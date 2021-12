हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब

यह तीसरी बार है, जब देश की बेटी ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है. सबसे पहले बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता (1994) जीती थी. इसके छह साल बाद एक्ट्रेस लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स (2000) का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था.

फारुक अब्दुल्ला को केंद्रीय कृषि मंत्री की नसीहत, राकेश टिकैत के लंदन में सम्मान पर कही ये बात

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फारुख अब्दुल्ला को संयम (Narendra Singh Tomar statement on Farooq Abdullah controversy) रखने की नसीहत दी है, जबकि राकेश टिकैत के सम्मान मिलने के सवाल पर वो विपक्ष पर कीचड़ उछाल गए और मंदसौर हिंसा में किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के सवाल पर भी टोपी राज्य सरकार के सिर पर घुमा दिए.

दिग्विजय ने कामरा, फारूकी को भोपाल में हास्य कार्यक्रम करने का दिया न्योता

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हास्य कलाकार कुणाल कामरा और मुन्नवर फारूकी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपने हास्य कार्यक्रम आयोजित करने का न्योता दिया है.

टीटी नगर स्टेडियम में कोविड गाइडलाइन का पालन, खिलाड़ी-कोच सबके लिए मास्क-सैनिटाइजर अनिवार्य

जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर का संभावित खतरा मंडराने लगा है, ऐसे में मध्यप्रदेश का खेल विभाग सतर्क (Increased caution amid threat of Corona pandemic third wave) हो गया है और स्टेडियम में आने वाले सभी खिलाड़ियों को टेंप्रेचर टेस्टिंग के साथ ही सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, जिसमे जूते से लेकर बैग तक सैनिटाइज किया जा रहा है. खिलाड़ी भी मानते हैं कि इसके कारण वह सुरक्षित रहेंगे और भले ही 5-10 मिनट का समय उन्हें अतिरिक्त देना पड़े, लेकिन सुरक्षा (precautions for Corona pandemic third wave) सबसे पहले जरूरी है.

सीएम शिवराज का तीन दिवसीय UP दौरा, PM मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे

सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे. वे इस दौरान बनारस और अयोध्या में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री चौहान आज दोपहर भोपाल से प्रस्थान कर बनारस पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में (Chief Minister's Conclave in presence of PM Modi) विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक और गंगा आरती में शामिल होंगे.

MP Panchayat Chunav 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Nomination process started for MP Panchayat election) के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस बार प्रत्याशियों को बिजली बिल के अलावा टैक्स आदि का बकाया नहीं होने का शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ ही देना होगा. वहीं पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Supreme Court hearing Today Regarding MP Panchayat election) भी होनी है.

यूट्यूब देख सीखा था ऑनलाइन ठगी का तरीका, एक साल बाद आरोपी तक पहुंची साइबर टीम, उज्जैन के राजेश को लगाया था लंबा चूना

पुलिस डाल-डाल तो अपराधी पात-पात, भले ही बुरे काम का अंत भी बुरा ही होता है, भले ही आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो कानून के फंदे से बच नहीं पाता, बस कानून को इंप्लीमेंट करने वाले ठीक होने चाहिए, साइबर टीम ने ऑनलाइन ठगी के आरोपी को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है, जिसने यूट्यूब देख (Accused learned method of online cheating by watching YouTube) ठगी का तरीका सीखा था और कइयों को चूना भी लगाया था, उज्जैन निवासी राजेश की शिकायत पर साइबर टीम एक साल बाद उस फ्रॉड तक पहुंच पाई है.

MP Panchayat Election 2022 : मध्य प्रदेश में पंचायत उम्मीदवारों को बिजली का नोड्यूज देना होगा

एमपी पंचायत चुनाव 2022 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का नोड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन के समय देना होगा. (MP Panchayat Election 2022)

कोरिया के वैज्ञानिकों ने ईजाद की नई तकनीक, 20 मिनट में होगी ओमीक्रोन की जांच

दक्षिण कोरिया की यूनिवर्सिटी ने ऑमीक्रोन की जांच मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नॉलॉजी से 20 मिनट में करने का दावा किया है. रिसर्चर्स की टीम का कहना है कि इस तकनीक से जांच की स्पीड भी बढ़ेगी.

Gita Jayanti mahotsav 2021 : मोक्षदा एकादशी और गीता अवतरण के दिन रखें व्रत, मिलेगा मोक्ष का मार्ग हो जाएंगे भवसागर पार

भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में (lord krishna in mahabharata) अपने विराट रूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान (Lord Krishna preached the Gita to Arjuna) दिया था. श्रीमद्भागवत गीता सभी ग्रंथों का सार है. मोक्षदा एकादशी (mokshada ekadashi 2021) के दिन ही गीता जयंती (gita jayanti mahotsav 2021) मनाई जाती है.