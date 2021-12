MP Congress Rift: भाजपा में जाएंगे अरुण यादव? कमलनाथ के रवैये से दुखी अरुण यादव का बड़ा फैसला?

गुटबाज़ी और आपसी सिरफुटव्वल कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्यप्रदेश में भी आपसी खींचतान चरम पर पहुंच गई है (Congress factionalism in MP). मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरुण सुभाष यादव मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ के रवैये से इतना दुखी हैं (Kamalnath Arun Yadav rift) कि जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं (Arun Yadav to quit Congress). लोकसभा उपचुनाव में खंडवा से अरुण यादव का टिकट कटवाने के बाद से ही कमलनाथ और अरुण यादव के बीच तलवारें खिंची हुई हैं. अरुण यादव के नज़दीकी लोगों का कहना है कि जल्द ही 'नेताजी' ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शेकदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं.

सीएम शिवराज का रतलाम दौरा, मुख्यमंत्री ने कहा पंचायत चुनाव रुकवाना चाहती है कांग्रेस

शनिवार को विवाह समारोह में शामिल होने रतलाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Visit to Ratlam) ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता पंचायत चुनाव को रुकवाना (Congress Wants to Stop Panchayat Elections 2022) चाह रहे है. वहीं कोरोना की तीसरी लहर पर सीएम ने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है.

Drone Fair In Gwalior किसान मित्र साबित होंगें ड्रोन, मेले में आए दवाओं का छिड़काव करने और बीज बोने वाले ड्रोन

ग्वालियर में आज से शुरू हुए ड्रोन मेले (Drone Fair In Gwalior )में कई ड्रोन निर्माता कंपनियां शामिल हुईं हैं. मेले के आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रोन के साथ तकनीक का प्रयोग किसानों को किस(drones are becoming farmers frinds) तरह मालामाल बना सकता है.

CDS बिपिन रावत के निधन पर बोले PM मोदी- भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं

पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दिवंगत CDS बिपिन रावत की सेवा को याद किया. उन्होंने कहा कि दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना प्रगति को. भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं.

Walk On Fire in Sagar: यहां 400 सालों से दहकते अंगारों पर चलते हैं लोग, जानिए एमपी के रहस्यमयी सागर श्रीदेव खंडेराव मंदिर का राज

Walk On Fire in Sagar: करीब 400 साल से चली आ रही परंपरा का लोग आज भी निर्वहन कर रहे हैं. मनोकामना पूर्ति पर लोग अग्नि कुंड में दहकते अंगारों से निकलकर श्री देव खंडेराव का स्मरण करते हैं. इस साल यह मेला 9 दिसंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेगा. श्री देव खंडेराव से सच्चे मन से जो भी मनौती मांगी जाती है, उसके पूरे होने पर पीले वस्त्र धारण कर परंपरागत तरीके से श्री देव खंडेराव की पूजा अर्चना करने के बाद लोग अग्निकुंड के दहकते अंगारों से निकलते हैं. (trending news of mp)

कैटरीना-विक्की ने शेयर कीं हल्दी सेरेमनी की खूबसूरत तस्वीरें, देखें

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शनिवार को अपनी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में कपल के बीच गहरा प्यार और पारिवारिक खुशी देखने को मिल रही हैं. देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें.

एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ लगी याचिका पर टली सुनवाई, 13 दिसंबर को SC में होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. (MP Panchayat Chunav 2022) अब इस मामले में आज यानि शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई, अब 13 दिसंबर को सुनवाई होना है.

गंगा में विसर्जित हुईं बिपिन रावत की अस्थियां, दोनों बेटियों ने निभाई रीति

देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट (VIP Ghat) पर गंगा में विसर्जित की गईं. सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के अस्थि कलश सैन्य सम्मान के साथ हरिद्वार लाए गए. सीडीएस बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी समेत अन्य परिजनों ने अस्थियां गंगा में विसर्जित कीं.

Farmers Protest: 'विजय दिवस जश्न' के साथ किसानों ने खत्म किया धरना

नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और केंद्र सरकार द्वारा अन्य मांगें स्वीकर करने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का एलान किया था. प्रदर्शनकारी किसान 'विजय दिवस जश्न' के साथ आज अपने घरों को लौट रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आज देशभर में विजय दिवस (Farmers Vijay Diwas celebration) मनाने की घोषणा की है.

ओडिशा: स्कूल में छुट्टी कराने के लिए हॉस्‍टल के 20 दोस्तों को पिलाया जहर

ओडिशा (Odisha) के कामागांव उच्च माध्यमिक स्कूल (Kamagaon Higher Secondary School) के एक स्‍कूली छात्र ने स्कूल में छुट्टी कराने को लेकर अपने 20 दोस्तों को जहर पिला दिया. शुक्र है कि जहर पीने वाले सभी स्कूली छात्रों (school students ) की हालत खतरे से बाहर है.