कमिश्नर सिस्टम का गृह विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है (madhya pradesh police commissioner system draft). मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने शनिवार को इसका प्रजेंटेशन (draft presentation to shivraj chouhan) किया जाएगा.

BSP Private Police Sidhi: बसपा ने बनाई अपनी पुलिस, कहा- हम पर अत्याचार होता है, अपनी रक्षा खुद करेंगे

सीधी जिले में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पुलिस तैयार कर (bsp private police)ली है. थाना प्रभारी से लेकर कॉन्स्टेबल तक की भर्ती की है. पार्टी का कहना है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम (sidhi bsp own police ) लोगों ने अपनी पुलिस बनाई है.

जानिए क्यों करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहुबल का प्रदर्शन, तैयारियां कहां तक पहुंची?

सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी आने वाले हैं. यहां वो लंबे अर्से बाद बाहुबल का प्रदर्शन करेंगे और अपने विरोधियों को चारो खाने चित करने की रणनीति भी बनाएंगे. तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं.

Bhopal Diagnostic Kit RGPV: अब हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं, जानें कैसे 50 रुपए में होगी कैंसर, डायबिटीज, कोरोना, लीवर की जांच

आरजीवीपी के स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेस (Bhopal Diagnostic Kit RGPV) ने विभाग की विभागाध्यक्ष ने प्रोफेसर और स्टूडेंट की टीम की साथ मिलकर एक डायग्नोस्टिक टूल किट तैयार की है. कैंसर, डायबिटीज, कोरोना और लीवर से जुड़ी जांच के लिए ब्लड और स्वाब आदि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह जांच चंद मिनटों में सांस का सेंपल लेकर की जा सकेंगी. इसके रिजल्ट के लिए भी लंबा इंतजार नहीं करना होगा.

Shani Amavasya : शनि अमावस्या और ग्रहण के दुर्लभ संयोग पर आसान उपायों से दूर होंगे सब के शनि जन्य कष्ट

ज्यादातर लोगों के लिए शनि की साढ़े साती (shani ki sadhe sati) या ढैय्या (Shani Dhaiya) या दशा का समय कष्टदायक ही रहता है. इन कष्टों से मुक्ति के लिए शनि देव की पूजा (Shani dev puja) शनिवार के दिन की जाती है. इस बार शनिवार 4 दिसंबर को शनिवार के साथ अमवस्या (Amavasya) और सूर्य ग्रहण (surya grahan )का अत्यंत ही दुर्लभ सुखद संयोग बन रहा है. इस दिन शनिवार होने के कारण इसे शनिचरी या फिर शनैश्चरी अमावस्या (Shanishchari Amavasya) कहा जाता है.

अब सताएगी सर्दी! बूंदाबादी से ग्वालियर अंचल में तापमान गिरा (Temperature drops in Gwalior)

दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम ने अचानक करवट ली है जिससे ठंड बढ़ने (Gwalior in grip of cold) के साथ ही बीमारों की संख्या भी बढ़ने लगी है.