Bhopal Suicide Case: एक्शन में सरकार, सीएम शिवराज बोले- सूदखोरों के खिलाफ एमपी में चलेगा अभियान

Bhopal Suicide Case: सूदखोरों के चंगूल में फंसे एक ही परिवार के 5 सदस्यों द्वारा जहर खाने के मामले को सीएम शिवराज ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री (CM Shivraj Singh Chouhan) ने मध्य प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ सघन अभियान (Campaign against usurers in MP) चलाने के निर्देश दिए है. साथ ही कहा कि बिना लाइसेंस ब्याज पर ऋण देने वाले सूदखोरों ने जिन गरीबों को ऋण दिए हैं, ऐसे 20 अगस्त तक के ऋण स्वत: माफ हो जाएंगे.

बयान पर मंत्री बिसाहू लाल की माफी,नहीं थमा बवाल-करणी सेना ने घेरा, क्षत्रिय समाज की मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग

MP Latest News: मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह (Food Minister Bisahu Lal Singh) अपने एक बयान पर मचे बवाल के बाद बैकफुट पर नजर आए, उन्होंने महिलाओं को लेकर किए अपनी टिप्पणी पर माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, हालांकि माफी के बाद भी बवाल थम नहीं रहा है.

Patalpani station name change: टंट्या भील होगा पातालपानी स्टेशन का नाम, सीएम शिवराज ने कहा कांग्रेस सिर्फ एक खानदान के गुण गाती है

आदिवासी गौरव यात्रा (Adivasi Gaurav yatra) की शुरूआत करने खंडवा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह (cm shivraj singh tribal love) चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला. सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ गलत इतिहास बताया और हमेशा एक ही खानदान का नाम रोशन करने का प्रयास किया. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पातालपानी स्टेशन (patalpani station name change) का नाम टंट्या भील के नाम पर करने जा रही है. इसका प्रस्ताव भी केंद्र को भेज दिया गया है.

मिशन 2024 की तैयारी! RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे बीजेपी के इन चुनिंदा नेताओं से मुलाकात, घोष शिविर में की शिरकत

ग्वालियर (Gwalior Latest News) में आयोजित स्वर साधक संगम घोष शिविर के तीसरे दिन RSS प्रमुख मोहन भागवत (RSS Chief Mohan Bhagwat) भी इसमें शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने चुनिंदा घोष वादकों से बातचीत की, और उनके विचार जानें. जानकार इसे मिशन-2024 से भी जोड़कर देख रहे हैं (Swar Sadhak Sangam Ghosh Shivir 2021).

मुस्लिम थी रानी कमलापति! कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, बीजेपी पर लगाया धर्म के नाम पर बांटने का आरोप

नाम बदलने की राजनीति (name change politics in MP) को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अक्सर एक-दूसरे के सामने होती है. ऐसे में कई बयानवीरों के विवादित बयान भी सामने आते हैं. कुछ ऐसा ही बयान दिया है राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने. रानी कमलापति को लेकर दिए गए उनके बयान पर विवाद गहराने की संभावना भी बढ़ गई है.

किसानों की बैठक में बड़ा फैसला, स्थगित किया 29 नवंबर का ट्रैक्टर से संसद मार्च

दिल्ली में किसानों की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है. संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को संसद सत्र के दौरान प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने का एलान किया है.

मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से की अपील, कहा- आपकी मांगें मान ली गई हैं, अब घर चले जाओ

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (minister narendra singh tomar) ने किसानों से घर जाने का निवेदन किया है. उन्होंने कहा कि किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया है. ऐसे में अब किसान आंदोलन (farmer protest in mp) का औचित्य नहीं बनता.

Accident in Sagar: सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत, एक घायल, लांग ड्राइव पर निकले थे चारों

सागर में शनिवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है. (accident in sagar)

उज्जैन स्वास्थ्य विभाग का कारनामाः मृत पिता के नाम से जारी किया बेटे का Vaccination Certificate, ऐसे पूरा होगा एमपी में टीकाकरण?

ujjain latest news: शहर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक किराना व्यापारी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Corona Vaccination Certificate MP) उनके स्वर्गीय पिता के नाम से जारी कर दिया गया है. अब छोटी सी दुकान चलाने वाले अशोक कुमार को कोरोना गाइडलाइन को लेकर अपनी दुकान के सील होने का डर सता रहा है.

Weather Update News: बदलते मौसम से बढ़ती किसानों की चिंता, ऐसे करें फसलों की सुरक्षा

गिरते तापमान के साथ किसानों की चिंता (farmers worried about Weather change) बढ़ने लगी है, जिस पर मौसम वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं कि आखिर बदलते मौसम में कैसे वो अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं.