15 से 25 हजार में बिक रही है आपकी कॉल डिटेल और व्हाट्सएप्प चैट, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां लगा रहीं हैं निजता में सेंध

राजधानी भोपाल में ऐसा हो भी रहा है, और इस काम से जुड़ी कई डिटेक्टिव एजेंसियां भी सक्रिय हैं, हालांकि खुल के कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ईटीवी भारत ने एक ऐसी ही डिटेक्टिव एजेंसी के दावों की पड़ताल की. आप भी जानिए कैसे होता है ये गोरखधंधा.

चुनावी जनसभा में गरजे 'नाथ', शिव'राज' पर उठाए सवाल, बोले- जनता को धोखा दिया, माफी मांगें सीएम

रैगांव विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, और सीएम को जनता से माफी मांगने को कहा.

जबलपुर में पुलिस पर पथराव, स्थिति संभालने के लिए बल ने किया लाठीचार्ज, धारा 144 का हो रहा था उल्लंघन

जबलपुर में शांति के पर्व ईद-मिलाद-उन-नबी (Eid-Milad-Un-Nabi) पर असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पटाखें छोड़कर पथराव कर दिया. पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोडने पड़े. पुलिस के अनुसार कुछ लोग धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे. पुलिस इन्हें रोकने गई तो उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया.

केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ निहंग सिख अमन सिंह का फोटो वायरल, सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या में है आरोपी, बीजेपी-कांग्रेस में छिड़ी जुबानी 'जंग'

सिंघू बार्डर पर एक व्यक्ति की बेरहमी के साथ कत्ल करन वाले निहंग ग्रुप का नेता बाबा अमन सिंह की फोटो भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल हो रही तस्वीर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी निहंग के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारे में भूचाल सा आ गया है.

ईद-मिलाद-उन-नबी पर जुलूस निकालने को लेकर बवाल! पुलिस ने लाठीचार्ज कर दंगाईयों को खदेड़ा

ईद-मिलाद-उन-नबी (Eid-Milad-Un-Nabi) को लेकर धार में वर्ग विशेष के सैकड़ों युवकों और पुलिस के बीच जुलूस का रूट बदलने की बात को लेकर झड़प हो गई. यह झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा. इस मामले में पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग तय रूट से अलग हटकर जुलूस निकालने की जिद पर अड़े थे.

अनोखा प्रदर्शन: कांग्रेसियों ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज का मुखौटा पहनकर बांटे गुलाब के फूल

राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन (Unique Performance by Congress Workers) किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों को गुलाब के फूल बांटे. कांग्रेसियों ने कहा कि यह प्रदर्शन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों (Rising Prices of Petrol, Diesel and LPG) को लेकर है.

हिंदी नहीं आई तो Zomato ने रिफंड देने से किया इनकार, तमिल कस्टमर के ट्वीट से मचा बवाल

Zomato कस्टमर केयर ने एक ग्राहक को सिर्फ इसलिए रिफंड देने से मना कर दिया क्योंकि उस ग्राहक को हिंदी नहीं आती थी. जैसे ही जोमैटो कस्टमर सर्विस सेंटर और ग्राहक के बीच बातचीत की स्कीन शॉट सोशल मीडिया पर आया, वह वायरल हो गया. अब भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया है.

शरद पूर्णिमा आज, 'कोजागरी लक्ष्मी पूजा' से होगी मां लक्ष्मी की कृपा

आज शरद पूर्णिमा है. कई जगहों पर इसे 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन व वैभव की कमी नहीं होती है. इसके साथ ही रात के समय खुले में खीर रखने की परंपरा है. इस खीर का सेवन करने से शरीर रोगमुक्त होता है.

शरद पूर्णिमा: खीर में डालें ये विशेष सामग्री, बढ़ेगी आंखों की रोशनी और जीवन साथी का प्यार

ज्योतिषाचार्य पी खुराना ने बताया कि इस बार पूर्णिमा तिथि दो दिन रहेगी. मंगलवार 19 अक्टूबर की शाम पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और पूरी रात रहेगी. शरद पूर्णिमा के दिन खीर के प्रसाद को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लोग स्वस्थ रहते हैं. विशेषकर मानसिक रोगों में क्योंकि ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है.

उत्तराखंड में आफत मूसलाधार : 44 की मौत, गुजरात सीएम ने धामी से की बात

उत्तराखंड में बारिश भारी तबाही लेकर आई है. बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण अबतक प्रदेश में 44 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोग लैंडस्लाइड के कारण लापता हैं. नदियां उफान पर हैं तो नैनीताल जिले का सड़क संपर्क देश-दुनिया से कट चुका है. चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है.