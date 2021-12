MP पंचायत चुनाव: OBC आरक्षण पर नहीं होगा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दिए निर्देश, न मानने पर रद्द हो सकता है चुनाव

मध्यप्रदेश में पंचायच चुनाव 2022 के एलान होने के बाद से ही चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दी जा रही थी. आरक्षण, रोटेशन और पुराने परिसीमन पर चुनाव कराने का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव OBC आरक्षण के आधार पर नहीं होगा. SC ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि वह कानून के दायरे में चुनाव समपन्न कराए. कानून का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द भी कर सकता है.

चौकीदारों को बंधक बनाकर वेयरहाउस से लूटा गेंहू-चना, पुलिस मामले की जांच में जुटी

पूर्व नपं अध्यक्ष के वेयरहाउस में लूट का मामला सामने आया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पहले चौकिदारों को बंधक बनाया फिर लाखों रुपए के चने और गेंहू लेकर फरार हो गए. (Robbery in Warehouse by Holding Watchman Hostage) पुलिस ने चौकिदारों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Trained कांग्रेसी खोलेंगे शिवराज सरकार की पोल! महंगाई के खिलाफ होगा हल्लाबोल, 25 दिसंबर से ट्रेनिंग चालू

सरकार की पोल खोलने के लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी. 25 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरु होगी. (congress padyatra against inflation bhopal)पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में शनिवार से जगह-जगह पदयात्रा निकाली जाएंगी. (mahanagai ke khilaf congress padyatra mp)

जिन्ना की पाकिस्तान की मांग नाजायज थी, भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित-आरिफ मोहम्मद खान

केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं. इंदौर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की मांग नाजायज थी. (arif mohammad khan Jinnah demand Pakistan illegitimate)उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी को भी खुद को अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए.

भिखारियों के पैसे से चमक रहा इंदौर! जानिए अपने शहर को संवारने में कैसे दिया योगदान?

इंदौर शहर के भिखारी भले ही दो जून की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन कचरा प्रबंधन टैक्स जमा करने (Beggars pay cleanliness tax to Indore Municipal Corporation) के लिए पाई-पाई जोड़ते रहते हैं. इसके पीछे उनका मकसद है कि टैक्स देने से शहर की साफ-सफाई ठीक से होगी और इंदौर अगली बार भी देश के स्वच्छ शहरों की प्रतियोगिता में टॉप करेगा.

पंचतत्व में विलीन 'शौर्यवीर' ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बैरागढ़ विश्राम घाट पर भाई ने दी मुखाग्रि

बैरागढ़ विश्राम घाट पर शहीद वरुण सिंह का अंतिम संस्कार (Last rites of Group Captain Varun Singh performed at bairagarh) किया गया, उनके छोटे भाई लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह ने मुखाग्नि दी, अंतिम यात्रा से लेकर दाह संस्कार तक पूरा परिवार मुख्यमंत्री, कई मंत्री और सेना के अधिकारी मौजूद रहे.

जैकलीन-सुकेश केस : अमित शाह के नाम से कैसे ठगे 200 करोड़ रु, सामने आया बड़ा सबूत

सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये के ठगी मामले में ईडी के हाथ बड़ा सबूत लगा है, जिसकी बिना पर यह केस पानी की तरह साफ हो गया है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह सबूत कोर्ट को सौंप दिया है.

Weird tradition : 'पांडवों के वंशज' कांटों पर लेटकर क्यों विदा करते हैं बहन को ? जानिए इस परंपरा के पीछे की कहानी

बैतूल के एक गांव में आज भी लोग अंधविश्वास (Superstition in Betul) में जी रहे हैं. यहां बहन की शादी के लिए लोग कांटों पर लेटकर उसे विदा करते हैं. कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है.

विजय दिवस: बांग्लादेश के निर्माण में कमलनाथ ने निभाई थी अहम भूमिका

साल 1971 में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अत्याचारों से पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने में (Kamal Nath played an important role in creation of Bangladesh) कमलनाथ ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरकर आया, जिसका नाम है बांग्लादेश.

समाज से त्रस्त होकर आंगनबाड़ी को 25 लाख रुपये का मकान दान करने का लिया फैसला, पढ़ें रेप पीड़िता के पिता की दर्दभरी कहानी!

सीहोर में एक व्यक्ति ने समाज से त्रस्त होकर अपना मकान आंगनबाड़ी को दान करने का निर्णय लिया है. इसके लिए पीड़ित ने बाकायदा घर पर नोटिस भी चस्पा किया है. वहीं आंगनबाड़ी (sehore man struck poster to donate house) में इस तरह दान का मकान लेने का प्रावधान न होने के चलते पीड़ित ने सीएम हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करायी है.