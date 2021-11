कृषि बिल की वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा- आंदोलन से नहीं संवाद से हल होती हैं समस्याएं

जेपी कार्यसमिति की बैठक (BJP Working Committee meeting bhopal) में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल (minister prahlad patel) भी पहुंचे. यहां उन्होंने तीन कृषि कानून को लेकर मुखर होकर अपनी बात कही. उन्होंने कहा कि किसानों को संवाद करना चाहिए.

Burning Train In Morena: धू-धू कर जली उधमपुर एक्सप्रेस की 2 बोगियां, बाल-बाल बचे यात्री

Burning Train In Morena: मध्य प्रदेश में मुरैना के पास हेतमपुर स्टेशन के पास ट्रेन संख्या 20848 उधमपुर एक्सप्रेस की दो बोगियों में आग लग गई. ट्रेन उधमपुर से दुर्ग जा रही थी. खबर मिलते ही पुलिस, प्रशासन, रेलवे सहित दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर पहुंची और आनन-फानन में आग बूझाने का काम शुरू किया गया. इस घटना में किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है.

एमएसपी पर चुप हो गए Minister Narendra Singh Tomar, कहा- लोकसभा में चर्चा के बाद वापस होंगे तीनों कृषि कानून

बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (minister narendra singh tomar) ने कहा कि तीनों बिलों पर लोकसभा में चर्चा होगी. उसके बाद तीनों कृषि कानून खत्म करने की प्रक्रिया करेंगे. वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर चुप्पी साध ली.

बीजेपी कार्यसमिति की बैठक को मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया अमृत, कहा- चखने के बाद मैदान में उतरेंगे कार्यकर्ता

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भोपाल में चल रही दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (minister jyotiraditya scindia) भी पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक से कार्यकर्ता आपस में जुड़ते हैं और वह भविष्य की रणनीति पर काम करते हैं.

Minister comment on upper caste women: मंत्री बिसाहूलाल को देखते ही पीटने की धमकी, गुस्साए समाज ने जलाया पुतला

सवर्णों के घरों की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी(Minister comment on upper caste women) से क्षत्रिय समाज में काफी गुस्सा है. समाज के लोगों ने मंत्री बिसाहूलाल को देखते ही(threat beating bisahulal mp) पीटने की धमकी दी है.

Doctor Hari Singh Gaur को भारत रत्न दिलाना सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मिंटो हॉल का नाम बदलने का भी प्रस्ताव - भूपेंद्र सिंह

सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक और जाने-माने कानूनविद डॉ. हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिए जाने की मांग (bharat ratna demand for doctor gaur) काफी समय से हो रही है. वहीं शुक्रवार को डॉ. गौर की जयंती (Doctor Hari Singh Gaur Jayanti) समारोह में शामिल नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसे लेकर विधानसभा में फिर से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जायेगा.

Constitution Day: इंदौर के कलाकार दीनानाथ भार्गव ने बनाया था संविधान के प्रथम पृष्ठ का अशोक स्तंभ

ये तो सब जानते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था. लेकिन ये कोई नहीं जानता की उसकी डिजाइनिंग किसने की थी. इंदौर के मशहूर कलाकार दीनानाथ भार्गव ने संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है. संविधान के प्रथम पृष्ठ का अशोक स्तंभ भी उन्होंने ही बनाया था. यहां तक की वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की साड़ियां भी डिजाइन करते थे.

Indian Robinhood Tantya Bheel: कौन हैं टंट्या भील, जिन्होंने अंग्रजों के छक्के छुड़ा दिए थे

टंट्या भील को आदिवासी(who was tantya bheel) आज भी भगवान की तरह मानते हैं. टंट्या भील ने आखिरी सांस तक गरीबों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी. अंग्रेजों से पैसा लूटकर वे गरीबों में बांटते थे. अंग्रेजों ने ही उन्हें इंडियन रॉबिनहुड (Indian Robinhood Tantya Bheel)कहा था.

भोपाल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने खाया जहर, मासूम की मौत

पारिवारिक कलह में एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने जहर खा (5 members of same family ate poison in bhopal) लिया, जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई है, बाकी चार लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है. पिपलानी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Jabalpur Paramedical Degree Delay: फंस गई पैरामेडिकल छात्रों की डिग्री! सरकार में सुनवाई नहीं, तो पहुंचे हाईकोर्ट

पैरामेडिकल छात्रों की डिग्री 4 की बजाय 6 सालों में पूरी होगी(Jabalpur Paramedical Degree Delay).छात्र परेशान हैं कि 2 साल से परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं. छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को (paramedical students high court)नोटिस जारी किया है.