ग्वालियर प्रशासन से परेशान कनाडा की युवती, सवा साल में नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट, 3 बार लगा चुकी ग्वालियर के चक्कर

सरकारी लेटलतीफी के चलते एक महिला सवा साल से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगा रही है. वो कनाडा में रहती है. मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण उसके पति को (hangama mahila canada marriage certificate gwalior)ग्वालियर में रहना पड़ रहा है. सवा साल में लाखों रुपए बर्बाद करने के बावजूद महिला को अभी तक विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिला.

4 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, 10 दिन में लोकायुक्त पुलिस की चौथी कार्रवाई

रीवा में लोकायुक्त पुलिस लगातार घूसखोर अधिकारियों को पकड़ रही है. मंगवलार को भी लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. (Patwari Arrested for Taking Bribe in Rewa) पिछले 10 दिनों में रीवा में लोकायुक्त पुलिस की यह चौथी कार्रवाई है. (Action of Lokayukta Police in Madhya Pradesh)

General Bipin rawat brother in law posted in social media लिखा जब में अंतिम यात्रा में शामिल था, प्रशासन ने मेरी जमीन पर किया कब्जा

जनरल बिपिन रावत के छोटे साले यशवर्धन सिंह ने राज्य सरकार पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया (General Bipin rawat brother in law posted in social media)पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब में जीजाजी ( जनरल बिपिन रावत) के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिल्ली में था (my land was occupied when i was at the funeral)तभी उनकी निजी जमीन को नेशनल हाई वे का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जिस जमीन पर सड़क का निर्माण हो रहा है वह उनकी निजी है.

GST बढ़ाने के खिलाफ लामबंद कपड़ा व्यापारी

केंद्र सरकार 1 जनवरी,2022 से कपड़े पर जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% करने जा रही है (Cloth traders protest GST hike). इसे लेकर कपड़ा व्यापारियों में ख़ासी नाराज़गी है. विरोध जताने के लिए व्यापारियों ने बाजार बंद करने , पोस्ट कार्ड अभियान चलाने और ज्ञापन देकर विरोध जता रहे हैं. कपड़ा व्यापारियों ने आंदोलन की तैयारी के लिए इंदौर में बैठक का आयोजन किया जिसमें प्रदेश के तमाम शहरों के कपड़ा व्यापारी शामिल हुए.

सड़क नहीं, तो वोट नहीं! ग्रामीण Panchayat Elections 2022 का करेंगे बहिष्कार

उज्जैन से करीब 50 किमी दूर बड़नगर तहसील के गांव पीरझालर के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव 2022 का बहिष्कार (Boycott of Panchayat Elections 2022 in Ujjain) करने की बात कही है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क और मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तब तक मतदान नहीं करेंगे. मंगलवार को ग्रामीणों ने मिलकर शासन प्रशासन को चेतवानी दी कि गांव के करीब एक हजार से ज्यादा मतदाता वोटिंग नहीं करेंगे.

Stand Up Comedian Controversy in MP: कॉमेडी के लिए आलू से सोना बनाने वाले को बुलाएं दिग्विजय सिंह- गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

विवादित स्टैंडअप कॉमेडियन को भोपाल में शो करने के दिग्विजय सिंह के निमंत्रण (Digvijay Singh Support Stand Up Comedian Kunal Kamra Munawar Farooqui) पर सियासी घमासान मच गया है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि आलू से सोना बनाने वाले से क्यों नहीं कॉमेडी शो (stand up comedy show controversy bhopal) कराते हैं, वहीं औरंगजेब के बहाने अखिलेश यादव को भी घेरा है.

जबलपुर में करुणा सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज, NCPCR की टीम ने किया था निरीक्षण, काफी गड़बड़ियां आई थी सामने

जबलपुर में करूणा नवजीवन रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. हाल ही में NCPCR की टीम ने यहां निरीक्षण किया था. यहां कई अनियमितताएं सामने आई थीं. खास तौर पर बच्चों को जबरन बाइबिल पढ़ाने की शिकायत भी (fir against jabalpur karuna cente)मिली थी.

बेरोजगार छात्रों ने लगाए लापता मामा के पोस्टर, बताने वाले को इनाम देने की घोषणा, जानकर रह जाएंगे दंग

छिंदवाड़ा में बेरोजागर युवाओं ने बोरोजगारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग तरह से विरोध किया है. छात्रों ने कलेक्ट्रेट में सीएम शिवराज के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं. युवाओं ने बताने वाले को इनाम की भी घोषणा की है.

एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, अब कल होगी, 18 को तय होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण

जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को पूरी की जाएगी, पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया (Reservation process for District Panchayat President postponed) को स्थगित कर दिया है, वहीं पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर (hearing against MP Panchayat elections in Supreme Court) आज सुनवाई होनी थी. इसे एक बार फिर कल तक के लिए टाल दिया गया है.

Fear of Omicron in Panchayat Elections: पंचायत चुनाव में ओमीक्रोन का डर, कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराएगा निर्वाचन आयोग

Fear of Omicron in Panchayat Elections: कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. पंचायत चुनाव में कोरोना से बचाव के लिए वही प्रोटोकाॅल अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले विधानसभा उप चुनावों में अपनाए गए थे. आयोग ने इसके लिए 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया है.