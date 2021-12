MP Panchayat Election पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, 7 जनवरी को होगी याचिका पर सुनवाई

4 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने एमपी पंचायत (Madhya Pradesh Panchayat Election 2022) चुनाव की तारीखों का एलान किया था. इसके बाद आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में चुनाव पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

क्यों बौखला गए हैं नक्सली? (Maoist under pressure) बढ़ते नक्सली हमले का सच, माओवादियों के खात्मे का प्लान तैयार!

नक्सलियों के हमले अचानक बढ़ गए हैं. मध्यप्रदेश के बालाघाट में एक हफ्ते में नक्सलियों ने 3 बार आगजनी कर सरकारी काम में लगे कर्मचारियों को भगाया है. जो पोस्टर नक्सलियों ने छोड़ा उसमें गढ़चिरौली (Gadchiroli Naxal movement) में मारे गए 26 नक्सलियों को श्रद्धांजलि के लिए मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़ औऱ महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया है. नक्सलियों की हरकत उनकी बौखलाहट दिखा रही है.

बीजेपी नेता पवैया की नसीहत पर सिंधिया समर्थक मंत्री का जवाब

ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आना लगता है बीजेपी नेताओं को अब भी रास नहीं आ रहा. कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच 23 साल की कड़वाहट ज्योतिरादित्य के बीजेपी में आने से दूर तो हुई लेकिन लगता है दिल अब भी नहीं मिल पाए हैं. यही वजह है कि जयभान सिंह पवैया और सिंधिया समर्थकों के बीच खींचतान चलती रहती है. बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने गुना पहुंचे जयभान पवैया ने सिंधिया और उनके समर्थकों को सीनियर बीजेपी नेताओं का सम्मान करने की नसीहत दी तो सिंधिया समर्थक मंत्री ने जवाब दिया(BJP Pawaiya gets reply) कि उन्हें मालूम है किसका सम्मान करना है.

MP Recovery Bill 2021: यूपी की राह पर एमपी, पत्थरबाजों और हिंसक आंदोलन करने वालों पर लगाम कसने की तैयारी में सरकार

एमपी भी अब यूपी की राह पर चलने जा रहा है. सरकार ने पत्थरबाजी और हिंसक आंदोलन करने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है, इसके लिए राज्य सरकार नया कानून (MP Recovery Bill 2021) बनाने जा रही है. उधर, कांग्रेस को इस कानून में राजनीतिक आंदोलनों को दबाने की मंशा नजर आती है. सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण व नुकसानी की वसूली विधेयक-2021 लाने की तैयारी है, जो आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.

सूदखोरों ने ली जान! 20 हजार का उधार बन गया एक लाख, गाली गलौच से तंग आकर युवक ने दी जान

सूदखोरों ने जबलपुर में एक और युवक की जान ले ली. राकेश ने (trap of usurer youth suicide jabalpur ) सूदखोर से 20 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे. जो एक साल में 1 लाख हो गए. तनाव में आकर युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी.

mp police commissioner system इंदौर, भोपाल में लागू, सीएम शिवराज ने दी हरी झंड़ी

मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम (madhya pradesh police commissioner system)को हरी झंड़ी दे दी है. इंदौर और भोपाल (police commissioner system in bhopal or indore) में आज से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है. सीएम शिवराज सिंह ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद पुलिस कमिश्नर सिस्टम को मंजूरी दे दी.

Farmers Protest : किसान आंदोलन स्थगित, 11 दिसंबर से घर लौटेंगे आंदोलनकारी

राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा था, है और रहेगा. संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये बड़ी जीत है. 11 तारीख से बॉर्डर खाली होने शुरू हो जाएंगे. कल जो दुखद घटना हुई है, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ हैं. जो हमारे किसान शहीद हैं, जवान शहीद हुए है, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ हैं. जो हमारे किसान शहीद हैं, जवान शहीद हुए हैं और 11 तारीख से हम इस विजय से गांव से जाना शुरू करेंगे.

बालाघाट में लाल आतंक! एक हफ्ते में तीन बार आगजनी, नक्सलियों ने लगाए वार्निंग पोस्टर

बालाघाट में लाल आतंक का कहर लगातार जारी है, एक सप्ताह में तीसरी आगजनी की वारदात हथियारबंद नक्सलियों ने की है, बीती रात डामर प्लांट में लगी मशीनरी को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया. नक्सलियों ने 10 दिसंबर को मध्यप्रदेश-छतीसगढ़ सहित महाराष्ट्र (Naxalites put up warning posters) बन्द का आह्वान किया है.

सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सास ज्योति प्रभा सिंह शहडोल से दिल्ली हुईं रवाना

सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सास शहडोल से दिल्ली के लिए निकल गई हैं, आज शाम को बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर (CDS Bipin Rawat mother-in-law Jyoti Prabha Singh Going from Shahdol to Delhi) लाया जाएगा और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा. हेलीकॉप्टर क्रैश में कुल 13 लोगों की जान गई है.

हत्यारे का महिमामंडन! नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की तैयारी में हिंदू महासभा, जिला प्रशासन को लिखा पत्र

हिंदू महासभा ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे की मूर्ति लगाने की मांग (Hindu Mahasabha wrote a letter to district administration) की है, ग्वालियर हिंदू महासभा का गढ़ है, यहीं से गोडसे ने पिस्तौल खरीदी थी और यहीं पर पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लेकर दिल्ली रवाना हुआ था. हिंदू महासभा अक्सर गोडसे की पूजा-मूर्ति-मंदिर बनाने को लेकर (Hutatma Nathuram Godse Narayan Apte Statue Controversy) विवादों में रहती है.