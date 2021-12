पंचतत्व में विलीन 'शौर्यवीर' ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बैरागढ़ विश्राम घाट पर भाई ने दी मुखाग्रि

बैरागढ़ विश्राम घाट पर शहीद वरुण सिंह का अंतिम संस्कार (Last rites of Group Captain Varun Singh performed at bairagarh) किया गया, उनके छोटे भाई लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह ने मुखाग्नि दी, अंतिम यात्रा से लेकर दाह संस्कार तक पूरा परिवार मुख्यमंत्री, कई मंत्री और सेना के अधिकारी मौजूद रहे.

जैकलीन-सुकेश केस : अमित शाह के नाम से कैसे ठगे 200 करोड़ रु, सामने आया बड़ा सबूत

सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये के ठगी मामले में ईडी के हाथ बड़ा सबूत लगा है, जिसकी बिना पर यह केस पानी की तरह साफ हो गया है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह सबूत कोर्ट को सौंप दिया है.

Video में देखिए 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची का रेस्क्यू, सेना ने कैसे बचाया नन्ही दिव्यांशी को photos में देखिए

देवदूत बनी सेना और एसडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार डेढ़ साल की बच्ची को सफलतापूर्वक निकाल लिया है. बीती शाम बच्ची खेलते वक्त 80 फीट गहरे बोरवेल (18 months old divyanshi successfully rescued) में गिर गई थी. बोरवेल से रोने की आवाज आने के बाद परिजनों को बच्ची के गिरने का पता चला, जिसके बाद बचाव प्रशासन को सूचना दी गई. फिर रेस्क्यू के लिए ग्वालियर से SDRF और सेना के एक दल को बुलाया गया.

Weird tradition : 'पांडवों के वंशज' कांटों पर लेटकर क्यों विदा करते हैं बहन को ? जानिए इस परंपरा के पीछे की कहानी

बैतूल के एक गांव में आज भी लोग अंधविश्वास (Superstition in Betul) में जी रहे हैं. यहां बहन की शादी के लिए लोग कांटों पर लेटकर उसे विदा करते हैं. कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है.

विजय दिवस: बांग्लादेश के निर्माण में कमलनाथ ने निभाई थी अहम भूमिका

साल 1971 में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अत्याचारों से पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने में (Kamal Nath played an important role in creation of Bangladesh) कमलनाथ ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरकर आया, जिसका नाम है बांग्लादेश.

समाज से त्रस्त होकर आंगनबाड़ी को 25 लाख रुपये का मकान दान करने का लिया फैसला, पढ़ें रेप पीड़िता के पिता की दर्दभरी कहानी!

सीहोर में एक व्यक्ति ने समाज से त्रस्त होकर अपना मकान आंगनबाड़ी को दान करने का निर्णय लिया है. इसके लिए पीड़ित ने बाकायदा घर पर नोटिस भी चस्पा किया है. वहीं आंगनबाड़ी (sehore man struck poster to donate house) में इस तरह दान का मकान लेने का प्रावधान न होने के चलते पीड़ित ने सीएम हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करायी है.

BMC ने कहा, आलिया भट्ट ने नहीं तोड़े कोविड-19 के नियम, एक्ट्रेस पर नहीं होगी FIR

आलिया को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्राह्मास्त्र' की प्रमोशन के लिए दिल्ली पुहंच थी. इसके बाद कहा जा रहा था कि बीएमसी आलिया भट्ट के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करेगी.

Bank Strike in MP: आज भी हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी, ठप रहेगा कामकाज

बैंक यूनियन ऑल नेशनल इम्प्लाइज फेडरेशन (Bank Union All National Employees Federation) के आह्वान पर बैंक कर्मी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर हैं. जिसके चलते भोपाल सहित प्रदेश में सारे सरकारी बैंक बंद रहे. हड़ताली बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया.

शिवपुरी में अछूत बताकर सगाई के लिए नहीं दिये मैरिज गार्डन, एसडीएम को शिकायती पत्र देकर दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी

शिवपुरी में मैरिज हॉल संचालकों ने वाल्मीकि समाज के युवक-युवती की सगाई (engagement in Shivpuri) में बुकिंग लेने से इनकार कर दिया है. नाराज युवक ने एसडीएम को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

Varshik Rashifal 2022 Mithun rashi : 5 पान और मनी प्लांट (Money plant remedies) दिलाएंगे मनचाहा वरदान, इन कामों से होगी जबरदस्त आय

वर्ष 2022 में हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है. क्या आने वाले साल में हमारे सपने पूरे होंगे! हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं हाल होंगी या नहीं. आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा इस वार्षिक राशिफल (varshik rashifal 2022 mithun rashi) वीडियो में. इस वीडियो में आचार्य पी खुराना आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आने वाला नया साल.