Bhopal Suicide Case: जेल गई सूदखोरों की गैंग, गाली-गलौज से तंग आकर परिवार के 4 सदस्यों ने कर लिया था सुसाइड

भोपाल में हुई हृदय विदारक घटना में संजीव जोशी ने मौत से पहले कई खुलासे किये हैं. उस दौरान उन्होंने भोपाल पुलिस को बताया कि बबली गैंग ने उन्हें बहुत परेशान किया है. उनकी पत्नी ने उन्हें बिना बताये 3.70 लाख रुपये उधार लिये थे.

शादियों में परोसा जा रहा 'सफेद ज़हर'! भिंड पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दूध-घी जब्त, 2 गिरफ्तार

Bhind Latest News: मिलावटखोरी के धंधे पर भिंड पुलिस ने शिकंजा कसा है. जिले के मानपुरा गांव में छापेमारी कर भिंड पुलिस ने भारी मात्रा में नकली दूध, घी, साथ ही नकली दूध बनाने के केमिकल जब्त किए हैं.इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

Corona New Variant Omicron: MP में अलर्ट, सोमवार से 50% क्षमता से खुलेंगे स्कूल, आपात बैठक में CM ने दिए निर्देश

Corona New Variant Omicron को देखते हुए शिवराज सरकार ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब दोबारा से स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी. रविवार को बुलाई गई आपात बैठक में सीएम शिवराज ने कई जरूरी फैसले लिए हैं.

MP corona update: टला नहीं है खतरा! इंदौर में 24 घंटे में 10 नए केस, प्रदेश में 23 नए मरीज

corona new variant की आहट के बीच मध्य प्रदेश से कोरोना (corona in Madhya Pradesh) का खतरा टला नहीं है. प्रदेश में शनिवार को 23 नए मरीज मिले हैं. वहीं इंदौर में 24 घंटे में 10 नए केस मिले हैं, जबकि एक दिन पहले ही 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए थे(New cases of corona in MP).

MP BJP Mission 2023: संगठन महामंत्री बीएल संतोष मंत्रियों को देंगे 'गुरु मंत्र', शिवराज कैबिनेट की लगाएंगे क्लास !

MP BJP Mission 2023: भारतीय जनता पार्टी ने 2023 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू होने वाली है, वहीं पार्टी के संगठन महामंत्री (BJP General Secretary BL Santosh) शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों की क्लास लेंगे.

बयान पर बवाल: सीएम शिवराज की फटकार के बाद मंत्री बिसाहू लाल ने फिर मांगी माफी, वीडी शर्मा ने पार्टी की तरफ से जताया खेद

राजपूत महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी (Minister comment on upper caste women) कर मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह बूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं. पूरे मामले पर जहां पार्टी उनसे नाराज है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्री बिसाहू लाल को तलब किया है.

मानवता शर्मसार: मासूम के शव को बाइक पर ले गए परिजन, नहीं मिली सरकारी मदद

डिंडौरी (Dindori Latest News) से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां जिला अस्पताल (dindori district hospital) में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला. लिहाजा 5 साल के मासूम का शव परिजन बाइक से ही 16 किलोमीटर दूर तक ले गए.

Gwalior Tansen Samaroh 2021: 26 दिसंबर से शुरू होगा तानसेन समारोह, 'पर्यटन' से जोड़ने की कवायद

एमपी के ग्वालियर का राष्ट्रीय तानसेन समारोह (Gwalior Tansen Samaroh 2021) 26 दिसंबर से शुरू होगा. इस आयोजन की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, इस बार आयोजन को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश चल रही है. पर्यटकों को लुभाने के लिए ऐसा टूरिज्म पैकेज (Gwalior Tansen Samaroh Tourism Package) तैयार किया जा रहा है. तानसेन समारोह एवं ग्वालियर के पर्यटन (Gwalior Tourist places Madhya Pradesh) की तरफ बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिये प्रदेश के बाहर भी प्रचार-प्रसार कराया जायेगा.

Fertilizer Black Marketing in MP: खाद की कालाबाजारी पर सरकार सख्त, 2 मामलों में एफआईआर दर्ज

एमपी के धार और देवास जिले में अवैध भंडारण और कालाबाजारी (Fertilizer Black Marketing in MP) करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल प्रदेश में खाद और यूरिया की कालाबाजारी और अनाधिकृत स्टॉक (Black marketing and unauthorized stock of urea) करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उसी के बाद सरकारी अमले ने अनाधिकृत भंडारण और कालाबाजारी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई शुरु की है.

20 Years Jail Gang Rape Accused : नाबालिग से गैंग रेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

दलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने के आरोप(20 years jail gang rape accused ) में पॉक्सो कोर्ट ने ( POCSO court decision gwalior)तीन लोगों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.