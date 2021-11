Ramdhun में नहीं पहुंचे Digvijay Singh, रामेश्वर शर्मा का तंज-राम विरोधी कैसे आएंगे राम के पास

राम खुद दिग्विजय सिंह से दूर भागे हैं. क्योंकि दिग्विजय सिंह राम विरोधी हैं(digvijay could not attend ramdhun). ये व्यंग्य रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर (rameshwar targets digvijay on ramdhun)किया है. उन्होंने कहा कि राम को काल्पनिक बोलने वाले (ramdhun rameshwar sharma house)दिग्विजय सिंह कुछ समय बाद खुद हो जाएंगे काल्पनिक.

किसानों का Vaccination Awareness Team को ऑफरः धान काटो-तब लगवाएंगे vaccine

वैक्सीनेशन के लिए टीम को सब कुछ करना पड़ रहा है. कभी नाव से नदी पार कर गांव पहुंचना, कभी लोगों के गुस्से का सामना करना और अब तो जागरूकता टीम (Vaccination Awareness Team) को मजदूरी भी करनी पड़ रही है. डिंडौरी में वैक्सीनेशन जागरूकता टीम ने पहले खेत में लगी फसल काटी तब जाकर लोगों ने टीका लगवाया.

मालेगांव ब्लास्ट मामला : मुंबई की अदालत में पेश हुईं आरोपी प्रज्ञा ठाकुर

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं. ठाकुर के वकील ने बताया कि अदालत ने सांसद को तलब नहीं किया था, लेकिन वह खुद पेश हुईं क्योंकि वह अपने इलाज के लिए मुंबई में हैं.

आबकारी मंत्री के गृह जिले में शराब पर भारी छूट का आदेश जारी, BJP MLA की गौ-टैक्स लगाने की डिमांड

आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा (Excise Minister Jagdish Deora) के गृह जिले में शराब पर बंपर छूट (Discount On Liquor) चल रही है, जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान (District Excise Officer Anil Sachan) ने इस बावत आदेश (order for exemption on purchase of liquor) जारी किया है, पर इसके लिए वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाने की शर्त है, वहीं बीजेपी विधायक ने छूट पर नाराजगी जताते हुए शराब पर गौ-टैक्स लगाने की मांग की है.

महंगाई की मार: अब टमाटर कर रहा है आंखें लाल, दाम सुनकर रह जाएंगे दंग

भोपाल में टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गये हैं. वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी वृद्धि हुई है. लोगों का कहना है कि सब कुछ महंगा हो गया है. ऐसी महंगाई में घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है.

भोपाल-इंदौर में लागू होगी कमिश्नर प्रणाली, अगले हफ्ते जारी होगी अधिसूचना: गृह मंत्री

इस माह के अंत में या अगले माह के शुरूआत में भोपाल-इंदौर में कमिश्नर प्रणाली (Commissioner system) लागू हो जाएगी, इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव न लाकर सरकार अधिसूचना के जरिए इसे लागू करेगी, जल्द ही अधिसूचना जारी होगी. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने ये बातें कही है.

Corona Vaccination Campaign Six : आज के कोविड टीकाकरण महाअभियान में दूसरी डोज वालों पर रहेगा फोकस

आज प्रदेश भर में कोविड टीकाकरण महाअभियान-6 (Corona Vaccination Campaign Six) चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है की वे इस महाअभियान का हिस्सा बनकर इसे सफल बनाएं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से झरते हैं पीएम आवास, बीजेपी सांसद की विवादित टिप्पणी वायरल

रीवा। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा (Rewa BJP MP Janardan Mishra) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में अन्य नेताओं के साथ एक सभा को संबोधित करते हुए मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी से पीएम आवास झरेंगे और अब लगातार झरते ही रहेंगे.

Kaliadeh Palace dispute: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ग्रामीणों का रास्ता बंद कराने का आरोप

धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंधिया परिवार द्वारा निर्मित कालिया देह महल (Kaliyadeh Mahal Palace) आजकल सुर्खियों में है क्योंकि महल के पास के रास्ते (Kaliyadeh Mahal Marg) पर गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे 10 गांव के लोगों को करीब 10 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं.

Ater Mahotsava 2022: फरवरी में होगा आयोजन, 3 दिन तक चलेंगे रंगारंग कार्यक्रम, बदलेगी चंबल की तस्वीर

भिंड (Bhind News) जिला मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में गिना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं. पर्यटन संपदा से अभिभूत भिंड में हजारों साल पुराने मंदिर हैं. यह जिला नदियों से घिरा है, चम्बल के बीहड़ और महाभारत काल से भी इसका नाता जुड़ा हुआ है. लेकिन बीहड़ इलाका होने की वजह से यहां पर्यटकों के लिए सुविधाओं का आभाव है (Tourism in Bhind). पर्यटन विभाग की ओर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अटेर महोत्सव (Ater Mahotsava 2022) का आयोजन प्रस्तावित किया गया है.