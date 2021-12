MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टली, 9 दिसंबर को अगली सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के एलान के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका (petition filed in high court agaisnt panchayat election) पर आज होनी वाली सुनवाई को टाल दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई नई तारीख 9 दिसंबर को होगी.

गद्दारी पर एमपी में सियासत गर्म! सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युमन सिंह ने दिग्विजय को बताया गद्दार, फिर कहा- ना भूलें भाषा की मर्यादा

Politics in MP on traitor: मध्य प्रदेश में गद्दारी को लेकर राजा और महाराजा के बीच चल रही लड़ाई में सिंधिया समर्थक मंत्री भी उतर गए हैं. कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा दिग्गी के पूर्वज गद्दार थे और आज खुद वह पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं. इधर कांग्रेस ने भी इस बयान पर पलटवार किया है.

बालाघाट में नक्सलियों का कहर: सड़क निर्माण में लगे वाहनों को फूंका, धमकी भरे पर्चे पेड़ों से लटकाए

बालाघाट में एक बार फिर नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों को फूंक(Naxalites burnt vehicles in balagaht) डाला. पेड़ों पर पर्चे लटकाकर धमकी दी है. चार दिनों में इलाके में नक्सलियों की ये दूसरी वारदात है.

दोस्त की शादी में बाराती बना जर्मनी से आया युवक, कोरोना पॉजिटिव मिलते ही मचा हड़कंप

एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका होते हुए जर्मनी से वाराणसी आये युवक के कोरोना पॉजिटिव (Germany youth attend friend marriage ceremony) मिलते ही हड़कंप मच गया है, अब स्वास्थ्य विभाग उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर लोगों की तलाश कर रहा है, ताकि समय रहते उन लोगों को क्वारेंटीन किया जा सके.

धर्मांतरण वाला स्कूल! गृहमंत्री बोले- विदेशी फंडिंग के साथ शैक्षणिक संस्थाओं की होगी जांच

विदिशा के गंजबासौदा में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल (St. Joseph's Convent School) में धर्मांतरण का मामला सामने आया था. इस मामले में प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि सरकार इसकी जांच करवाएगी. इससे पहले भी एमपी में विदेशी फंडिंग पर जांच की जा रही है.

आदिवासी वर्ग के लिए पिछले 18 वर्षों में किए गए कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकारः कमलनाथ

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार से बीते 18 सालों में इस वर्ग की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. कमलनाथ ने एक बयान जारी कर कहा कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासी वर्ग को सिर्फ लुभा रही है.

ओमीक्रोन से MP में अलर्ट, शिवराज समेत पूरी कैबिनेट उतरेगी मैदान में, प्रभारी मंत्री देंगे रिपोर्ट, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम होगा शंकर शाह के नाम पर

Shivraj Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में ओमीक्रोन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी मंत्रियों को एक सप्ताह के भीतर प्रभार के जिलों में अस्पतालों का निरीक्षण करने को कहा है. बुधवार को एक बार फिर टीकाकरण महाअभियान चलेगा और इसमें भी हिस्सेदारी करने के लिए कहा गया है.

किसान ने की आत्महत्या की कोशिश, प्रशासन पर जमीन हड़पने का आरोप लगा, कलेक्ट्रेट परिसर में खाया जहर

छिंदवाड़ा (Chhindwara) के कलेक्ट्रेट परिसर (dm office) में एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की. किसान का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से उसकी जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में पानी की तरह बहेगा पैसा, प्रचार में खर्च पर कोई रोक नहीं!

मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशी जितना पैसा चाहें खर्च कर सकते हैं (No limit on panchayat poll expense) उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, यानी पंचायत चुनाव में पैसे की ताकत (money power in MP panchayat election) देखने को मिलेगी और चुनाव प्रचार के दौरान पैसा पानी की तरह बहता दिखेगा.

ETV BHARAT की खबर का असर : 17 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले पर राज्य महिला आयोग ने डीएम को लिखा पत्र

मुजफ्फरनगर में 17 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की खबर ETV BHARAT पर चलाये जाने के बाद राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. राज्य महिला आयोग ने इस मामले में डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है. आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब किया है.