कांग्रेस प्रवक्ता की विवादित टिप्पणी बोलीं- कैमरा देखकर OVER EXCITED हो जाते हैं मोदी, कंगना सिरफिरी औरत

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे को देखकर बहक जाते हैं (Modi over reacts in front of camera). वहीं उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत को सिरफिरी औरत भी बताया. (PM Modi Kangana Ranaut)

MP बच्चों के बीच पहुंचे 'क्रिकेट के भगवान',सलकनपुर माता मंदिर में दर्शन करेंगे सचिन तेंदुलकर

sachin tendulkar in madhya pradesh: सचिन तेंदुलकर अपने एजुकेशन प्रोजेक्ट को लेकर आज लाडकुई पहुंचेंगे. यहां से वे गांव सेमरी में जाकर बच्चों से बातचीत करेंगे. तेंडुलकर सुबह इंदौर पहुंचे थे. वे सलकपुर में विजयासन माता के दर्शन भी करेंगे.

MP में वैट घटा! प्लेन में फ्यूल भरवाने पर 25% की जगह 4% किया, कैबिनेट का फैसला

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj government) ने विमान ईंधन की कीमतों में कटौती की है. शिवराज कैबिनेट (shivraj cabinet) ने इंदौर (Indore) और भोपाल (Bhopal) में विमान ईंधन(airplane fuel) पर वैट 25 प्रतिशत से घटाकर 4 फीसदी कर दिया है. इसके साथ ही 50 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान देगी शिवराज सरकार.

MP Padmshree Award For Tribal : एमपी भी देगा 'पद्मश्री अवार्ड', जनाजातीय कलाकारों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान

सोमवार को हुए आदिवासी महासम्मेलन में प्रस्तुति देने वाले 650 आदिवासी कलाकारों को MP सरकार 5-5 हजार रुपए देगी. CM Shivraj Singh ने एक बड़ी घोषणा भी की है. उन्होंने पद्मश्री अवार्ड की तर्ज पर राज्य के (Tribal Artists) जनतातीय कलाकारों के लिए पद्मश्री जैसा अवार्ड (MP Padmshree Award For Tribal) देने का एलान किया है.

हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने पर बोले कमलनाथ, BJP नाम बदलने और इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति में माहिर

छिंदवाड़ा दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. हबीबगंज रेलवे स्टेशन (Habibganj Railway Station) का नाम बदलने पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने और इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति में माहिर है. 18 साल तक इनको आदिवासियों की याद नहीं आई.

Ghosts in village: भूतों वाला गांव! रह गए सिर्फ 4 लोग, 15 सालों में वीरान हो गया 100 घरों वाला गांव

Ghosts in village: छतरपुर जिले का चौका गांव 15 साल में वीरान हो गया है. जहां यहां पहले करीब 100 परिवार रहते थे, आज सिर्फ चार लोग रहते हैं. ये लोग बताते हैं कि भूत-प्रेत के कारण गांव में लोग (village has deserted ) बीमार होने लगे तो वे गांव छोड़कर चले गए.

New Rule For Marriages: वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में इंट्री नहीं! टीकाकरण को लेकर शिवपुरी प्रशासन का नया आदेश

नाते-रिश्तेदार या दोस्त-यार किसी के यहां शादी में जाना है तो आप कोरोना वैक्सीन (corona vaccination) के दोनों डोज जरूर लगवा लीजिए. विवाह एवं मांगलिक व सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान शिवपुरी ( Shivpuri) में कोविड के पूर्ण वैक्सीनेशन की जांच की जायेगी. यानी वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में इंट्री नहीं New Rule For Marriages. शिवपुरी जिला प्रशासन (Shivpuri District administration) ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.

आजकल बॉलीवुड में नंगापन आ गया है, यह पहलवानों की इंडस्ट्री बन गई है- हास्य अभिनेता बीरबल

Interview of comedian 'Birbal' Satyendra Khosla: हास्य फिल्म अभिनेता 'बीरबल' सत्येंद्र खोसला (Comedian Satyendra Khosla) का कहना है कि आजकल बॉलीवुड में नंगापन आ गया है, यह पहलवानों की इंडस्ट्रूी बन गई है. ईटीवी भारत (ETV Bharat) के खास इंटरव्यू में जानिए बीरबल ने बॉलीवुड के बारे में क्या कहा.

Bhaum Pradosh Vrat November 2021: जानें भौम प्रदोष व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पूजन विधि

मंगलवार के दिन पड़ने के कारण प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत (bhaum pradosh vrat) कहा जाता है. इस व्रत का महात्म्य मंगलवार को होने से और अधिक बढ़ जाता है. इस दिन भगवान शिव (lord shiv ji) के साथ उनके अवतार हनुमान (lord hanuman ji) जी का पूजन भी किया जाता है. प्रदोष व्रत करने से चंद्र ग्रह के दोष भी दूर होते हैं लेकिन जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह खराब होता है, उन्हें विशेष तौर पर ये व्रत करना चाहिये.

अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ, राम चरित्र मानस कार्यशाला का होगा आयोजन

उज्जैन में सात दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह (All India Kalidas Festival) का शुभारंभ संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर (Culture Minister Usha Thakur) ने किया मंत्री ने सोमवार रात उज्जैन में किया.