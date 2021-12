शहीद जितेंद्र वर्मा की अर्थी को CM ने दिया कंधा, वीरवधु को मिलेगी नौकरी, बच्चों को पढ़ाएगी सरकार

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए (Funeral of PSO Jitendra Verma today) पीएसओ जितेंद्र चौहान का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी शहीद की अर्थी को कंधा दिए. शहीद का शव वायु मार्ग से भोपाल लाया गया, जहां से सड़क मार्ग से शहीद के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जहां शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

CDS बिपिन रावत का आखिरी वीडियो संदेश: अपनी सेनाओं पर गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं. हालांकि, उनसे जुड़ी कई यादें हमारे बीच हैं. ऐसा ही एक वीडियो मैसेज भारतीय सेना की ओर से जारी किया गया है. सीडीएस बिपिन रावत का संदेश 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था. स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पूर्व-रिकॉर्डेड वीडियो संदेश दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में दिखाया गया.

जिंदगी बचाने का जोखिम! वैक्सीनेशन के लिए नर्मदा नदी की लहरों से टकरा रहीं महिला स्वास्थ्यकर्मी

टीकाकरण अभियान (risk for vaccination campaign) को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी (health workers) अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं कतरा रहे हैं और अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे हैं. अपनी जान हथेली पर लेकर नर्मदा नदी (narmada river) की लहरों से टकराने वाले इन स्वास्थ्यकर्मियों की कर्मनिष्ठा तारीफ के काबिल है, जो लकड़ी से बने नाव के जरिए नदी पार कर रहे हैं.

बीजेपी के खिलाफ हल्लाबोल! महंगाई हटाओ महारैली में शामिल होने जयपुर पहुंचे कमलनाथ-दिग्विजय सिंह

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी हल्लाबोल (Mehangai Hatao Maha Rally in Jaipur) आज निर्धारित है, जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली (Inflation Remove Maharally in Jaipur) का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्यादातर राज्यों के कांग्रेसी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मध्यप्रदेश के दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी इस रैली में शामिल होने जयपुर पहुंच चुके हैं.

PM Modi का ट्विटर अकाउंट हैक, बिटक्वाइन पर किए गए ट्वीट, पीएमओ ने कहा- 'इग्नोर' करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के ट्विटर अकाउंट को हैकर ने हैक कर लिया था. हालांकि, थोड़ी देर में ही ट्विटर रिस्टोर कर लिया गया और इस दौरान किए गए ट्वीट डिलीट कर लिए गए. इसकी जानकारी पीएमओ इंडिया की ओर से ट्वीट कर दी गई है.

Fuel Price Today: एमपी में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, भोपाल में बिक रहा ₹107.21 प्रति लीटर

आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

सबसे बड़ा भंडारा ! क्रंकीट मिक्सर मशीन में बना मालपुआ, 15 ट्रॉलियों में भरकर परोसा खाना

शनिवार को चंबल में सबसे विशाल भंडारे (Chambal biggest Bhandara) का आयोजन हुआ. इस भंडारे में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने खाना खाया. मालपुआ का आटा घोलने के लिए क्रंकीट मिक्सर (Malpua Made in Concrete Mixer) का उपयोग किया गया. वहीं लगभग 15 ट्रॉलियां भरकर खाना परोसा गया. यह भंडारा रात 11 बजे तक चलेगा.

आश्रम में धर्मांतरण ! भाई-बहन के धर्म परिवर्तन मामले में बाल अधिकार आयोग ने एसपी को भेजा नोटिस

श्यामपुरा के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम में धर्मांतरण (Religion Conversion to St Francis Sevadham) के मामले बढ़ते जा रहे है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने एक बार फिर इस मामले में पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजा है. नोटिस में लापता दो नाबालिग भाई-बहन को 48 घंटे में रेस्क्यू कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा गया है. (Minor Children Conversion in Sagar)

मेहंदी सेरेमनी में ससुर संग जमकर नाचीं थी कैटरीना कैफ, सामने आईं तस्वीरें

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की हल्दी सेरेमनी के बाद अब मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आईं हैं. इन सभी तस्वीरों में कैटरीना और विक्की जमकर इन्जॉय करते दिख रहे हैं.

16 दिसंबर तक ग्रहों के राजा सूर्य देव का मित्र मंगल की राशि में वृश्चिक संक्रान्ति (vrishchik sankranti 2021) के दिन प्रवेश, जानें आपकी राशि पर असर और उपाय

ग्रहों के राजा सूर्य देव (lord sun transit) सिंह (leo zodiac sign) राशि के स्वामी हैं. सूर्य ग्रह कुंडली में पिता, मान-सम्मान आदि के कारक है. मेष इनकी उच्च तथा तुला नीच राशि कही गई है. काल पुरुष की कुंडली में सातवां भाव विवाह का माना जाता है और पहले भाव से भाव से सम्पूर्ण व्यक्तित्व, जीवन का विचार किया जाता है. सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं. मेष इनकी उच्च तथा तुला नीच राशि कही गई है. सूर्य अब वृश्चिक राशि (vrishchik sankranti 2021) में प्रवेश करेंगे।