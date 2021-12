Gwalior Sex Racket: पत्नी पर देह व्यापार करने का सनसनीखेज़ आरोप, 3 प्रभावशाली लोगों ने पत्नी को सेक्स रैकेट में ढकेला

ग्वालियर में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर देह व्यापार करने का गंभीर आरोप लगाया है (Gwalior husband blame wife involve in sex racket). इसे लेकर उसने एएसपी से शिकायत की है और खुद पुलिस को पत्नी के सेक्स रैकेट में शामिल होने के सबूत सौंपे हैं. पति ने शहर के 3 प्रभावशाली लोगों पर पत्नी की गरीबी का फायदा उठाकर सेक्स रैकेट में ढकेलने का आरोप लगाया है. मामला ऑनलाइन सेक्स रैकेट का होने के कारण पुलिस साइबर क्राइम के नज़रिए से तफ्तीश कर रही है.

coonoor helicopter crash : ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने ट्वीट किया, कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ.

शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र

प्रदेश के चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति कराए जाने को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र (Kamal Nath wrote a letter to CM Shivraj regarding appointment of teachers) लिखा है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द नीतिगत निर्णय लेने का अनुरोध किया है.

जिस गैमन इंडिया प्रोजेक्ट का रेरा ने रद्द किया था लाइसेंस, उस पर क्यों मेहरबान है शिवराज सरकार?

जिस गैमन इंडिया प्रोजेक्ट का लाइसेंस रेरा (RERA canceled Gammon India project license) ने रद्द किया था, उसी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्री समूह का गठन (Shivraj government formed group of ministers for Gammon India project) किया है, जिसकी अगली बैठक 20 दिसंबर को होगी.

नागदा रेलवे स्टेशन पर अचानक से बुजुर्ग भिखारी करने लगा नोटों की बारिश, देखें वीडियो

उज्जैन से 55 किमी दूर नागदा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के उस वक्त होश उड़ गए, जब एक बुजुर्ग भिखारी रेलवे स्टेशन पर नोटों की बारिश (Old beggar threw bundles of currency notes on platform) करने लगा. देखते ही देखते प्लेटफार्म नंबर एक पर 100 और 50 के नोटों का ढेर लग गया.

Guru pradosh vrat : इस व्रत को करने से मिलेगा वैवाहिक सुख और शिव-श्री हरि का आशीर्वाद

गुरुवार (thursday) के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत (pradosh vrat) को गुरु प्रदोष व्रत (guru pradosh vrat december) कहा जाता है. इस व्रत का महात्म्य गुरुवार (thursday) को होने से और अधिक बढ़ जाता है. इस दिन भगवान शिव (lord shiva ji)के साथ भगवान विष्णु जी (lord vishnu ji) जी का पूजन भी किया जाता है. जिन लोगों की कुंडली में गुरु और चंद्र ग्रह खराब होता है, उन्हें विशेष तौर पर ये व्रत (Guru pradosh vrat) करना चाहिये. गुरु ग्रह अच्छा होने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है. Guru pradosh vrat 16 december 2021

Chhindwara Tribal Protest: बांध के नाम पर ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी, छिंदवाड़ा आदिवासियों की पंचायत चुनाव बहिष्कार की धमकी

छिंदवाड़ा के 8 ग्राम पंचायतों के आदिवासी उनके क्षेत्र में बांध बनाए जाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. (Chhindwara Tribal Protest land acquistion)आदिवासियों का कहना है कि उन्हें बांध की ज़रूरत नहीं है. आदिवासियों को बांध के नाम पर अपनी ज़मीन छिन जाने का डर सता रहा है. आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गईं तो वो पंचायत चुनाव सहित आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे.(Chhindwara tribal to boycott MP Panchayat election)

अयोध्या में आज रामलला का आशीर्वाद लेंगे सीएम शिवराज, बोले- पीएम के नेतृत्व में वैभवशाली राष्ट्र का हो रहा निर्माण

काशी विश्वानाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर शिव की नगरी वाराणसी में भाजपा शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे. जहां बीते मंगलवार की शाम पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल के अवलोकन के बाद सभी सपरिवार बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh reached ramlala temple ayodhya) ने कॉरिडोर की खूब प्रसंसा की. एमपी के सीएम सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे.

Nawab Pataudi Property Dispute: शत्रु संपत्ति की जद में नवाब पटौदी की विवादित प्रॉपर्टी! 20 से अधिक वारिसों ने ठोका दावा

भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की ज्यादातर संपत्ति विवादित (Nawab Pataudi Property Dispute in bhopal) है, इनमें से कई संपत्तियां शत्रु संपत्ति कानून (Nawab Pataudi disputed property may be declared as enemy property) के दायरे में आने वाली हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद नवाब की संपत्ति के (20 Successor of Nawab Pataudi Property) 20 से अधिक दावेदार सामने आए हैं, इन सभी ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई है.

DA Hike for MP Pensioners: 1 अक्टूबर 2021 से पेंशनर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

DA Hike for MP Pensioners: एमपी के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. वित्त विभाग के इस फैसले के बाद छठवें वेतनमान पर मिलने वाला महंगाई भत्ता 164 फीसदी और सातवें वेतनमान का महंगाई भत्ता का प्रतिशत 17 हो जाएगा.