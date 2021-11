आ रहे हैं 'सरकार' कोरोना से खबरदार, पीएम के करीब जाने वाले 110 नेताओं, अधिकारियों का RT-PCR कम्पलसरी, तभी मिलेगी एंट्री

एयरपोर्ट पर राज्यपाल सहित प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रियों सहित अलग -अलग जगहों पर 110 अधिकारी और मंत्री उनके स्वागत कार्यक्रम और सुरक्षा घेरे में मौजूद रहेंगे. खास बात यह है कि इन सभी लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना कम्पलसरी होगा.

PM Modi Bhopal Visit: एमपी की धरती पर 17 बार आए पीएम, बेहद भव्य है मोदी का 18वां दौरा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (prime minister narendra modi) एक दिवसीय दौरा करेंगे. इस दौरान पीए 3 घंटे 55 मिनट भोपाल में ही गुजारेंगे. पीएम मोदी इससे पहले 17 बार मध्य प्रदेश की धरती पर आ चुके है. प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में यह 18वां दौरा है. जानिए कब-कब मध्य प्रदेश आए पीएम मोदी.

Modi in Bhopal: SPG के हवाले सिक्योरिटी, 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे PM

Modi in Bhopal: सोमवार को पीएम मोदी (PM Modi) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में होंगे. उनके आने से पहले सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के कमांडो ने संभाल लिया है. करीब 100 एसपीजी कमांडो के सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानि SPG को देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है.

Gwalior air pollution alert: 4 गुना जहरीली हुई ग्वालियर की हवा, AQI 400 के पार

Gwalior air pollution alert: ग्वालियर में हवा पहले से 4 गुना जहरीली ( aqi increased 4 times)हो चुकी है. दिवाली के बाद यहां AQI 400 के पार हो चुका है. डॉक्टर्स का कहना है कि इससे शहर में मरीजों का संख्या तेजी से बढ़ रही है.

PM Modi Bhopal Visit: काफिले में होंगी 32 गाड़ियां, थ्री लेयर्ड वाली तगड़ी सुरक्षा

PM Modi Bhopal Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के आने से पहले पूरा फोकस सिक्योरिटी पर है. पीएम के आने को लेकर एसपीजी (SPG) के नेतृत्व में कारकेड की फाइनल रिहर्सल हुई. बता दें कि पीएम मोदी के काफिले में 32 गाड़ियां होंगी, वही तीन स्तर वाले सुरक्षा घेरे में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी.

cm shivraj singh adiwasi dance: आदिवासी कलाकारों के साथ Tribal Dress में थिरके शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल मेंआदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में जमकर डांस किया(cm shivraj singh dance). सीएम ने सोमवार को पीएम नरेन्द्र मोदी के (pm narendra modi bhopal visit preparation)भोपाल दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया.

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है. नितिन बराई नाम के एक व्यक्ति ने बांद्रा थाने में शिकायत की थी.

Jabalpur Scientists Strike! कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की हड़ताल की चेतावनी, 7th pay commission लागू करने की मांग

कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने सरकार को हड़ताल (Jabalpur Strike )की चेतावनी दी है. ये लोग 7वां वेतनमान लागू(7th pay commission) करने की मांग कर रहे हैं. ये लोग काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.(Jabalpur Scientists Strike!)

ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबरः न्यूनतम किराया किराया 30 से हुआ 10 रुपये, जनरल टिकट भी मिलेंगे

ट्रेन यात्रियों के लिए अब 15 नवंबर से मंडल से चलने या गुजरने वाली 106 यात्री ट्रेनें सामान्य नंबर और किराये से चलने लगेंगी. इनमें से अधिकांश अभी चल रही हैं, लेकिन स्पेशल स्टेट्स (train special status) होने से नंबर 0 से शुरू होते थे. अब 1 से शुरू होंगे.

Children Day Special 2021: मिलिए सबसे छोटे Motivational Speaker Avi Sharma से, Wonder Boy ने 2 साल की उम्र में कर दिया था ये कारनामा

जिस उम्र में बच्चे मोबाइल पर गेम खेलनें व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में अवि शर्मा(12 years old wonder boy avi sharma) ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं . (host anchor motivational speaker )12 साल के अवि शर्मा ने 250 छंदों की बालमुखी रामायण (writer of baalmukhi ramayan) लिख डाली. अवि आज एक जाने माने होस्ट, एंकर, मोटिवेशन स्पीकर और वैदिक गणित के गुरु हैं. इसलिए उन्हें देश का वंडर बॉय(Wonder Boy) कहा जाता है.