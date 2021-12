LIVE- सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, CDS बिपिन रावत पत्नी समेत 14 लोग थे सवार, 11 की मौत

तमिलनाडु कुन्नूर में वेलिंगटन आर्मी सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान एक हेलीकॉप्टर होटल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, सैन्य हेलिकॉप्टर में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. हालांकि इसकी आधिकरिक घोषणा होनी बाकी है. सेना और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. भारतीय वायु सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है. वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे. वहीं पीएम मोदी ने भी घटना की जानकारी ली है. जानिए पूरा अपडेट....

ओमीक्रॉन मचाएगा तबाही?(Dangerous Omicron) कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचें (Omicron protection), बच्चों के लिए कितना खतरा? MP में विदेश से आने वालों पर नज़र

कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के देश में दस्तक देने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं. 2 दिसंबर को कर्नाटक में ओमीक्रॉन के 2 केस आने के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने इससे निपटने के लिए कमर कस ली है. बता दें कि 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पाए जाने के एक हफ्ते के अंदर ही ओमिक्रॉन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 29 देशों में दस्तक दे चुका है. क्या ओमीक्रॉन से डरने की ज़रूरत है, कैसे ओमीक्रॉन से होगा बचाव (Omicron protection), क्या ओमीक्रॉन से आएगी तीसरी लहर (Corona third wave). ऐसे कई सवाल लोगों को डरा रहे हैं.

13 दिसंबर को पीएम नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे शिवराज सिंह, बनारस में होगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक

बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 13 दिसंबर को बनारस में पीएम मोदी के साथ मीटिंग है. सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होंगे. (shivraj singh meet pm narendra modi on 13 december) मीटिंग में अपने-अपने राज्यों में हो रहे नवाचारों और फ्लैगशिप योजनाओं (bjp governed states cm meeting in banaras)पर चर्चा होगी.

जाकिर नाइक को शांतिदूत बताने वाले का नहीं चाहिए सर्टिफिकेट- दिग्विजय सिंह को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब

MP Political News: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के आरोपों पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो जाकिर नाइक जैसे लोग को शांति दूत बताते हैं, उनके सर्टिफिकेट की उन्हें जरूरत नहीं. बता दें कि गंजबासौदा में धर्मांतरण (controversy over conversion in MP) के नाम पर स्कूल में हुए पथराव को लेकर कांग्रेस सांसद ने गृह मंत्री और बजरंग दल पर निशाना साधा था.

वैक्सीन लगवाने वालों के मवेशी चराएगी कलेक्टर साहिबा ! आश्वासन के बिना नहीं मान रहे ग्रामीण

ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) की वजह से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका (Fear of Third Wave of Corona) जताई जा रही है. एक ओर शासन प्रशासन लगातार तैयारियों को पुख्ता कर रहा है. वहीं दूसरी ओर शहडोल जिले में अभी भी वैक्सीन न लगवाने के लिए लोग तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं. आलम यह है कि प्रशासन को उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनकी बातों को मानने का आश्वाशन देना पड़ रहा है.

general Bipin rawat letest news- एमपी के शहडोल के दामाद हैं सीडीएस बिपिन रावत, सोहागपुर की बेटी है जनरल की पत्नी मधुलिका रावत

देश के पहले सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) बिपिन रावत का (general vipin rawat letest news) हेलीकॉप्टर क्रेश होने की खबर से लोग दुखी हैं. हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थीं. हादसे में 11 लोगों के शव मिल चुके हैं.हेलीकॉप्टर हादसे की खबर से सीडीएस बिपिन रावत पर नाज करने वाले शहडोल में भी दुख का माहौल है. बिपिन रावत मध्य प्रदेश के शहडोल के दामाद हैं.

Mock Drill: भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने संभाली व्यस्था

राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट (Mock Drill by Raja Bhoj Airport Security Agencies) को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद तत्काल भोपाल पुलिस, CISF और BDS की टीमें एयरपोर्ट पर पहुंची. तीनों टीमों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था (Airport Security System) को अपने हाथों में लिया. जिसके चलते पूरे एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. कार्रवाई को देखकर लोग सकते में आ गए. लेकिन बाद में बताया गया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए यह एक मॉक ड्रिल (Mock Drill) थी.

MGNREGA in Madhya Pradesh: मजदूरों की दिन में दो बार मोबाइल एप से लग रही हाजिरी, विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर लगाया जा रहा डोज़

एमपी में महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA in Madhya Pradesh) के कार्यों में पारदर्शिता और नवाचार का दौर जारी है, इसी क्रम में अब मजदूरों की हाजिरी मोबाइल एप के जरिए दर्ज की जाने लगी है. इसके साथ ही कार्यस्थल की तस्वीर भी मोबाइल एप पर दर्ज होने लगी है. महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA Madhya Pradesh 2021) में काम कर रहे मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में विशेष कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे मजदूर जिन्हें कोविड का पहला अथवा दूसरा डोज नहीं लगा है उन्हें चिन्हित कर कोविड का टीका लगाया जा रहा है.

मुंह चलाना बंद करें और आंख खोलें सीएम, जीतू पटवारी का शिवराज पर तीखा हमला, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं

एपमी में विद्युत मंडल की कंपनियों का नाम शिवराज विद्युत उगाही केंद्र (jitu patwari targets cm shivraj singh )कर दिया जाए. क्योंकि इन कंपनियों के जरिए केवल उगाही की जा रही है. सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ये तंज कसा है कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने. उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को सिर्फ वोट की फ्रिक है. इसके लिए वो दिखावा करते हैं.

नजरअंदाज न करें शादी के लिए मंडप तैयार करते समय इन बातों को, जानिये मंडप पूजा का महत्व

मंडप के नीचे सभी देवी-देवताओं को विराजमान करके पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और वह कार्य शुभ माना जाता है. मंडप के बिना शादी संभव नहीं है क्योंकि मंडप ना हो तो विवाह ब्रह्म विवाह के अंतर्गत नहीं आता है इसलिए मंडप बहुत जरूरी (importance of marriage mandap) होता है. मंडप तैयार करते समय किन बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री से...