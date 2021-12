Stand Up Comedian Controversy in MP: कॉमेडी के लिए आलू से सोना बनाने वाले को बुलाएं दिग्विजय सिंह- गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

विवादित स्टैंडअप कॉमेडियन को भोपाल में शो करने के दिग्विजय सिंह के निमंत्रण (Digvijay Singh Support Stand Up Comedian Kunal Kamra Munawar Farooqui) पर सियासी घमासान मच गया है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि आलू से सोना बनाने वाले से क्यों नहीं कॉमेडी शो (stand up comedy show controversy bhopal) कराते हैं, वहीं औरंगजेब के बहाने अखिलेश यादव को भी घेरा है.

चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, ऑल वेदर रोड की चौड़ाई भी बढ़ेगी

देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केंद्र की चार धाम परियोजना के हिस्से के रूप में ऑल वेदर रोड को चौड़ा करने का रास्ता साफ कर दिया है. इस फैसले के बाद रोड की चौड़ाई 10 मीटर तक बढ़ाई जा सकेगी.

बेरोजगार छात्रों ने लगाए लापता मामा के पोस्टर, बताने वाले को की इनाम देने की घोषणा, जानकर रह जाएंगे दंग

छिंदवाड़ा में बेरोजागर युवाओं ने बोरोजगारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग तरह से विरोध किया है. छात्रों ने कलेक्ट्रेट में सीएम शिवराज के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं. युवाओं ने बताने वाले को इनाम की भी घोषणा की है.

Religious Conversion Case: सेवाधाम आश्रम के दो कर्मचारियों पर FIR दर्ज, बच्चों को गौमांस खिलाने, बाइबल पढ़ाने का है आरोप

सागर में नाबालिग भाई-बहन को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाने और बाइबल पढ़ाने के आरोप में पुलिस ने सेवा धाम आश्रम (religious conversion case in sagar) के दो कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एसपी को नोटिस जारी कर दो दिनों में कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब किया था.

एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 18 दिसंबर को तय होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण

जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को पूरी की जाएगी, पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया (Reservation process for District Panchayat President postponed) को स्थगित कर दिया है, वहीं पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर (hearing against MP Panchayat elections in Supreme Court) आज सुनवाई होनी है.

MP Panchayat Election 2022: सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी-कांग्रेस, बैठकों के जरिए दिया जा रहा जीत का मंत्र

MP में पंचायत चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर हो रहे हों, मगर दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने (MP Panchayat Election 2022) सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है. भाजपा जहां बूथ स्तर पर मजबूती का अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए समिति का गठन कर दिया है. भाजपा ने इन चुनाव से पहले बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए प्रयास तेज कर दिए है. बीते दिनों पार्टी ने मंडल स्तरीय कार्यसमिति की 1066 स्थानों पर बैठकें बुलाई. दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी पंचायतों के चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है. प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया है कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है.

Fear of Omicron in Panchayat Elections: पंचायत चुनाव में ओमीक्रोन का डर, कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराएगा निर्वाचन आयोग

Fear of Omicron in Panchayat Elections: कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. पंचायत चुनाव में कोरोना से बचाव के लिए वही प्रोटोकाॅल अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले विधानसभा उप चुनावों में अपनाए गए थे. आयोग ने इसके लिए 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया है.

राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर बरसे नरोत्तम मिश्रा, कहा- कहीं जाति तो कहीं धर्म के नाम पर विभाजन कर रही कांग्रेस

ग्वालियर पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (narottam mishra on rahul gandhi) के हिंदुत्व वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले देश का बंटवारा किया और अब जातियों का बंटवारा कर रही है. उन्होंने कहा कि टुकड़े-टुकड़े गैंग से मिलकर ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं.

करीना,अमृता के बाद इन अभिनेता की पत्नियां हुईं कोरोना संक्रमित, BMC ने चलाया टेस्टिंग अभियान

सोमवार को करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब अभिनेता सोहेल खान की सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर का कोरोना टेस्ट पॉजीटिव आया है.वहीं, अब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बॉलीवुड सितारों में दहशत का माहौल है.

Gita Jayanti Special : भूत, वर्तमान, भविष्य में गीता, जानें कब, क्यों, क्या और किसलिए है गीता

आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी श्रीमद्भागवत गीता (gita jayanti mahotsav 2021) के बारे में अपने विचार रखे हैं. भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में (lord krishna in mahabharata) अपने विराट रूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान (Lord Krishna preached the Gita to Arjuna) दिया था. श्रीमद्भागवत गीता सभी ग्रंथों का सार है. Gita jayanti mahotsav 2021 kurukshetra.