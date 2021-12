MP Winter session 2021: कल से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, सरकार को इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Madhya Pradesh Legislative Assembly Winter session 2021) 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में विपक्ष प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दा को लेकर सरकार को घेरेगा.

Cyber Fraud Bhopal: साइबर अपराधियों के निशाने पर पेंशनर, फर्जी कॉल के सहारे OTP भेजकर हो रही ठगी

एमपी में साइबर अपराधियों (Cyber Fraud Bhopal) के निशाने पर इन दिनों पेंशनधारी हैं. साइबर अपराधी पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के संबंध में फर्जी कॉल करते हैं और जैसे ही मामले से संबंधित OTP उन्हें मिलता है वे हाथ साफ कर जाते हैं.

Omicron in MP: अब हर जिले में तैयार होगी कोरोना की प्लानिंग रिपोर्ट, तीन महीने के लिए बढ़ाया अस्पतालों का अनुबंध

मध्यप्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है. एक्टिव केसों की संख्या 183 तक पहुंच गई है. नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार नए वेरिएंट (omicron in mp) को लेकर तमाम प्रयास और तैयारियां कर रही है.

छिंदवाड़ा के गुरु जी ने कर दिया कमाल! एक प्रतिशत वेतन कटौती से मिडिल स्कूल बनाया बेमिसाल

छिंदवाड़ा में शासकीय स्कूल में शिक्षकों के नवाचार (chhindwara government teacher initiative) से एक मॉडल स्कूल तैयार किया है. यह स्कूल आज निजी स्कूल को भी मात दे रहा है. स्कूल में वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो एक प्राइवेट स्कूल (chhindwara government school redeveloped) में मिलती हैं.

स्वर्ण मंदिर में बेअदबी: अज्ञात के खिलाफ धारा 295A और 307 के तहत FIR दर्ज

पंजाब के अमृतसर में शनिवार को स्वर्ण मंदिर(Golden Temple ) में बेअदबी के प्रयास मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 295-A और 307 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद सेवादार सदा सिंह के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

MP Panchayat Chunav 2021: निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के निर्देश

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2021) को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है. भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने एक संचालन समिति का गठन किया, जिसकी पहली बैठक में कई सारे निर्देश दिए गए हैं. (BJP Panchayat election committee meeting in bhopal)

मध्य प्रदेश में पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए 23 हजार से ज्यादा नामांकन भरे गये

एमपी पंचायत चुनाव के लिए 23 हजार से ज्यादा नामांकन भरे जा चुके हैं. प्रथम और द्वितीय चरण के लिए नामांकन भरने का क्रम अभी जारी है. (MP Panchayat Election 2021)

Pachmarhi Hill Station Temperature Today: प्रदेश में पचमढ़ी का तापमान गिरकर पहुंचा 2 डिग्री

होशंगाबाद में शनिवार को प्रदेश का सबसे ठंडा दिन 2 डिग्री पचमढ़ी का रहा. शीत लहर (Pachmarhi hill station temperature today) का प्रकोप बढ़ने ठंड बढ़ गई है.

सीएम शिवराज ने की कोरोना की समीक्षा, कहा- संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी रखें

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा (cm shivraj addressed corona review meeting in bhopal) बैठक की. इस दौरान उन्होंने कोरोना थर्ड वेव को रोकने को लेकर रणनीति पर चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की.

अखिलेश यादव पर बरसे केंद्रीय कृषि मंत्री, कहा- चुनाव से पहले ही हार रही सपा, जीतेंगे हम

दो दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश 2022 (narendra singh tomar on up election 2022) चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीता का दावा किया है. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव (narendra singh tomar statement on akhilesh yadav in morena) पर भी निशाना साधा है.