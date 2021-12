CM Shivraj Appeal: सीएम ने कहा फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा, सावधान हो जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं

सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj statement on corona in bhopal) ने कोरोना के केसों को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है. हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाना बिल्कुल न छोड़े, भीड़ में जाने से बचें.

पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली लागू कराने वाली याचिका पर HC का अर्जेंट हीयरिंग से इनकार, 3 जनवरी को होगी सुनवाई

पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली लागू कराने की मांग वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार करते हुए 3 जनवरी 2022 को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है.

ETV Bharat Impact: दूर हुई यात्रियों की परेशानी, अब परिवहन विभाग उतारेगा 50 स्मार्ट सिटी बसें

जबलपुर शहर में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब बंद हुए पुराने ऑटो से यात्रियों को खासा परेशानी हो रही थी. ईटीवी भारत ने यात्रियों की परेशानी को प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद अब परिवहन विभाग यात्रियों के लिए 50 स्मार्ट सिटी की बसें उतारेगा.

चांद जैसे बेटे को पिता ने दिया चांद का टुकड़ा, चांद पर ज़मीन का गिफ्ट

सतना में एक पिता में अपने दो साल के बेटे को जन्मदिन पर तोहफे के रूप में चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीद कर दी है. पढ़िए कहां और कैसे खरीदी चांद पर ज़मीन... (In Satna father purchased land for son on moon )

बेंगलुरू से भोपाल लाया जा रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, शुक्रवार को होगा शहीद का अंतिम संस्कार

सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग हार गए, बेंगलुरू में सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, अब शहीद के पार्थिव शरीर को भोपाल (Mortal remains of Group Captain Varun Singh who injured in Coonoor Helicopter Crash) लाया जा रहा है, शुक्रवार को भोपाल में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

संसद में लखीमपुर कांड की गूंज : शीतकालीन सत्र का 14वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, कार्यवाही स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 14वां दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोक सभा में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले पर टिप्पणी की. उन्होंने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की. इसके बाद विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोनों सदनों- लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी.

44 लाख का सरपंच! लोकतंत्र की नीलामी को शिवराज के मंत्री ने बताया अलोकतांत्रिक

अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील के भटौली ग्राम पंचायत में 44 लाख रुपए की बोली लगाने वाले प्रतिनिधि को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर ने अनुचित (Democracy sold in Bhatoli village) ठहराया है. अशोकनगर जिला अस्पताल के दौरे पर गए मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पहले तो मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही, जब उन्हें मामले से अवगत कराया गया तो उन्होंने साफ किया कि बोली लगाकर निर्विरोध सरपंच बनना उचित नहीं है.

MP Second in PMGAY: ग्रामीण आवास निर्माण में एमपी देश में दूसरे स्थान पर, अगले तीन माह के लिए बजट का इंतजार

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एमपी में आवास निर्माण का रिकाॅर्ड बना है. 30 लाख ग्रामीण आवास निर्माण का लक्ष्य लेकर चलने वाला मध्यप्रदेश 7.7 लाख आवास से दूर है. पहले स्थान पर देश में पश्चिम बंगाल है. (MP Second in PMGAY)

कैबिनेट बैठक के बाद आज दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज, यूपी से लौटते ही बुलाई थी मंत्रिमंडल की आपात बैठक

यूपी दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक्शन में हैं, रामलला के दर्शन कर अयोध्या से लौटते ही उन्होंने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और सबको टास्क दिया. इसके बाद आज दिन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे, इसके बाद दिल्ली (CM Shivraj singh will go to Delhi today after cabinet meeting) रवाना हो जाएंगे.

Today Gold Silver Rate: सोने-चांदी के खरीदार आज करें खरीदारी, सस्ता हुआ गोल्ड, जानें आज का भाव

एमपी में सोने चांदी के दामों में गुरुवार को गिरावट (Today Gold Silver Rate) देखने को मिली. आज राजधानी में 24 कैरेट सोने का भाव 48,480 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं चांदी 64,600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी.