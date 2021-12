Exclusive: Omicron से जंग! एमपी में लगेगी जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन, ट्रेनिंग लेने दिल्ली जाएंगे 3 डॉक्टर

ओमीक्रॉन वैरिएंट (Corona new variant Omicron) से जंग के लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है. प्रदेश में ओमीक्रॉन की जांच के लिए मध्य प्रदेश में पांच जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन (Five Genome Sequencing Machines to be Installed in MP) लगाई जाएगी. इसकी ट्रैनिंग के लिए 3 डॉक्टर और साइंटिस्ट के नाम का पैनल केंद्र को भेजा गया है.

देश के पहले CDS बिपिन रावत का अंतिम सफर, 17 तोपों से दी जाएगी सलामी

कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश (Coonoor helicopter crash) में जान गंवाए ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर(Brigadier L S Lidder ) का दिल्ली कैंट(Delhi Cantt) में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. वहीं, दिग्गज सीडीएस बिपिन रावत को उनके दिल्ली स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी. सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर लाया गया है. कुछ ही समय बाद अंतिम उनका संस्कार किया जाएगा.

नहीं आने देंगे कोरोना की तीसरी लहर! BMC के दौरे के बाद बोले CM, फिर भी हम तैयार, सारी व्यवस्थाएं चौकस

सीएम शिवराज सिंह ने आज सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कालेज का दौरा किया. (shivraj singh visit bundelkhand medical college)कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर (shivraj bmc visit corona preparations) उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया.

नई ड्रोन नीति बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार (Gwalior Drone Mela 2021 )ग्वालियर में ड्रोन मेला लगने जा रहा है. इसमें देश भर की 20 कंपनियां ड्रोन का प्रेजेंटेशन देंगी. केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में 11 दिसंबर को मेले का (scindia drone mela gwalior) आयोजन किया जाएगा.

MP Corona Update: तीसरी लहर के संकेत दे रहे कोरोना के बढ़ते केस, आज 19 संक्रमित मरीज मिले

मध्य प्रदेश में कोरोना केस एक बार (MP Corona Update) फिर से बढ़ गए हैं. शुक्रवार को 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. जबकि वर्तमान में 150 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है. कोरोना की बढ़ते मामले तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं.

सावधान! बदलने वाला है मौसम, लापरवाही पड़ेगी महंगी!

उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहरी का असर अब मध्यप्रदेश पर भी दिखने लगा है (Weather changes).राजधानी भोपाल समेत इंदौर ग्वालियर, खजुराहो, जबलपुर में पारा गिर गया है (temp falls). मौसम विज्ञानियों की मानें तो शनिवार से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा (cold days ahead). ऐसे में लोगों के लिए ठंड से बचाव ज़रूरी होगा और लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार! शिवसैनिकों ने की शिवराज को काले झंडे दिखाने की कोशिश, पुलिस ने भेजा जेल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर के दौरे पर आए. इस दौरान शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया.(cm shivsainik black flag arrested sagar)

MP में दिव्यांगों को तोहफा, बस किराए में 50 फीसदी की रियायत, UDID Card निर्माण में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर

एमपी में दिव्यांग यात्रियों को बस यात्रा के दौरान किराए में 50 प्रतिशत रियायत (50% Concession in Bus Fare Madhya Pradesh) मिलेगी, इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी कर दिए हैं. दिव्यांग व्यक्ति को UDID Card दिखाने पर बस किराए में पचास फीसदी की छूट मिल जाएगी. इस कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. यूडीआईडी कार्ड निर्माण में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है.

चिंताजनकः तेजी से घट रहा है जबलपुर का भू-जल भंडार, अभी नहीं संभले तो बिगड़ सकते हैं हालात

डायनेमिक ग्राउंड-वॉटर रिसोर्स (dynamic ground-water resources report 2020) की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में भू-जल भंडार (mp water level) तेजी से खत्म हो रहा है. यहां 26 ब्लॉक्स ऐसे हैं, जहां भूजल भंडार सूखने की कगार पर है

एमपी के ग्वालियर में शनिवार 11 दिसंबर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर ड्रोन मेले (Gwalior Drone Mela 2021) का आयोजन होने जा रहा है. इस मेले का आयोजन भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं फिक्की के सहयोग से एमआईटीएस में होगा. मेले में कई विभागों खनन, शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंड रिकॉर्ड, पुलिस, डी आर डी ई, रक्षा आदि विभागों से आए सभी तरह के ड्रोन का प्रेजेंटेशन होगा. एमआईटीएस के निदेशक डॉ. आर के पंडित ने बताया कि भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाते हुए सभी विभाग ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं.