नरोत्तम ने भरी चुनावी 'हुंकार', कांग्रेस के तमाम दावों को बताया खोखला, बोले- 2023 में कांग्रेस का भूगोल बदल देंगे

रैगांव विधानसभा उपचुनाव को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा मंगलवार को सतना पहुंचे. यहां दो अलग-अलग चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2023 में 'कांग्रेस का भूगोल बदल जाएगा.

लोकायुक्त की शरण में 'दिग्गी राजा', बोले- बीजेपी के संरक्षण में पन्ना में हो रहा अवैध खनन

मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह लोकायुक्त के ऑफिस पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना जिले में अवैध रेत खनन का काम चल रहा है. यहां अधिकारी धडल्ले से रेत खनन कर रहे है. जिनकों बीजेपी के नेता संरक्षण दे रहे है.

Rape का आरोपी विधायक पुत्र करण 1 दिन की पुलिस रिमांड पर, मक्सी से दबोचा था पुलिस ने

दुष्कर्म के आरोपी करण मोरवाल को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा काफी समय से फरार चल रहा था.

खाद की किल्लत, अन्नदाता की फजीहत: टोकन व्यवस्था भी नहीं आई काम, किसानों ने किया चक्काजाम

सागर जिले में खाद की कमी (Shortage of Fertilizer) को लेकर किसानों ने सागर कानपुर हाईवे और बीना आगासोद मार्ग पर चक्काजाम (Chakkajam on Sagar Kanpur Highway and Bina Agasod Marg) कर दिया. किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा लागू की गई टोकन व्यवस्था में भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है. खाद मिल भी रहा है, तो वो रबी की फसल के लिए पर्याप्त नहीं है.

कोरोना का वैरिएंट AY-4.2 मिलने के बाद MP में केसेज में उछाल,24 घंटे में मिले 27 नए मरीज, 3 मुंबई से लौटे थे

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 27 नये मरीज मिले हैं. वहीं त्योहारों के कारण बाजार में भीड़ है, ऐसे में संक्रमण के बढ़ने की आशंका है. लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.

ईटीवी से बोले सीएम शिवराज- महंगाई सिर्फ कांग्रेस के लिए है

खंडवा लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मी के बीच ईटीवी से बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, खंडवा सीट जीत कर नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी. वहीं महंगाई के सवाल पर कहा कि महंगाई कांग्रेस के लिए है.

केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह जिले से निकाली गयी लखीमपुर हिंसा में मृत किसानों की अस्थि कलश यात्रा

लखीमपुर हिंसा में मारे गये किसानों की अस्थियों के साथ कलश यात्रा की शुरूआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले ग्वालियर से हुई. इस दौरान किसानों ने एकबार फिर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की. साथ ही लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा.

भोपाल के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को आदत बनाने के लिए आकर्षक पुरस्कारों का सहारा

एमपी की राजधानी भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को आदत में बदलने के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके तहत शौचालय के उपयोग के साथ कचरे के निष्पादन करने वाले ग्रामीणों को टी.वी और मोबाइल देकर पुरस्कृत किया जा रहा है. इस आयोजन में पंचायत द्वारा उत्कृष्ट 71 प्रतिभागियों को शामिल किया गया.

बीजेपी नेता का विवादित ट्वीट, कैलाश विजयवर्गीय और कुत्ते की तस्वीर के साथ लिखा...

त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक विवादास्पद तस्वीर साझा की है. जिस पर विवाद खड़ा हो गया है.

ईटीवी भारत में 'रागिनी', टीवी शो 'बिदाई' से खूब कमाया नाम, एक्ट्रेस पारुल चौहान से खास बातचीत

ईटीवी भारत ने टीवी एक्ट्रेस पारुल चौहान से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए.