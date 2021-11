Hard Hindutva Of Congress: राम के सहारे सत्ता तक पहुंचेगी कांग्रेस! BJP को मात देने का नया फॉर्मूला

एमपी में चुनावी चौसर बिछने लगी है. बीजेपी फिर से आदिवासियों के वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस हिंदुत्व की शरण में (Hard Hindutva Of Congress)जाती दिख रही है. दिग्विजय सिंह रामधुन (ram in mp politics) पर सियासी घमासान मचाए हुए हैं, तो कमलनाथ शिव भक्ति से राजनीतिक ताकत हासिल करने (politics in the name of lord ram)की कोशिश कर रहे हैं

MSP पर हो बाजरे की खरीदी, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने CM शिवराज को लिखा पत्र

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बाजरे की खरीदी की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है. सीएम शिवराज सिंह चौहान को भेजे गए इस पत्र में कमलनाथ ने लिखा कि बाढ़ से कुछ जिलों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है (Kamalnath Letter To CM Shivraj). प्रति क्विंटल 650 से 750 रुपए तक का घाटा हो रहा है.

Ramdhun में नहीं पहुंचे Digvijay Singh, रामेश्वर शर्मा का तंज-राम विरोधी कैसे आएंगे राम के पास

राम खुद दिग्विजय सिंह से दूर भागे हैं. क्योंकि दिग्विजय सिंह राम विरोधी हैं(digvijay could not attend ramdhun). ये व्यंग्य रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर (rameshwar targets digvijay on ramdhun)किया है. उन्होंने कहा कि राम को काल्पनिक बोलने वाले (ramdhun rameshwar sharma house)दिग्विजय सिंह कुछ समय बाद खुद हो जाएंगे काल्पनिक.

किसानों का Vaccination Awareness Team को ऑफरः धान काटो-तब लगवाएंगे vaccine

वैक्सीनेशन के लिए टीम को सब कुछ करना पड़ रहा है. कभी नाव से नदी पार कर गांव पहुंचना, कभी लोगों के गुस्से का सामना करना और अब तो जागरूकता टीम (Vaccination Awareness Team) को मजदूरी भी करनी पड़ रही है. डिंडौरी में वैक्सीनेशन जागरूकता टीम ने पहले खेत में लगी फसल काटी तब जाकर लोगों ने टीका लगवाया.

गरीबों के निवाले की कालाबाजारी! व्यापारियों को बेचा जा रहा PDS गेंहू, Video Viral

टिकमगढ़ (खरगापुर)। जिले में पीडीएस अनाज (PDS System) की कालाबाजारी (Black Marketing) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video Viral on social media) हो रहा है. वीडियों में कैलपुरा उचित मूल्य की दुकान से सरकारी राशन की बोरिया व्यापारी के यहां लाकर बेची जा रही है.

Jabalpur बना 'Jungle Book', तेंदुए-अजगर के बाद अब मगरमच्छ की दहशत, शाम होते ही पसर जाता है सन्नाटा

जबलपुर (Jabalpur News) में रांझी स्थित साईं धाम कॉलोनी में बने तालाब नुमा गड्ढे में दो मगरमच्छ के आ जाने से दहशत का माहौल है. लोगों शाम होते ही घर के दरवाजे बंद कर रहने को मजबूर हैं. पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहता है (Crocodile entered the residential area).

कल से 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज, भोपाल में जुटेंगे देशभर से 4000 खिलाड़ी

MP Sport News: भोपाल (bhopal News) में कल से खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने वाला है. गुरूवार से राजधानी में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप (64th National Shooting Championship) की शुरूआत हो रही है. वहीं प्रदेश में खेल प्रतिभाओं के सर्च के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा.

मालेगांव ब्लास्ट मामला : मुंबई की अदालत में पेश हुईं आरोपी प्रज्ञा ठाकुर

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं. ठाकुर के वकील ने बताया कि अदालत ने सांसद को तलब नहीं किया था, लेकिन वह खुद पेश हुईं क्योंकि वह अपने इलाज के लिए मुंबई में हैं.

भोपाल-इंदौर में लागू होगी कमिश्नर प्रणाली, अगले हफ्ते जारी होगी अधिसूचना: गृह मंत्री

इस माह के अंत में या अगले माह के शुरूआत में भोपाल-इंदौर में कमिश्नर प्रणाली (Commissioner system) लागू हो जाएगी, इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव न लाकर सरकार अधिसूचना के जरिए इसे लागू करेगी, जल्द ही अधिसूचना जारी होगी. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने ये बातें कही है.

Ater Mahotsava 2022: फरवरी में होगा आयोजन, 3 दिन तक चलेंगे रंगारंग कार्यक्रम, बदलेगी चंबल की तस्वीर

भिंड (Bhind News) जिला मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में गिना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं. पर्यटन संपदा से अभिभूत भिंड में हजारों साल पुराने मंदिर हैं. यह जिला नदियों से घिरा है, चम्बल के बीहड़ और महाभारत काल से भी इसका नाता जुड़ा हुआ है. लेकिन बीहड़ इलाका होने की वजह से यहां पर्यटकों के लिए सुविधाओं का आभाव है (Tourism in Bhind). पर्यटन विभाग की ओर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अटेर महोत्सव (Ater Mahotsava 2022) का आयोजन प्रस्तावित किया गया है.