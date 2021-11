MP Corona Latest Update: प्रदेश में बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा, कोरोना पाबंदी हटाने पर भी उठाए सवाल

MP Corona Latest Update: राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने से जहां सरकार चिंतित है, और बैठकों का दौर जारी है, सीएम शिवराज (CM Shivraj Singh Chouhan) अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं, वहीं एमपी सरकार ने 17 नवंबर को कोरोना पाबंदियां हटा दी थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. पूर्व सीएम कमलनाथ (Former CM Kamal Nath) ने सरकार के इस फैसले पर पहले भी सवाल उठाए थे.

MP के आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि! एक दिन में 33 कौवों की मौत, जिले के सभी चिकन शॉप एक हफ्ते के लिए बंद

Agar Malwa Bird Flu: प्रदेश के आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. शहर में एक दिन में 33 कौवों की मौत से लोगों में दहशत का माहौल था. जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा गया था जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है. फिलहाल पूरे जिले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

Big Challenge 100% Vaccination In MP: आसान नहीं एमपी में दिसंबर तक 100 फीसदी वैक्सीनशेन, ये हैं बड़ी समस्याएं

मध्यप्रदेश में अभी भी 3 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन(Big Challenge 100% Vaccination In MP) लगना बाकी है. सरकार ने दिसंबर तक संपूर्ण वैक्सीनेश का लक्ष्य निर्धारित किया है. लेकिन ये(full vaccination target by december in mp) पूरा होता नहीं दिख रहा है.

Shivraj Cabinet decisions today 2021: आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे 6 मेडिकल काॅलेज, बच्चियों से रेप केस में फांसी का कानून वापस

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के मकसद से (Shivraj Cabinet decisions today 2021)शिवराज कैबिनेट ने इन इलाकों में 6 नए मेडिकल कॉलेज (approval of 6 medical colleges mp)खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. साथ ही सरकार ने बच्चियों से रेप के मामले में फांसी देने वाले कानून को वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है.

एमपी में बीजेपी नेताओं के बयान पार्टी के लिए बन रहे मुसीबत, जानिए क्या है पूरा मामला

एमपी में बीजेपी नेताओं और शिवराज सरकार के मंत्रियों के बयान (Madhya Pradesh Ministers Statement Controversy) पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं. इन बयानों को लेकर कांग्रेस हमलावर है, जिस पर भाजपा को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ रहा है. राज्य में भाजपा के तीन नेताओं के बयान खासी चर्चाओं में है, इन बयानों से भाजपा न तो अपने को साथ खड़ा कर पा रही है और न ही इनको लेकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर कर पा रही है.

Warrant against Amisha Patel: भोपाल कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, 32 लाख से अधिक के चेक बाउंस का मामला

Ameesha Patel News: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ भोपाल जिला न्यायालय (Bhopal District Court) ने जमानती वारंट जारी किया है. 32 लाख से ज्यादा के चेक के बाउंस होने के मामले में वारंट जारी हुआ है. कोर्ट ने एक्ट्रेस को 4 दिसंबर को पेश होने को कहा है.

गुजरात पुलिस ने वैक्सीनेशन सेंटर पर मारा छापा, युवती की तलाश में इंदौर का चप्पा-चप्पा छाना, फिर भी रहे हाथ खाली

इंदौर (Indore Latest News) के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गुजरात पुलिस ने छापा मारा (Gujarat Police Raid in Vaccination Center Indore). लापता युवती की तलाश में गुजरात पुलिस इंदौर पहुंची थी. युवती ने इंदौर में ही वैक्सीन लगवाई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर तलाशी करने गुजरात पुलिस इंदौर आई (Gujarat Police Searching Missing Girl in Indore).

Triple Talaq Case Indore: पत्नी ने सुसराल से नहीं लाए 20 हजार रुपए तो पति ने कह दिया तलाक..तलाक..तलाक...!

इंदौर (Indore Latest News) से एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है. पति ने अपनी पत्नी पर ससुराल से 20 हजार रुपए लाने के लिए दबाव बनाया था (Triple Talaq Case Indore). पैसे नहीं देने पर पति ने तीन तलाक दे दिया. पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है.

Fertilizer Crisis in MP: खाद ले जा रहे किसानों पर पुलिस ने कर दिया लाठी चार्ज, देखें VIDEO

प्रदेश भर में खाद की किल्लत (fertilizer crisis in mp) से जूझ रहे किसानों की एक दिल को दहला देने वाली वीडियो सामने आयी है. वीडियो में पुलिस खाद ले जा रहे किसानों पर लाठी भांजती दिख रही है.

शाही सवारी के दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल को दिया ज्ञापन-सुनाई पीड़ा, कहा- मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए

सोमवार की शाम जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले तब उनकी पीड़ित प्रजा स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर (Mahakal Temple Expansion Plan) उनके सामने खड़ी हो गई, पीड़ितों ने बाबा महाकालेश्वर (ujjain Mahakaleshwar jyotirlinga) को ज्ञापन भी सौंपा और उन सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना (devotees narrated their pain to Lord Mahakaleshwar ) की जो उनका घर उजाड़ने पर आमादा हैं, उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ.