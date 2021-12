Betul Major Road Accident दर्दनाक हादसे में 6 की मौत 16 घायल, सीएम ने दिए मदद के निर्देश

बुधवार को मध्य प्रदेश में दो बड़े सड़क हादसे (mp 6 killed in Road Accident) हुए. बैतूल के मुलताई में ट्रक-बस की भिड़ंत( Betul Major Road Accident)से हुए दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत (mp 6 killed in Road Accident) हो गई. हादसे में 16 लोग घायल भी हुए हैं. दूसरा हादसा भिंड में हुआ जहां एक डंपर और यात्री बस की भिड़ंत में दो दो दर्जन लोग घायल हो गए.

MP assembly elections 2023: एमपी को अभेद्य किला बनाने में जुटी बीजेपी, 10 प्रतिशत वोट शेयर कराएगा भाजपा की नैया पार

एमपी में बीते डेढ़ दशक के बाद मिली एक बड़ी हार ने भाजपा के कान खड़े कर दिए हैं. 2023 विधानसभा चुनाव (MP assembly elections 2023) को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान यह है कि भाजपा ने राज्य को अपना अभेद्य किला बनाने की कोशिशें तेज कर दी है. इसी के चलते पार्टी अपने वोट प्रतिशत को 10 प्रतिशत और बढ़ाने में जुट गई है. पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा वोट शेयर में 10 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा कर उसे 51 फीसदी से ऊपर ले जाना है और यही संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना है.

No Lockdown in MP: क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बोले शिवराज, मैं नहीं चाहता की काम-धंधे बर्बाद हों

बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली (CM Shivraj Crisis Management Meeting). इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से साफ कह दिया कि सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है (No Lockdown in MP).

Corona Alert MP medicines stock: कोरोना की तीसरी लहर का डर, कितना तैयार है एमपी

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण एमपी सरकार अलर्ट मोड पर है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है राज्य में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सामग्री का पर्याप्त स्टॉक है (Corona Alert MP medicines stock). मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार पहले से ही अलर्ट (mp preparation on corona third wave) मोड पर है.

बीजेपी को फिर याद आए कबीर! महापुरुषों के बहाने आदिवासियों के बाद दलितों को साधने की कोशिश

आदिवासी महापुरुषों के बाद बीजेपी अब दलित महापुरुषों को याद कर रही है, महापुरुषों के बहाने बीजेपी आदिवासी और दलितों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, अभी 4 दिसंबर को आदिवासियों के रॉबिनहुड टंट्या मामा भील की पुण्यतिथि पर बड़े आयोजन (BJP Respecting Tribal Great Men) प्रस्तावित है, जबकि सागर में कबीर महाकुंभ (BJP will organize Kabir Mahakumbh in Sagar) करने की भी तैयारी है.

कांग्रेस लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी, जो कुछ नहीं किये वो सिर्फ ट्वीट कर रहे: नरोत्तम मिश्रा

कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने (Narottam Mishra Kamal Nath Face To Face On Corona Pandemic New Omicron Variant) हैं, जब कमलनाथ ने सवाल किया तो मिश्रा ने कांग्रेस को लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी बता दिये, साथ ही कहा कि कोरोना महामारी (New Omicron Variant knocked in MP) के दौरन जो कुछ नहीं किये, वो आज भी सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं.

VIRAL VIDEO: रिटायरमेंट पर ये कैसा सम्मान? इतने बड़े अधिकारी को पहना दी जूतों की माला

रीवा (Rewa Latest News)। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कर्मचारियों द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का मामला सामने आया है. जहां विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज कर्मचारी संघ ने रिटायर्ड हुए उप कुलसचिव का सम्मान जूतों की माला पहनाकर किया.

भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल बाद भी नहीं मिटे बर्बादी के निशान! आज भी 'पीड़ितों के सीने में' दफन है लाखों टन कचरा

37 साल पहले भोपाल के सीने पर लगा जख्म अब तक नहीं भर सका है या यूं कहे कि इस जख्म को भरने की बजाय जख्म बनाए रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि त्रासदी के 37 साल (37 years of Bhopal gas tragedy) बीत जाने के बाद भी अब तक वहां से कचरा नहीं हटाया जा सका है, जिसके चलते वहां की आब-ओ-हवा के साथ ही भूमिगत जल भी जहरीला होने लगा है.

Governor Mangu Bhai Patel Visit Chhindwara: आदिवासियों के बीच राज्यपाल, मक्के की रोटी और भेजरे की चटनी का चखा स्वाद, लगाई चौपाल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल छिंदवाड़ा के पाताकोट के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच वक्त बिताया. (governor mangu bhai patel visit chhindwara ) उनके साथ भोजन किया. (mangu bhai patel eats adiwasi food in patalkot) राज्यपाल ने चौपाल लगाकर लोगों से उनकी समस्याएं जानी.

World AIDS Day 2021: भिंड में 150 HIV पॉजिटिव महिलाओं से बच्चे में नहीं फैला संक्रमण, ग्वालियर में भी बदली तस्वीर

World AIDS Day 2021: एमपी के कई जिलों में एड्स मरीजों (MP AIDS Patient) को लेकर तस्वीर बदली है. भिंड के स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता फैलाने के साथ-साथ जहां गर्भवती महिलाओं से उनके बच्चों में संक्रमण फैलने से रोका, वहीं ग्वालियर में एड्स मरीजों (Gwalior AIDS Patient ) की संख्या में कमी आई है.