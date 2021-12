शहीद जितेंद्र वर्मा को CM ने दिया कंधा, पत्नी को नौकरी, 1 करोड़ की सम्मान निधि, शहीद के नाम पर होगा स्कूल

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए (Funeral of PSO Jitendra Verma today) पीएसओ जितेंद्र वर्मा का पार्थीव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव में पहुंचा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी शहीद की अर्थी को कंधा दिया. इस दौरान सीएम शिवराज ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि, पत्नी को सरकारी नौकरी और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की.

कोरोना हो जाए, लेकिन मोदी हट जाएं, ये हैं बड़ी बीमारी, जयपुर महंगाई रैली में बोले एमपी के दिग्गज

कांग्रेस की महंगाई हटाओ रेली में भीड़ तो खूब जुटी, लेकिन कोरोना महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल की धज्जियां (corona protocol flouted in congress rally) भी उड़ती नजर आई. सवाल पूछने पर कांग्रेसियों ने पीएम मोदी पर तंज कसा, सुनिए क्या कहा...

MP Panchayat Chunav 2022: एमपी पंचायत चुनाव को लेकर सभी को सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई का इंतजार

एमपी में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) को लेकर सभी की नजरें सर्वोच्च न्यायालय पर आकर ठहर गई है, क्योंकि पंचायतों के आरक्षण को लेकर सोमवार को सुनवाई होने वाली है. ज्ञात हो कि राज्य में पंचायतों के चुनाव वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर होने वाले है. भाजपा ने कांग्रेस पर हार का डर सताने का आरोप लगाया है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता के मंसूबों को समझ रही है. कांग्रेस को पता है कि अगर चुनाव होते हैं, तो जनता उसका क्या परिणाम देने वाली है.

भिंड: मनचलों पर छेड़खानी पड़ी भारी, धुनाई कर पहुंचाया पुलिस स्टेशन

भिंड जिले के वीरेंद्र नगर में दो मनचलों को एक छात्रा का पीछा करना और छेड़छाड़ करना मंहगा पड़ गया. छात्रा के परिजन ने मनचलों की पहले तो जमकर धुनाई की और सबक सिखाया फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. पिटाई का ये वीडियो मौके पर मौजूद लोगों द्वारा कैमरों में कैद कर लिया गया.

मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'महंगाई हटाओ रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं. मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं हिंदू हूं.

Electric Vehicles in India: एमपी में ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने की मुहिम, भोपाल में रोड-शो का आयोजन

एमपी में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और पेट्रोल एवं डीजल पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने के लिये ई-व्हीकल (Electric Vehicles in India) को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ऊर्जा विकास निगम द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के रोड-शो का (Bhopal Electric Vehicle Roadshow Madhya Pradesh) आयोजन किया गया. ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता भुवनेश कुमार पटेल ने बताया कि, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसम्बर) के उपलक्ष्य में इलेक्ट्रिक वाहन की उपयोगिता के प्रति जन-जागृति तथा आमजन में इसके प्रति जागरुकता लाने की दृष्टि से भोपाल में शनिवार को रोड-शो का आयोजन किया गया.

निरक्षर को साक्षर बनाएंगे अक्षर साथी! सभी अनपढ़ों का करा दो एडमिशन, ताकि कोई न रह जाए अनपढ़

मध्यप्रदेश सरकार अगले पांच सालों में 32 लाख से अधिक लोगों को बुनियादी शिक्षा मुहैया कराएगी, इसके लिए रोडमैप (Roadmap To Give Basic Education) भी तैयार है. प्रदेश में करीब सवा करोड़ लोग अनपढ़ (1.25 Crores Illiterate in MP) हैं, यानि जिन्हें शिक्षा का बुनियादी ज्ञान भी नहीं है, सरकार नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (Navbharat Literacy Program for Illiterate) के जरिए 32 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाएगी, बाकी को नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के तहत साक्षर बनाया जाएगा. छिंदवाड़ा में 10 हजार अनपढ़ हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए अक्षर साथी की नियुक्ति की जाएगी.

जिंदगी बचाने का जोखिम! वैक्सीनेशन के लिए नर्मदा नदी की लहरों से टकरा रहीं महिला स्वास्थ्यकर्मी

टीकाकरण अभियान (risk for vaccination campaign) को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी (health workers) अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं कतरा रहे हैं और अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे हैं. अपनी जान हथेली पर लेकर नर्मदा नदी (narmada river) की लहरों से टकराने वाले इन स्वास्थ्यकर्मियों की कर्मनिष्ठा तारीफ के काबिल है, जो लकड़ी से बने नाव के जरिए नदी पार कर रहे हैं.

मेहंदी सेरेमनी में ससुर संग जमकर नाचीं थी कैटरीना कैफ, सामने आईं तस्वीरें

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की हल्दी सेरेमनी के बाद अब मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आईं हैं. इन सभी तस्वीरों में कैटरीना और विक्की जमकर इन्जॉय करते दिख रहे हैं.

बैंक के डूबने पर भी अब खाताधारकों को ₹5 लाख मिलेंगे : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान' कार्यक्रम (Bank deposit insurance programme) में कहा कि आज बैंकों में जमा पांच लाख रुपये तक सुरक्षित है. बैंक के डूबने पर भी खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक मिलेंगे. उन्होंने इसे बैंकिंग क्षेत्र का बड़ा सुधार बताया.